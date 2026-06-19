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UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz

UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz

27G521B-B
Vue avant de UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz 27G521B-B
Vue de face du moniteur de jeu LG UltraGear G5 de 27 pouces, doté d’un écran IPS avec résolution FHD (1920×1080), d’un taux de rafraîchissement de 200 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms (GtG), conçu pour des performances rapides et un gameplay fluide, affichant des images de jeu.
Vue latérale
Vue arrière
Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.
Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec 99% de gamut de couleurs sRGB, certification IPS et HDR.
Scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour un mouvement fluide dans le jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides à l’écran, activée par un temps de réponse de 1 ms (GtG), offrant des visuels de jeu plus fluides et réactifs sur un moniteur de jeu.
Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu, avec prise en charge de la synchronisation adaptative avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure.
Image d’ensemble des fonctionnalités montrant une interface de moniteur de jeu avec réglage d’affichage en double mode, un split intelligent de l’écran pour des configurations multitâches, un lancement d’appel vidéo en un clic, et un assistant d’image personnalisé pour des réglages d’écran personnalisés.
Vue arrière d’un moniteur de jeu affichant ses ports de connectivité, incluant deux entrées HDMI™ 2.0, un port DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC, et une sortie H/P 3 pôles.
Vues de face et de côté d’un moniteur de jeu illustrant ses dimensions globales et le design du profil.
Vue arrière du moniteur montrant la zone d’attache du support et les ports arrière
Vue de dessus
Vue de face du support et de la base du moniteur
Vue avant de UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz 27G521B-B
Vue de face du moniteur de jeu LG UltraGear G5 de 27 pouces, doté d’un écran IPS avec résolution FHD (1920×1080), d’un taux de rafraîchissement de 200 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms (GtG), conçu pour des performances rapides et un gameplay fluide, affichant des images de jeu.
Vue latérale
Vue arrière
Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.
Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec 99% de gamut de couleurs sRGB, certification IPS et HDR.
Scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour un mouvement fluide dans le jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides à l’écran, activée par un temps de réponse de 1 ms (GtG), offrant des visuels de jeu plus fluides et réactifs sur un moniteur de jeu.
Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu, avec prise en charge de la synchronisation adaptative avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure.
Image d’ensemble des fonctionnalités montrant une interface de moniteur de jeu avec réglage d’affichage en double mode, un split intelligent de l’écran pour des configurations multitâches, un lancement d’appel vidéo en un clic, et un assistant d’image personnalisé pour des réglages d’écran personnalisés.
Vue arrière d’un moniteur de jeu affichant ses ports de connectivité, incluant deux entrées HDMI™ 2.0, un port DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC, et une sortie H/P 3 pôles.
Vues de face et de côté d’un moniteur de jeu illustrant ses dimensions globales et le design du profil.
Vue arrière du moniteur montrant la zone d’attache du support et les ports arrière
Vue de dessus
Vue de face du support et de la base du moniteur

principales caractéristiques

  • Écran IPS FHD de 27 pouces (1920x1080)
  • Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • HDR 10 avec sRGB 99% (type), prise en charge de 16,7 millions de couleurs
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • L-Stand sans encombrement
Plus
Logo UltraGear™ dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Logo UltraGear™ dans une pièce futuriste éclairée au néon.




Moniteur de jeu FHD 27 pouces à 200 Hz

Image de face du moniteur de jeu UltraGear™ 27G521B dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Image de face du moniteur de jeu UltraGear™ 27G521B dans une pièce futuriste éclairée au néon.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Cette image présente les caractéristiques clés d’un moniteur de jeu LG, incluant un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour un mouvement fluide, un affichage IPS avec HDR et sRGB 99% couleur pour des visuels éclatants, un gameplay fluide avec le support NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour un jeu rapide, et un design pratiquement sans bordure pour une installation immersive.

Cette image présente les caractéristiques clés d’un moniteur de jeu LG, incluant un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour un mouvement fluide, un affichage IPS avec HDR et sRGB 99% couleur pour des visuels éclatants, un gameplay fluide avec le support NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour un jeu rapide, et un design pratiquement sans bordure pour une installation immersive.

VitesseCouleur Utilisabilité

Mouvement fluide de jeu avec
Taux de rafraîchissement de 200 Hz

Offrir un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image. 

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 200Hz de l’UltraGear™ 27G521B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 200Hz de l’UltraGear™ 27G521B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

1ms (GtG). Réponse
rapide Pour le gameplay.

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.

Image comparative montrant une réduction du flou de mouvement sur l’UltraGear™ 27G521B avec un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour des visuels de jeu plus fluides.

Image comparative montrant une réduction du flou de mouvement sur l’UltraGear™ 27G521B avec un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour des visuels de jeu plus fluides.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Un mouvement fluide qui vous garde immergé

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.

Scène de course affichée sur l’écran UltraGear™ 27G521B, comparant les modes Désactivé et Activé, illustrant un mouvement plus fluide et une réduction du déchirement grâce à la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Ressentir un vrai combat avec
Couleurs vives

Notre moniteur offre une couverture sRGB de 99%, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation haute fidélité grâce à son écran IPS pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.

Logo de l’écran IPS.

Le moniteur IPS™ LG affiche une précision exceptionnelle des couleurs avec un large angle de vision.

Logo du HDR 10.

Le HDR 10 (haute plage dynamique) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

Logo de sRGB 99%.

Avec une couverture de 99% du spectre sRGB, c’est une excellente solution pour un affichage couleur précis.

Scène de bataille spatiale futuriste sur le moniteur UltraGear™, avec des couleurs vives et un contraste riche avec des explosions vives, des planètes lumineuses et des vaisseaux spatiaux détaillés sur un fond cosmique coloré.

Scène de bataille spatiale futuriste sur le moniteur UltraGear™, avec des couleurs vives et un contraste riche avec des explosions vives, des planètes lumineuses et des vaisseaux spatiaux détaillés sur un fond cosmique coloré.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Contrôle plus intelligent, commutation fluide grâce à la LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image

Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et

 Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.

Télécharger
Cette vidéo montre comment configurer votre moniteur avec l’application LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.

*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.

Synchronisation dynamique des actions

En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant des détails cachés et améliorant la clarté pour une navigation plus fluide dans des environnements ombragés ou des changements soudains de lumière.

Réticule

Le point de cible est fixé au centre pour améliorer la précision du tir.

Compteur de FPS

Le compteur de FPS vous permettra de voir comment tout charge. Que vous montiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur de FPS, vous aurez des données en temps réel.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

　

Pratiquement sans bordures, visuellement élevée

Découvrez notre design économe en espace avec une base inclinable réglable. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.

Icône de design sans bordure.

3 faces virtuellement
Conception sans bordure

Icône d’inclinaison.

Inclinaison

Icône murale 100x100.

Fixation murale

Cette image montre un moniteur de jeu UltraGear™ sur un bureau affichant une scène de jeu, avec des surlignes zoomées mettant en valeur le design sans bordure et un support flottant élégant.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    1920 x 1080Type de panneau

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    200

  • Écran - Temps de réponse

    1ms (GtG)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGearY26

  • Année

    Y26

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Résolution

    1920 x 1080Type de panneau

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Bits de couleur

    8 bits

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 94% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,3108x0,3108 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    200

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Temps de réponse

    1ms (GtG)

  • Taille [cm]

    68.4

  • Taille [pouces]

    27

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium

  • TRV

    OUI

  • Couleur calibrée en usine

    Non

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Changement d’entrée automatique

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    G-SYNC Compatible

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • Cordon d’alimentation

    OUI

  • Adaptateur

    OUI

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    AC 100-240V (50/60Hz)

  • Sortie c.c.

    19V 1,7A

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    743 x 445 x 110

  • Poids sans le socle [kg]

    3,4 kg

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    612,7 x 361,6 x 37,6

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    612,7 x 462,7 x 220,9

  • Poids à l’expédition [kg]

    5,7 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    4,5 kg

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI(1EA)DP Version

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI(2EA)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son seulement)

NORMAL

  • KC (pour la République de Corée)

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

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