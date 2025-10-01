Moniteur IPS Full HD de 27 po

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Haut-parleurs intégrés
Prêt pour les réunions virtuelles
Le modèle 27BA400 est équipé de haut-parleurs intégrés, éliminant le besoin d’installer des enceintes supplémentaires pour participer à des conférences Web ou regarder des vidéos.