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UltraFine™ U7 de 32 pouces, moniteur 4K UHD 4K
Détails maîtrisés
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
*Le nombre total de pixels a été calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui donne 2,07 millions de pixels pour la FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.
Couleur fidèle à la réalité avec une précision de couleur avancée
La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Luminosité : 250 nits (type), Gamme de couleurs : sRGB 99% (type)
*Les chiffres/résultats réels peuvent varier selon l’environnement d’utilisation.
Connexions multiples
La compatibilité HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 de notre moniteur permet une connexion fluide à divers appareils, assurant une installation de bureau efficace et fluide.
*La fonctionnalité peut varier selon la condition et l’environnement utilisé par l’utilisateur.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
Changez rapidement
L’application LG Switch optimise votre écran autant pour le travail que pour la vie. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité de vos préférences, et il est aussi possible de diviser l’écran en 11 options et de lancer rapidement votre
plateforme d’appels vidéo, ce qui rend le tout encore plus pratique.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, visitez LG.com.
Conçu pour le confort, conçu pour la productivité
Mode lecteur
Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.
Coffre à scintillement
Flicker Safe réduit le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.
Conception ultra-mince. Presque flottant
Profitez de plus d’écran et moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base minimale du pied, avec un design pratiquement sans bordure. Le support flottant accentue l’esthétique propre et légère, tandis que l’impression d’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive — idéale pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
31.5
Écran - Résolution
3840 x 2160
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Écran - Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Tilt/HAS
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraFine
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Taille [pouces]
31.5
Taille [cm]
80
Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Résolution
3840 x 2160
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Pas de pixel [mm]
0,18159 x 0,18159
Type de panneau
VA
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Rapport de contraste (min.)
2400:1
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 94%(CIE1931)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07B
Bits de couleur
8bit+FRC
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Adaptateur
OUI
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,5 m
Cordon d’alimentation
OUI
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Sortie c.c.
48W (19V / 2,53A)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Tilt/HAS
Conception sans bordure
Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
870 x 511 x 122
Poids sans le socle [kg]
4.6
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
713,9 x 416,1 x 42,7
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
713,9 x 524 x 256
Poids avec le socle [kg]
5.8
Poids à l’expédition [kg]
7.5
CONNECTIVITÉ
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son seulement)
DisplayPort
OUI(1EA)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI(1EA)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Super résolution+
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Mode Lecture
OUI
Effet HDR
OUI
HDR10
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Température des couleurs
OUI
NORMAL
CE
OUI
KC (pour la République de Corée)
Selon les relations publiquesTYPE TUV
UL (cUL)
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
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Support produit
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Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
31.5
Écran - Résolution
3840 x 2160
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Écran - Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Tilt/HAS
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraFine
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Taille [pouces]
31.5
Taille [cm]
80
Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Résolution
3840 x 2160
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Pas de pixel [mm]
0,18159 x 0,18159
Type de panneau
VA
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Rapport de contraste (min.)
2400:1
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 94%(CIE1931)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07B
Bits de couleur
8bit+FRC
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99%(CIE1931)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Adaptateur
OUI
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,5 m
Cordon d’alimentation
OUI
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Sortie c.c.
48W (19V / 2,53A)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Tilt/HAS
Conception sans bordure
Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
870 x 511 x 122
Poids sans le socle [kg]
4.6
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
713,9 x 416,1 x 42,7
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
713,9 x 524 x 256
Poids avec le socle [kg]
5.8
Poids à l’expédition [kg]
7.5
CONNECTIVITÉ
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son seulement)
DisplayPort
OUI(1EA)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI(1EA)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Super résolution+
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Mode Lecture
OUI
Effet HDR
OUI
HDR10
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Température des couleurs
OUI
NORMAL
CE
OUI
KC (pour la République de Corée)
Selon les relations publiquesTYPE TUV
UL (cUL)
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
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Enregistre-ment du
produit.
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