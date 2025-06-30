Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Moniteur UltraFine™ VA 4K UHD 31,5"

Moniteur UltraFine™ VA 4K UHD 31,5"

Moniteur UltraFine™ VA 4K UHD 31,5"

32U720A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
Rear view
Rear angled view
Rear angled tilted view
Rear angled view
Rear side view
Port close-up view
Wall-mount and port view
Top view with screen tilted forward
Top view with screen tilted in the opposite direction
front view
Side view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
Rear view
Rear angled view
Rear angled tilted view
Rear angled view
Rear side view
Port close-up view
Wall-mount and port view
Top view with screen tilted forward
Top view with screen tilted in the opposite direction
front view
Side view

principales caractéristiques

  • Écran VA UHD 4K de 31,5" (3840 x 2160)
  • DCI-P3 90 % (Typ.) avec HDR10
  • Design sans bordures sur 3 côtés
  • USB Type-C™ avec alimentation jusqu’à 90 W
  • Compatibilité LG Switch
Plus
Logo du moniteur LG UltraFine.

Logo du moniteur LG UltraFine.

Détails maîtrisés

Vue avant d’un moniteur LG noir posé sur un bureau, affichant une interface colorée de montage 3D, avec une lampe, un clavier, une table de mixage audio et un casque à proximité.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Affichage

31,5" UHD 4K (3840 x 2160)

Traitement antireflet

Design quasiment sans bord sur 3 côtés

Qualité

Qualité d’image

DCI-P3 90 % (Typ.)

HDR10

Contraste 3000:1

Luminosité 250 nits

Utilisabilité

Utilisabilité

USB-C (PD 90 W)

Interfaces multiples

Haut-parleurs 5 W x 2

LG Switch

Vue avant d’un moniteur LG noir posé sur un bureau, affichant une comparaison de résolutions en couches, entouré d’appareils photo, de livres, d’échantillons de couleurs et de haut-parleurs.

Clarté avec 8,29 millions de pixels

Grâce à la résolution UHD 4K (3840 x 2160) sur dalle IPS et au design sans bord sur trois côtés, bénéficiez d’un espace de travail offrant quatre fois la résolution du Full HD, tout en éditant plusieurs pistes sans

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le nombre total de pixels a été calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui correspond à 2,07 millions de pixels pour le FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.

Des couleurs fidèles, approuvées par les professionnels

UltraFine™ est compatible avec la norme HDR10 (High Dynamic Range) et couvre 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, offrant des niveaux précis de couleur et de luminosité qui permettent aux créateurs de profiter d’une clarté visuelle exceptionnelle, avec des couleurs fidèles au contenu et des détails raffinés.

Vue avant d’un moniteur LG blanc affichant une image vive d’un canyon avec des outils de correction des couleurs, mettant en valeur la technologie HDR et une couverture colorimétrique de 90 % DCI-P3.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Luminosité : 250 nits (Typ.), Gamut de couleurs : DCI-P3 90 % (Typ.)

*Les valeurs ou résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Une vidéo comparative mettant en évidence des noirs plus profonds et un contraste saisissant sur un moniteur LG UltraFine compatible HDR, soulignant une profondeur et une clarté visuelle accrues.

Des noirs plus profonds pour plus de détails

Un rapport de contraste élevé offre des détails précis sans perte, même dans les zones sombres. La dalle VA assure une expression des couleurs homogène d’un bord à l’autre de l’écran, garantissant une restitution fidèle de votre contenu visuel.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C tout-en-un

Le port USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la charge de 90 W simultanément, offrant une compatibilité optimale avec les ordinateurs portables via un seul câble.

Vue de dessus d’un moniteur connecté à un ordinateur portable, avec un clavier et une souris placés en dessous.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement optimal, un câble USB-C est requis pour connecter le port USB-C au moniteur.

Connexions multiples entre un appareil Mac et un PC

 

Les débutants comme les professionnels utilisent souvent de nombreux équipements. Reliez vos différents appareils et optimisez votre efficacité au travail.

Un espace de travail créatif avec un moniteur LG et un ordinateur portable connectés, affichant tous deux une interface de montage vidéo avec des outils d’étalonnage des couleurs et une timeline.

*Les fonctionnalités peuvent varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

Son immersif

Une expérience visuelle et sonore immersive avec Waves MaxxAudio®—parfaite aussi bien pour les films à grand spectacle que pour les jeux d’aventure. Chaque scène devient plus riche, avec une profondeur et des détails accrus.

Une configuration de bureau avec un moniteur LG affichant une femme en combinaison spatiale, agrémentée d’effets visuels MaxxAudio suggérant la projection sonore des haut-parleurs intégrés.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

(Sans image)

Basculez en un instant

L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour le divertissement. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, divisez l’écran en 11 options différentes et lancez rapidement votre plateforme d’appel vidéo pour une expérience encore plus pratique.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour télécharger la deniére version de l'application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Design épuré et fin

Un design pratiquement sans bord sur trois côtés, associé à un pied en L épuré et une base entièrement réglable pour l’inclinaison, la rotation horizontale, le pivotement et le réglage en hauteur. Conçu pour optimiser l’espace de votre bureau, il rend votre flux de travail plus efficace et vous aide à rester concentré plus longtemps lors du montage vidéo ou de la création visuelle.

Vues avant, latérales et détaillées d’un moniteur LG noir avec un pied élégant et un design arrière minimaliste.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour télécharger la deniére version de l'application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    31,5

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Type de panneau

    VA

  • Format d’image

    16:09

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90 % (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • USB de type C

    OUI (1 port)

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 port)

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • Sortie pour casque d’écoute

    OUI

  • USB de type C

    OUI (1 port)

  • Port USB descendant

    OUI (2 ports / version 3.0)

  • Port USB ascendant

    OUI (via USB-C)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    821 x 219 x 507

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    714,3 x 420,1 x 45,7

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    714,3 x 597,8 x 250 (Haut)

  • Poids à l’expédition [kg]

    10,7 kg

  • Poids sans le socle [kg]

    5,2 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    8,1 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:09

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07 B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 80 % (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90 % (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    2100:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0,06053 x 0,18159

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Taille [cm]

    80

  • Taille [pouces]

    31,5

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UHD

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    OUI (5W x2)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.