We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur UltraFine 4K HDR de 31,5"
Moniteur UltraFine 4K HDR de 31,5"
Détails maîtrisés
Découvrez une clarté visuelle exceptionnelle et des couleurs éclatantes avec le LG UltraFine 4K HDR monitor. Grâce à son large écran de 31,5 pouces, vous pouvez travailler efficacement et profiter pleinement de vos contenus en streaming.
Découvrez une clarté visuelle exceptionnelle et des couleurs éclatantes avec le LG UltraFine 4K HDR monitor.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Fonctionnalités dédiées au gaming
Expérience de jeu immersive
Le 32UR550K offre non seulement des sensations fortes grâce à la qualité de son image et à son son stéréo (avec Waves MaxxAudio®), mais intègre également Dynamic Action Sync et Black Stabilizer pour une expérience de jeu réaliste.
Expérience immersive dans le gaming sur console en 4K HDR.
*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dynamic Action Sync
Réagissez rapidement
En réduisant le décalage d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments décisifs en temps réel et réagir avec rapidité.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.
Black Stabilizer
Gardez une longueur d’avance dans l’obscurité
Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux éclairs d’explosion.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions et l’environnement d’utilisation.
Profitez de contenus en 4K et HDR
Splendeur visuelle
Découvrez les contenus HDR provenant de divers services de streaming et profitez d’une luminosité éclatante ainsi que d’une large gamme de couleurs sur le LG UltraFine 4K monitor. Grâce à la technologie HDR prenant en charge l’espace colorimétrique DCI-P3, plongez dans des visuels saisissants qui donnent vie à vos divertissements.
Le moniteur permettant aux utilisateurs de profiter de contenus en 4K et HDR.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le service de streaming OTT est uniquement accessible en connectant un appareil OTT à un moniteur. L’appareil OTT et la télécommande ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
LG Switch app
Basculez en toute simplicité
LG Switch app vous aide à optimiser le moniteur selon vos besoins professionnels et personnels. Vous pouvez aisément diviser l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème d’affichage, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci prédéfinie.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de LG Switch app, recherchez « 32UR550K » dans le menu Assistance de LG.com.
Design ergonomique
Simple et confortable
Adoptez une position optimale grâce au support ergonomique : ajustez facilement la hauteur, l’inclinaison et la rotation pour une expérience visuelle idéale.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
31.5
Écran - Résolution
3840 x 2160
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Écran - Temps de réponse
4 ms (GtG en mode Plus rapide)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Pivot
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
3 broches (son uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
821x226X507
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
714.3x420.1x45.7
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
Poids à l’expédition [kg]
12
Poids sans le socle [kg]
5.2
Poids avec le socle [kg]
7.0
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
2100:1
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.06053 x 0.18159
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
4 ms (GtG en mode Plus rapide)
Taille [cm]
80
Taille [pouces]
31.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UHD
Année
Y24
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Pivot
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
5W x 2
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé