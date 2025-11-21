Moniteur 34" UltraWide QHD incurvé IPS avec USB Type-C™

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Connectez deux ordinateurs au moniteur avec les câbles USB-C et USB A-B pour un fonctionnement correct. Le câble USB A-B est inclus dans le package.

*Pour la fonction dual controller, les deux ordinateurs (PC principal et PC secondaire) doivent être sur le même réseau. Ce moniteur doit être connecté à l’ordinateur fonctionnant en mode PC principal.