Moniteur 34" UltraWide QHD incurvé IPS avec USB Type-C™
34BA75QE-B
34" WQHD IPS display
Couleurs vives sous de larges angles
Le moniteur LG WQHD (3440x1440) avec technologie IPS offre des couleurs claires et cohérentes. Il permet une reproduction des couleurs vive et aide les utilisateurs à visualiser l’écran sous un large angle.
Un moniteur WQHD IPS est posé sur un bureau, affichant une visioconférence et différents graphiques à l’écran.
*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. L’utilisation réelle peut différer.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.
Affichage
34” WQHD (3440x1440) CurvedIPS
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Utilisabilité
Alimentation et haut-parleurs intégrés
USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
Confort & Fiabilité
Support ergonomique
Reader Mode & Flicker Safe
EPEAT & Energy Star
21:9 WQHD (3440x1440) Courbé (3800R)
Voir plus, faire plus
Le moniteur UltraWide™ QHD (3440x1440), avec une courbure 3800R et un format 21:9, offre plus d’espace à l’écran et augmente votre efficacité au travail. Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers côte à côte et visualiser de longues lignes de données dans un tableau sans retour à la ligne.
*Le moniteur UltraWide QHD au format 21:9 offre un affichage horizontal plus large qu’un moniteur QHD au format 16:9.
HDR10 with sRGB 99% (Typ.)
Découvrez des couleurs étonnantes
La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Ce moniteur est compatible avec la norme HDR10 (High Dynamic Range), basée sur la gamme de couleurs sRGB 99%, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui permettent de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.
*Luminosité : 300 nits (Typ.), Gamme de couleurs : sRGB 99% (Typ.).
Picture By Picture (PBP)
Un écran, plusieurs vues
Le 34BA75QE permet de visualiser plusieurs contenus provenant de deux ordinateurs grâce à la fonction picture-by-picture, facilitant ainsi le traitement efficace du travail.
Dual Controller (Built-in KVM)
Plusieurs appareils, un seul moniteur
Le dual controller permet de travailler à partir d’un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l’un ou l’autre des ordinateurs. De plus, la fonction KVM intégrée permet de contrôler les deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris.
Le dual controller permet de travailler à partir d’un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l’un ou l’autre des ordinateurs.
*Connectez deux ordinateurs au moniteur avec les câbles USB-C et USB A-B pour un fonctionnement correct. Le câble USB A-B est inclus dans le package.
*Pour la fonction dual controller, les deux ordinateurs (PC principal et PC secondaire) doivent être sur le même réseau. Ce moniteur doit être connecté à l’ordinateur fonctionnant en mode PC principal.
USB Type-C™
Centre de productivité avec connectivité simplifiée
Le port USB Type-C™ permet à la fois l’affichage, le transfert de données et la recharge des appareils connectés (jusqu’à 90W), prenant en charge votre ordinateur portable via un seul câble.
*Pour un fonctionnement correct, le port USB Type-C™ doit être connecté au moniteur.
*Le câble USB Type-C™ n’est pas inclus dans le package.
Multi ports
Une variété d’interfaces
Le 34BA75QE offre une variété de ports, résolvant le problème de connectivité limitée pour les utilisateurs exigeants. Avec ses multiples ports, vous pouvez connecter facilement plusieurs appareils pour un bureau efficace. Fini la frustration des ports insuffisants.
*Les câbles HDMI et DisplayPort sont inclus dans le package.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.
Module d’alimentation intégré
Optimisez votre bureau
Avec l’alimentation intégrée, les postes de travail bénéficient d’une disposition épurée et sans encombrement. Cela améliore l’utilisation de l’espace et l’organisation, pour un environnement de travail plus propre et efficace.
Vue de dessus montrant l’agencement épuré du poste de travail grâce à la source d’alimentation intégrée.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le package.
*La webcam est nécessaire pour les visioconférences et n’est pas incluse dans le package (vendue séparément).
Design ergonomique
Confortable et pratique
Atteignez un positionnement optimal grâce au support ergonomique : réglage simple en un clic et ajustement facile de la hauteur, de l’inclinaison et de la rotation pour une expérience visuelle idéale.
Confort visuel
Mode Lecture
Le Mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminance afin de réduire la fatigue oculaire et d’offrir un confort visuel lors de la lecture de documents sur un moniteur.
*Les fonctionnalités peuvent varier selon les conditions réelles d’utilisation.
Meilleure vie pour tous
Le 34BA75QE respecte plusieurs normes telles que Energy Star et EPEAT.
Off
On
Mode Daltonien
Le Color Weakness Mode ajuste la palette de couleurs et le contraste pour aider les utilisateurs présentant des déficiences de vision des couleurs, facilitant la distinction entre le rouge et le vert.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
34
Écran - Résolution
3440 x 1440
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
21:09
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Écran - Courbure
3800R
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Écran - Temps de réponse
5 ms (GtG à Faster)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
WQHD
Année
Y24
ÉCRAN
Format d’image
21:09
Luminosité (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 90 % (CIE1931)
Courbure
3800R
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,2325 x 0,2325 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3440 x 1440
Temps de réponse
5 ms (GtG à Faster)
Taille [cm]
86,72 cm
Taille [pouces]
34
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
PBP (image par image)
OUI (2PBP)
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Son uniquement)
LAN (RJ-45)
OUI
USB de type C
OUI
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (alimentation électrique)
90 W
Port USB descendant
4x USB3.2 Gen1
Port USB ascendant
1x USB3.2 Gen1
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
5 W x 2
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 V (50/60 Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation intégrée
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
988 × 482 × 203 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
816,7 × 364,4 × 83,6
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
816,7 × 543,5 × 267,5 (Haut) / 816,7 × 393,5 × 267,5 (Bas)
Poids à l’expédition [kg]
13,7 kg
Poids sans le socle [kg]
7,5 kg
Poids avec le socle [kg]
11 kg
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (2 ports)
DisplayPort
OUI (1 port)
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,8 m
Cordon d’alimentation
OUI
USB de type C
OUI (1 port)
APPLICATION LOGICIELLE
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
Contrôleur double
OUI
