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LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type)
LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type)
34U640B-B
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Excellence primée
Tendances numériques 2025
Choix des lecteurs, meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité
Voir plus, faire plus
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Affichage incurvé 21:9 WQHD
La résolution UltraWide™ WQHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’écran suffisant pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité du travail. La courbure de la 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran à 3 faces pratiquement sans bordure offre un écran large et dégagé pour une expérience de visionnage plus immersive et confortable.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
HDR10 avec sRGB 99%
Couleur fidèle à la réalité
avec une précision avancée des couleurs
La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*sRGB 99% est typique. La gamme de couleurs peut varier selon le modèle.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
AMD FreeSync™ Premium
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Propulsé par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité inégalées dans le jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Les résultats réels ou la performance peuvent varier selon l’environnement d’utilisation
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Synchronisation dynamique des actions
En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
USB Type-C® avec une alimentation électrique de 65 W
Connectivité USB-C tout-en-un
Ce moniteur offre des ports USB Type-C®, DisplayPort, deux ports HDMI et deux ports USB-A pour assurer une connectivité fluide avec divers appareils.
Le port USB Type-C® supporte à la fois la sortie d’affichage et le transfert de données, permettant une connexion facile à votre portable avec un seul câble.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB type-c est requis (vendu séparément).
Double manette (commutateur KVM*)
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur
Travaillez parfaitement sur deux PC avec un écran, un clavier et une souris — il suffit de glisser-déposer des fichiers avec la manette double.
*Les câbles inclus dans le paquet sont USB-C, HDMI et DP.
*KVM signifie Clavier, Vidéo et Souris.
*Le commutateur KVM permet de contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier, une souris et un moniteur.
*La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le modèle et la région.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un confort accru dans chaque détail
Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).
Application LG Switch
Changez rapidement
Vous pouvez facilement diviser tout l’écran en jusqu’à 6 sections, changer la conception du thème, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci clavier cartographié. Il prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière application LG Switch, cherchez dans le menu LG.com Support.
Mode lecteur
Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.
Coffre à scintillement
Minimise le scintillement invisible de l’écran pour aider à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience de visionnage plus confortable lors d’une utilisation prolongée.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.
Sans encombrement avec un support mince
Découvrez notre design à 3 faces pratiquement sans bordure avec une base ajustable qui permet à la fois le contrôle de l’inclinaison et de la hauteur. Son support mince et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Caractéristique clé
Écran - Résolution
3440 x 1440
Écran - Format d’image
21:9
Écran - Courbure
1800R
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Écran - Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Traitement de la surface
Anti-reflet
Taille [cm]
86,42 cm
Temps de réponse
5 ms (GtG à plus vite)
Résolution
3440 x 1440
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Courbure
1800R
Rapport de contraste (typ.)
4000:1
Rapport de contraste (min.)
3000:1
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07B
Luminosité (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Adaptateur
OUI
DisplayPort
OUI
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,5 m
Cordon d’alimentation
OUI
USB de type C
OUI
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Sortie c.c.
140W (19V / 7,37A)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
45W
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur
Installation murale [mm]
-5~15º
Conception sans bordure
Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Poids avec le socle [kg]
7,7 kg
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
809,1 x 359 x 91,5 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
809,1 x 464,4 x 220 mm
Poids à l’expédition [kg]
10,4 kg
Poids sans le socle [kg]
5,6 kg
CONNECTIVITÉ
USB de type C (résolution max. à Hz)
3440x1440
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (alimentation électrique)
65W
Port USB descendant
OUI (2ea/ver3.2 Gen1)
HDMI
OUI(2EA)
DisplayPort
OUI(1EA)
FONCTIONNALITÉS
HDR10
OUI
Couleur calibrée en usine
OUI
Réticule
OUI
Super résolution+
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Mode Lecture
OUI
PIP (image dans l’image)
OUI
PBP (image par image)
OUI (2PBP)
Effet HDR
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
NORMAL
CE
OUI
UL (cUL)
OUI
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