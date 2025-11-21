We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Curved monitor
principales caractéristiques
- Écran incurvé 38 po 21:9 WQHD+ (3840x1600) Nano IPS
- VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (Typ.)
- Fréquence de rafraîchissement 144 Hz / IPS 1 ms (GtG)
- PBP / PIP, Dual Controller (KVM intégré)
- Support réglable Hauteur / Inclinaison / Rotation
- USB Type-C™, HDMI, DP, RJ45, USB (Upstream/Downstream)
WQHD+ (3840x1600) Courbé (2300R)
Productivité ultra-
spacieuse
L'écran UltraWide™ QHD+ (3840x1600) avec courbure 2300R et design sans bordure sur 3 côtés est idéal pour le multitâche, car il peut afficher plusieurs programmes simultanément.
Nano IPS avec DCI-P3 98% (Typ.)
Chaque détail prend vie
Grâce au Nano IPS et à la prise en charge de l'espace colorimétrique DCI-P3 98% (Typ.) sur l'écran haute résolution WQHD+ (3840x1600), vous pouvez profiter d'un large spectre de couleurs avec des détails précis et un contraste élevé.
Nano IPS avec DCI-P3 98% (Typ.).
VESA DisplayHDR™ 600
HDR net et lumineux
Doté de VESA DisplayHDR™ 600, ce moniteur offre une large plage de luminosité et de contraste pour une expérience immersive lors des jeux HDR récents, du visionnage de films et de photos.
*Cette fonctionnalité peut varier selon la configuration du PC ou l'environnement de l'utilisateur.
Contrôleur double (KVM intégré)
Multi-appareils, un seul moniteur
Le contrôleur double permet de travailler à travers un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l’un ou l’autre. De plus, la fonction KVM intégrée permet de contrôler les deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris.
Dual Controller (Built-in KVM).
*Connectez deux ordinateurs au moniteur avec les câbles USB-C et USB A-B pour que cela fonctionne correctement. Les deux câbles sont inclus dans le package.
*Pour la fonction de contrôleur double, les deux ordinateurs (PC principal et PC secondaire) doivent être sur le même réseau. Ce moniteur doit être connecté à l’ordinateur fonctionnant en mode PC principal.
PBP & PIP
Un écran, plusieurs vues
Optimisez votre multitâche grâce aux modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture pour connecter plusieurs appareils, diviser votre écran ou afficher une petite fenêtre flottante sur la fenêtre principale.
LG Switch app
Changez rapidement
LG Switch app aide à optimiser le moniteur pour votre travail et votre vie quotidienne. Vous pouvez diviser facilement l’écran jusqu’à 6 parties, changer le thème, ou même lancer une plateforme de vidéoconférence via un raccourci.
*Pour télécharger la dernière version de LG Switch app, recherchez 38BR85QC dans le menu Support de LG.com.
Hub de productivité
avec connectivité facile
Optimisez votre productivité avec un moniteur équipé d’un port RJ45 pour Ethernet filaire. Le port USB Type-C™ permet la connexion à divers appareils, le transfert de données et jusqu’à 90 W de puissance via un seul câble.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C™ inclus dans le package est nécessaire pour connecter le port USB Type-C™ au moniteur.
*Les câbles inclus dans le package sont HDMI, USB-C, USB A-B, HDMI et DP.
Ports pris en charge
Facile et confortable
Obtenez l’angle de vision parfait grâce au pied ergonomique : ajustez facilement la hauteur, l’inclinaison et la rotation pour trouver la position qui vous convient le mieux.
Contenu de la boîte
1. Corps du support 2. Base du support 3. Support de câble 4. Cordon d’alimentation 5. Câble HDMI 6. Câble DP 7. Câble USB A vers B 8. Câble USB C vers C
Corps du support, base du support, support de câble, cordon d’alimentation, câble HDMI, câble DP, câble USB A vers B et câble USB C vers C inclus dans la boîte.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
37.5
Écran - Résolution
3840 x 1600
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
21:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
DCIP3 98% (CIE1976)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Écran - Courbure
2300R
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Écran - Temps de réponse
1 ms (GtG à Faster)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
WQHD+
Année
Y24
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
360 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCIP3 90% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCIP3 98% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Courbure
2300R
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2291 x 0.2291 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Résolution
3840 x 1600
Temps de réponse
1 ms (GtG à Faster)
Taille [cm]
95.29cm
Taille [pouces]
37.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium Pro
Luminosité automatique
OUI
Changement d’entrée automatique
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Étalonnage du matériel
Prêt pour la calibration matérielle
Technologie Nano IPSMC
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
Compatible GSYNC
PBP (image par image)
OUI (2PBP)
PIP (image dans l’image)
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR™ 600
TRV
OUI
CONNECTIVITÉ
Commutateur KVM intégré
OUI
DisplayPort
OUI (1 port)
HDMI
OUI (2 ports)
Sortie pour casque d’écoute
4 pôles (Son + Micro)
LAN (RJ-45)
OUI
USB de type C
OUI (1 port)
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (alimentation électrique)
90 W
Port USB descendant
4x USB3.2 Gen1 (USB-A)
1x USB3.2 Gen1 (USB-C)
Port USB ascendant
1x USB3.2 Gen1
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
7W x 2
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Socle en un clic
OUI
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 V (50/60 Hz)
Sortie c.c.
220 W (20,5 V / 11 A)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation intégrée
NORMAL
CE
OUI
UL (cUL)
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
LG Calibration Studio (True Color Pro)
OUI
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
13,7 kg
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
1058 x 539 x 235 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
896,4 x 394,4 x 110,1 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
896,4 x 593,9 x 306,8 mm (Haut)
896,4 x 483,9 x 306,8 mm (Bas)
Poids sans le socle [kg]
8,0 kg
Poids avec le socle [kg]
10,5 kg
ACCESSOIRES
Rapport d’étalonnage (papier)
OUI
DisplayPort
OUI (1 port)
HDMI
OUI (ver 2.1)
Cordon d’alimentation
OUI
USB de type A vers USB de type B
OUI
USB de type C
OUI
