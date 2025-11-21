We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur QHD+ (3 840 x 1 600) UltraWide™ incurvé 21:9 de 37,5 po
Moniteur QHD+ (3 840 x 1 600) UltraWide™ incurvé 21:9 de 37,5 po
Écran QHD UltraWide™ 21:9 de 37,5 po
Faites place au multitâche
L’écran QHD (résolution de 3 840 x 1 600, format d’image 21:9) UltraWide™ est idéal pour le travail. Le grand écran permet le visionnement d’enregistrements à des fins de montage vidéo tout en affichant des modules d’extension audio et d’effets en même temps.
L'écran QHD 21:9 est idéal pour le visionnement d'enregistrements à des fins de montage vidéo et permet d'afficher des modules d'extension audio et d'effets en même temps.
Améliorez votre bureau à domicile.
Grâce au grand écran, vous pouvez profiter de vos webinaires en visionnant des fichiers prenant plus d’espace à l’écran et en augmentant le nombre de participants pouvant être affichés.
Salle de classe avec grand champ de vision
Gérez facilement les manuels scolaires, les cours, les conversations et les recherches en un seul coup d’œil; il vous suffit de transformer l’écran large en votre salle de classe en ligne préférée.
SDR
HDR
HDR10
Contraste détaillé
La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Ce moniteur compatible avec la technologie HDR10 (imagerie à grande gamme dynamique) prend en charge des niveaux de couleurs et de luminosité particuliers qui permettent aux spectateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.
* Luminosité : 350 nits (typ.), Gamme de couleurs : sRVB de 99 % ~ NTSC de 72 % (typ.)
Haut-parleur stéréo avec basses riches
Expérience immersive
Cet écran simplifié est doté d’un cadre mince sur trois côtés. Il offre des images réalistes d’une extrême précision sans aucune distraction. Ses haut-parleurs stéréo de 10 W offrent également des basses riches qui créent une expérience extrêmement immersive.
Une expérience immersive avec des basses riches
Connecteur USB de type CMC
Commandes et connectivité faciles
Le port USB de type CMC permet d’afficher ou de transférer des données ainsi que de recharger des appareils connectés, permettant ainsi de prendre en charge votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble.
* Le câble USB de type CMC inclus dans l’emballage est nécessaire pour correctement établir la connexion entre un port USB de type-CMC et le moniteur.
Charge puissante de 90 W
Puissance jusqu’à 90 W
Grâce à la technologie d’alimentation USB-CMC, vous pouvez alimenter un moniteur tout en rechargeant simultanément l’ordinateur portable connecté (jusqu’à 90 W).
Vous pouvez alimenter un moniteur tout en rechargeant simultanément l'ordinateur portable connecté (jusqu'à 90 W).
* Comparaison entre le mode « OFF » (image de gauche) et AMD FreeSyncMC.
- Traditionnel
- Synchronisation à action dynamique
Synchronisation à action dynamique
Réagissez plus rapidement aux adversaires
La synchronisation à action dynamique minimise le retard d’affichage pour aider les joueurs à saisir les moments critiques en temps réel.
* Le mode traditionnel illustre que le modèle de LG n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique (DAS).
- DÉSACTIVÉ
- ACTIVÉ
Stabilisateur de noir
Soyez le premier à attaquer dans l’obscurité
Le stabilisateur de noir aide les joueurs à éviter les tireurs d’élite cachés dans les endroits les plus sombres et ainsi échapper rapidement aux situations dangereuses.
* Pour télécharger la dernière version de l’application OnScreen Control, visitez le site LG.COM.
* Les images du produit et de l’application OnScreen Control dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel et de l’application OnScreen Control.
Conception ergonomique
Facile et confortable
Le socle à un seul clic permet d’installer facilement le grand écran, sans aucun autre équipement, et de régler avec souplesse sa hauteur et son inclinaison pour le placer dans la position optimale pour vous.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
37.5
Écran - Résolution
3 840 x 1 600
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
21:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 de 95 % (CIE1976)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Écran - Courbure
2 300R
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Écran - Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/hauteur
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
DisplayPort
OUI
USB de type C
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI (2)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son uniquement)
USB de type C
OUI (1)
USB de type C (transmission de données)
OUI
USB de type C (résolution max. à Hz)
3 840 x 1 600 à 60 Hz
USB de type C (alimentation électrique)
90 W
Port USB descendant
OUI (2/ver. 3.0)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
1058 x 541 x 235
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
895,4 x 393,4 x 97,4
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
895.4 x 587.4 x 260(↑) 895.4 x 477.4 x 260(↓)
Poids à l’expédition [kg]
12.9(TBD)
Poids sans le socle [kg]
6.4
Poids avec le socle [kg]
8.3
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 milliard
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 de 95 % (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Courbure
2 300R
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,2291 x 0,2291
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Résolution
3 840 x 1 600
Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Taille [cm]
95.29
Taille [pouces]
37.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (D/G), 178° (H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Luminosité automatique
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
Couleur calibrée en usine
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
PBP (image par image)
2 PBP
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
2021
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/hauteur
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (max.)
160 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Consommation d’énergie (typ.)
48 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Basses riches
OUI
Haut-parleur
10 W x 2
NORMAL
RoHS
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
Contrôleur double
OUI
Nos choix pour vous
