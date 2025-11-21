About Cookies on This Site

Moniteur QHD+ (3 840 x 1 600) UltraWide™ incurvé 21:9 de 37,5 po

Moniteur QHD+ (3 840 x 1 600) UltraWide™ incurvé 21:9 de 37,5 po

Moniteur QHD+ (3 840 x 1 600) UltraWide™ incurvé 21:9 de 37,5 po

38WP85C-W
principales caractéristiques

  • Écran QHD+ UltraWide™ incurvé de 37,5 po
  • HDR10
  • IPS avec DCI-P3 de 95 % (typ.)
  • Haut-parleur stéréo avec basses riches (10 W x 2)
  • Connecteur USB de type CMC
  • AMD FreeSyncMC
Plus
LG UltraWide™ Monitor Curved

LG UltraWide™ Monitor Curved

Faites du montage et exécutez divers programmes à l’aide du moniteur QHD UltraWideMC 21:9 de 37,5 po de LG.

Faites du montage et exécutez divers programmes à l’aide du moniteur QHD UltraWideMC 21:9 de 37,5 po de LG.

Voyez plus, créez mieux

Écran

IPS QHD (3 840 x 1 600) de 37,5 po
Cadre pratiquement sans bordure sur trois côtés

Couleur

HDR10
DCI-P3 de 95 % (typ.)

Connectivité

USB de type CMC
DisplayPort 1.4 et USB 3.0

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran QHD UltraWide™ 21:9 de 37,5 po

Faites place au multitâche

L’écran QHD (résolution de 3 840 x 1 600, format d’image 21:9) UltraWide™ est idéal pour le travail. Le grand écran permet le visionnement d’enregistrements à des fins de montage vidéo tout en affichant des modules d’extension audio et d’effets en même temps.

L’écran QHD 21:9 est idéal pour le visionnement d’enregistrements à des fins de montage vidéo et permet d’afficher des modules d’extension audio et d’effets en même temps.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Améliorez votre bureau à domicile.

Grâce au grand écran, vous pouvez profiter de vos webinaires en visionnant des fichiers prenant plus d’espace à l’écran et en augmentant le nombre de participants pouvant être affichés.

Salle de classe avec grand champ de vision

Gérez facilement les manuels scolaires, les cours, les conversations et les recherches en un seul coup d’œil; il vous suffit de transformer l’écran large en votre salle de classe en ligne préférée.

Affichez des fenêtres côte à côte.

Le grand écran vous permet de travailler en mettant côte à côte les fiches techniques et les diapositives pour avoir une vue d’ensemble sans avoir à utiliser les touches Alt-Tab continuellement.

* Les images ci-dessus sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • SDR

  • HDR

HDR10

Contraste détaillé

La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Ce moniteur compatible avec la technologie HDR10 (imagerie à grande gamme dynamique) prend en charge des niveaux de couleurs et de luminosité particuliers qui permettent aux spectateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
* Luminosité : 350 nits (typ.), Gamme de couleurs : sRVB de 99 % ~ NTSC de 72 % (typ.)

IPS avec DCI-P3 de 95 % (typ.) : Des couleurs précises et un grand angle de visionnement
IPS avec DCI-P3 de 95 % (typ.)

Des couleurs précises et un grand angle de visionnement

Le moniteur IPS de LG affiche des couleurs d’une précision impeccable. Il offre un grand angle de visionnement et une couverture de 95 % du spectre chromatique DCI-P3.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Haut-parleur stéréo avec basses riches

Expérience immersive

Cet écran simplifié est doté d’un cadre mince sur trois côtés. Il offre des images réalistes d’une extrême précision sans aucune distraction. Ses haut-parleurs stéréo de 10 W offrent également des basses riches qui créent une expérience extrêmement immersive.

Une expérience immersive avec des basses riches

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Connecteur USB de type CMC

Commandes et connectivité faciles

Le port USB de type CMC permet d’afficher ou de transférer des données ainsi que de recharger des appareils connectés, permettant ainsi de prendre en charge votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
* Le câble USB de type CMC inclus dans l’emballage est nécessaire pour correctement établir la connexion entre un port USB de type-CMC et le moniteur.

Charge puissante de 90 W

Puissance jusqu’à 90 W

Grâce à la technologie d’alimentation USB-CMC, vous pouvez alimenter un moniteur tout en rechargeant simultanément l’ordinateur portable connecté (jusqu’à 90 W).

Vous pouvez alimenter un moniteur tout en rechargeant simultanément l’ordinateur portable connecté (jusqu’à 90 W).

Clear gaming image with seamless, fluid movement when AMD FreeSync™ is on, while screen stuttering and tearing occur when AMD FreeSync™ is off.
AMD FreeSyncMC

Mouvements fluides et rapides

Grâce à la technologie AMD FreeSyncMC, les joueurs font l’expérience de mouvements fluides et ininterrompus dans leurs jeux en haute résolution et au rythme rapide. Elle élimine pratiquement tous les effets de déchirement et de sautillement de l’image.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
* Comparaison entre le mode « OFF » (image de gauche) et AMD FreeSyncMC.

  • Traditionnel
  • Synchronisation à action dynamique
Synchronisation à action dynamique

Réagissez plus rapidement aux adversaires

La synchronisation à action dynamique minimise le retard d’affichage pour aider les joueurs à saisir les moments critiques en temps réel.

* Le mode traditionnel illustre que le modèle de LG n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique (DAS).
* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • DÉSACTIVÉ
  • ACTIVÉ
Stabilisateur de noir

Soyez le premier à attaquer dans l’obscurité

Le stabilisateur de noir aide les joueurs à éviter les tireurs d’élite cachés dans les endroits les plus sombres et ainsi échapper rapidement aux situations dangereuses.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Le capteur de lumière ambiante réagit à la lumière, rendant l’écran plus lumineux dans les zones claires et plus sombre dans l’obscurité.
Capteur de lumière ambiante

Contrôle automatique de la luminosité

Le capteur réagit à la lumière, rendant l’écran plus lumineux dans les zones claires et plus sombre dans l’obscurité pour que vous puissiez travailler dans un environnement d’affichage optimal et réduire la fatigue oculaire.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Les commandes à l’écran offrent une interface utilisateur simplifiée.
Commandes à l’écran

Commandes en quelques clics

Vous pouvez personnaliser l’espace de travail en divisant l’affichage ou en réglant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.

* Pour télécharger la dernière version de l’application OnScreen Control, visitez le site LG.COM.
* Les images du produit et de l’application OnScreen Control dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel et de l’application OnScreen Control.

Conception ergonomique

Facile et confortable

Le socle à un seul clic permet d’installer facilement le grand écran, sans aucun autre équipement, et de régler avec souplesse sa hauteur et son inclinaison pour le placer dans la position optimale pour vous.

* Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    37.5

  • Écran - Résolution

    3 840 x 1 600

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    21:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 de 95 % (CIE1976)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Écran - Courbure

    2 300R

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/hauteur

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • DisplayPort

    OUI

  • USB de type C

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI (2)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son uniquement)

  • USB de type C

    OUI (1)

  • USB de type C (transmission de données)

    OUI

  • USB de type C (résolution max. à Hz)

    3 840 x 1 600 à 60 Hz

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90 W

  • Port USB descendant

    OUI (2/ver. 3.0)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    1058 x 541 x 235

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    895,4 x 393,4 x 97,4

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    895.4 x 587.4 x 260(↑) 895.4 x 477.4 x 260(↓)

  • Poids à l’expédition [kg]

    12.9(TBD)

  • Poids sans le socle [kg]

    6.4

  • Poids avec le socle [kg]

    8.3

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07 milliard

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 de 95 % (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Courbure

    2 300R

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,2291 x 0,2291

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Résolution

    3 840 x 1 600

  • Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Taille [cm]

    95.29

  • Taille [pouces]

    37.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (D/G), 178° (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Luminosité automatique

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Couleur calibrée en usine

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • PBP (image par image)

    2 PBP

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    2021

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/hauteur

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (max.)

    160 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Consommation d’énergie (typ.)

    48 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

SON

  • Basses riches

    OUI

  • Haut-parleur

    10 W x 2

NORMAL

  • RoHS

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

  • Contrôleur double

    OUI

Ce que les gens disent

