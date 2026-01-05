LG gram 16" | Ordinateur portable léger Intel® Arrow Lake H | Windows 11, gram AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps nécessaire à l’IA On-Device pour apprendre et s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des écrans et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est optionnelle, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt l’utilisateur à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller. ***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Charge USB-C hors ligne / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son