About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG gram 16" | Ordinateur portable léger Intel® Arrow Lake H | Windows 11, gram AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

LG gram 16" | Ordinateur portable léger Intel® Arrow Lake H | Windows 11, gram AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

16Z90T-V.AP75A8
Front view
Front view with keyboard
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
Front view
Front view with keyboard
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed

principales caractéristiques

  • Écran 16” 16:10 WQXGA (2560x1600) IPS anti-reflets
  • Assistant AI Copilot sous Windows 11
  • Processeur Intel> Arrow Lake H complet / Mémoire LPDDR5x / SSD Gen4
  • gram AI / LG gram Link
  • Léger : 1 199 g / Batterie haute capacité 77Wh
  • Dolby Atmos
Plus
LG gram logo.

LG gram logo.

L’image montre un ordinateur portable LG gram, mis en avant pour son design ultra-léger. À droite, le texte indique : « The power of Hybrid AI » avec le logo « gram AI » en dessous.

L’image montre un ordinateur portable LG gram, mis en avant pour son design ultra-léger. À droite, le texte indique : « The power of Hybrid AI » avec le logo « gram AI » en dessous.

La puissance de
l’IA hybride

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

L’image présente un ordinateur portable fin avec le texte : « Léger, mince, tout-puissant » en haut. Les principales caractéristiques, « Léger 1 199 g » et « Fin 15,7 mm », sont mises en évidence au centre. Un badge de durabilité MIL-STD est affiché dans le coin supérieur droit, soulignant sa robustesse.

Conçu léger, fabriqué pour durer

L’image montre un ordinateur portable avec un contenu vibrant affiché à l’écran, mettant en avant des couleurs vives et des visuels détaillés. Le texte en haut indique : « IPS premium display », soulignant la technologie d’écran de haute qualité.

Écran 16’’ WQXGA IPS

Une image en écran partagé présentant « Hybrid AI » avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface AI, symbolisant une fonctionnalité AI fluide sur les deux modes.

Hybrid AI

Un gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte mère haute technologie. La puce est entourée d’un circuit complexe avec des lumières orange et bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et haute performance.

Processeur puissant Intel

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression de transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.

LG gram Link – Restez entièrement connecté

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le dispositif mobile présenté ci-dessus n’est pas inclus dans le paquet (vendu séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

gram AI, Hybrid AI

Hybrid AI : synergie entre On-Device et Cloud

Propulsé par l’IA sur l’appareil et dans le cloud, gram AI offre des performances fluides et des informations personnalisées où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez davantage, que vous soyez en ligne ou hors ligne.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.

Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI

Cette image montre une chronologie des révisions d’un document avec deux versions d’un fichier intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications à 15h56, tandis que la version de droite montre les mises à jour à 16h00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut indique la possibilité de revenir aux modifications précédentes, et un curseur en dessous met en évidence l’écart de temps entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez les fichiers perdus

Recherchez avec tous les indices dont vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents, y compris les documents et les sites web.

Cette image montre des mains tapant sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : 'Quel était le budget global du projet ?'

Recherche

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers

Fournit des réponses personnalisées basées sur les données locales provenant de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut avec le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur pointant dessus. En dessous, un aperçu partiel d’un document PDF est visible, et un résumé du contenu du document est affiché dans une fenêtre de chat intitulée « gram chat On-Device ». L’interface suggère une fonctionnalité pilotée par IA pour résumer les documents.

Résumé

Résumés instantanés, même hors ligne

Résumez des textes ou des fichiers documents directement dans un environnement On-Device.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture affiche une interface en mode clair, tandis que la seconde montre la même interface en mode sombre, reliées par une flèche courbée indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les paramètres avec vos mots

Définissez diverses*** options système dans gram chat On-Device grâce à des commandes conversationnelles simples.

Cette image montre une barre de recherche avec la requête « Le Wifi ne fonctionne pas, que dois-je faire ? » au-dessus de l’écran d’un ordinateur portable. L’écran affiche une interface d’assistance client avec des options de dépannage et une barre de progression effectuant des diagnostics, accompagnée d’une icône de signal Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Assistance 24/7, toujours à portée de main

Offre un support instantané 24/7 pour les questions relatives au produit, même sans connexion Wi-Fi.

*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps nécessaire à l’IA On-Device pour apprendre et s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des écrans et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est optionnelle, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt l’utilisateur à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller. ***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Charge USB-C hors ligne / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant IA intelligent avec Cloud AI

Une interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations pour des activités au lac de Bled, et une réponse de l’IA listant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église, 2. Explorer le château de Bled, 3. Se promener autour du lac de Bled.

Chatbot Q&R

Votre assistant IA intelligent

De la résolution de devoirs à la satisfaction de votre curiosité, l’assistant IA fournit les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Une infographie présentant trois fonctionnalités propulsées par l’IA : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image se convertissant en document ; et Traduction, illustrée par un document passant dans un autre format de langue.

Document AI

Traduction et résumé simplifiés

Laissez l’IA analyser et extraire les informations clés de vos documents, vous faisant gagner temps et effort.

Une illustration présentant diverses icônes d’applications de productivité, telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant un logo central gram AI Cloud. L’image représente l’intégration transparente de gram AI Cloud avec les outils de productivité populaires.

Appel de fonction**

Planification et envoi d’e-mails sans effort

Parlez à votre assistant IA et observez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous de manière fluide aux outils de productivité.

*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni la fonctionnalité d’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle de tokens est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.

*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de l’appel de fonctions.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les prompts personnels, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour l’intégration des fonctionnalités.

**Google Workspace lié, Microsoft 365.

Un ordinateur portable présentant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface Windows Copilot affichée, mettant en avant un design élégant avec un grand écran et l’interface Windows 11 en arrière-plan.

Microsoft Copilot

Votre compagnon IA au quotidien

Obtenez des réponses fiables basées sur Internet et générez des images facilement grâce à Copilot dans Windows. Cet outil IA puissant utilise les ressources en ligne pour vous fournir des informations précises et à jour, adaptées à vos requêtes. En quelques clics seulement, vous pouvez obtenir les réponses dont vous avez besoin et créer des images personnalisées pour enrichir vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en aperçu dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon les appareils et les marchés.

*Les fonctionnalités IA avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations musicales adaptées à votre humeur à l’organisation de pages complexes et à la configuration des préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe en un clic

Copilot peut résumer de longs e-mails et contenus compliqués, rendant le traitement des informations de travail plus efficace et permettant de gagner un temps précieux.

Gère l’édition d’images et plus encore

Des tâches simples comme ajuster la taille et la luminosité d’une image aux opérations plus complexes comme la suppression de l’arrière-plan et l’agrandissement, demandez tout à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en aperçu dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon les appareils et les marchés.

*Les fonctionnalités IA avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.

La vie légère

Le LG gram, léger de 1 199 g dans un boîtier fin de 15,7 mm, s’adapte librement à tous les styles de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un exemple parfait de l’alliance entre durabilité et élégance.

1,199g

Léger

15.7mm

Super fin

Une animation présentant un ordinateur portable léger avec '1 199 g' affiché dans la première image et une épaisseur de '15,7 mm' dans la deuxième image. Les deux images incluent le badge de durabilité MIL-STD, soulignant la portabilité et la robustesse.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids est basé uniquement sur l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H par KOLAS Labs. Réussi à 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test de brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.

*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.

Trois ordinateurs portables de différentes couleurs : Obsidian Black, Charcoal Gray et Snow White, présentés dans une disposition dynamique sur un fond beige.

Choisissez votre couleur

Affirmez votre style. Choisissez parmi noir, blanc et gris charbon.

Faites de votre gram le reflet de votre personnalité.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les options de couleurs disponibles peuvent varier selon le pays.

Haute résolution WQXGA et large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)

Détails précis, expériences immersives

Plongez dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la superbe résolution WQXGA et à la large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec une clarté exceptionnelle, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.

16"

Grand écran

WQXGA

Haute résolution

16:10

Format d’écran

DCI-P3 99% (Typ.)

Large gamme de couleurs

L’image présente deux ordinateurs portables placés dos à dos, affichant des écrans vibrants et colorés avec des bords fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

L’image présente deux ordinateurs portables placés dos à dos, affichant des écrans vibrants et colorés avec des bords fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

Écran 16” 16:10

Profitez pleinement de chaque détail visuel

Augmentez votre productivité grâce à une vue élargie. L’écran de 16 pouces vous permet de voir davantage à la fois, rendant les tâches plus faciles. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, vous permettant de faire moins de défilement et de mieux vous concentrer. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et fidèles à la réalité.

L’image représente une animation passant d’un format 16:9 sur l’écran supérieur à un format plus haut 16:10 sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99 % est visible dans le coin inférieur droit. Cette transformation met visuellement en évidence l’espace vertical supplémentaire offert par le format 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le programme présenté ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : la norme de couleurs définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

Écran anti-reflets

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un affichage net et lumineux sans vous soucier des reflets, même dans des environnements lumineux.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La luminosité est de 350 nits (Typ.).

Véritable liberté de multitâche

Processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération : amélioration des performances de 18 % pour une productivité accrue

Profitez d’une puissance de performance exceptionnelle avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant d’exécuter aisément même les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez à des jeux exigeants, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré à une carte de circuit haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes illuminés de lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée correspond à la performance maximale 'Up to'.

*Le processeur Intel® Core™ UltraCore CPU devrait offrir jusqu’à 18 % de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, selon les mesures de performance IA (Intelligent Automation) d’Intel.

Multitâche fluide et rapide

Bénéficiez du meilleur des deux mondes grâce à la mémoire à double canal LPDDR5 pour une gestion des données plus rapide, et aux deux SSD NVMe pour un accès plus rapide à vos fichiers de stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

L’image montre un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’applications flottant autour de l’écran, illustrant ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant en avant les performances de l’ordinateur pour divers types de tâches.

L’image montre un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’applications flottant autour de l’écran, illustrant ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, mettant en avant les performances de l’ordinateur pour divers types de tâches.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le coffret (vendu séparément).

gram Link

Restez entièrement connecté

LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils fonctionnent sous iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable écosystème technologique harmonieux.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression du transfert, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert de données simple entre le gram et un appareil mobile (Android et iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, mettant en évidence la synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’écran

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « birthday ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune étiquetée avec des icônes, indiquant les résultats de recherche catégorisés ou filtrés.
Classification d’images par IA

L’IA gère automatiquement la classification et l’étiquetage des images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, tandis qu’un smartphone montre un participant individuel dans le même appel. Cette configuration met en évidence la connectivité fluide et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez l’appareil photo haute performance de votre smartphone pour les appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont placés sur un bureau, affichant tous deux la même interface de lecture musicale, illustrant une fonctionnalité synchronisée. Cette configuration met en avant l’intégration fluide entre les appareils pour les activités multimédias.
Partage audio depuis le téléphone

Diffusez le son de votre smartphone directement sur les haut-parleurs du LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, jouant tous deux le même morceau de musique intitulé « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur affiche une interface de lecteur musical, et le smartphone reflète la lecture. Des ondes environnantes illustrent la synchronisation audio fluide.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, les deux affichant la même vidéo d’une femme effectuant une posture de yoga. La scène met en évidence la duplication d’écran ou le partage de contenu fluide entre les appareils.
Duplication d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, avec une photo de profil et des commandes audio. Le design met en avant la capacité de l’ordinateur à gérer les appels vocaux.
Partage du clavier et de la souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone à l’aide du clavier et de la souris de votre gram.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, nécessitant iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieur.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurement).

*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le coffret (vendus séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link fera l’objet de mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.

Une personne est assise sur un canapé, profitant d’un son immersif tout en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience auditive complète à 360 degrés. Des ondes sonores en arrière-plan illustrent visuellement ce paysage sonore immersif.

Dolby Atmos

Plongez vos sens

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience auditive immersive, riche et expansive à 360 degrés.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Gestion intelligente de l’énergie, débranchez et profitez

Alimenté par une batterie haute capacité de 77Wh offrant jusqu’à 23,5 heures d’autonomie et équipé de notre assistant intelligent IA, le gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’autonomie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).

*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’énergie.

*Pour utiliser la fonction de notification de détection de l’usage de la batterie de l’assistant intelligent IA, un minimum de 80 heures d’apprentissage des habitudes est requis.

L’image met en avant les ports latéraux d’un ordinateur portable, illustrant la polyvalence des options de connectivité disponibles.

Connectivité simplifiée

Connexion simple et instantanée

Connectez votre gram à +view, à un stockage haute vitesse, à de grands moniteurs et à divers autres appareils. Avec de nombreux ports, profitez d’un véritable paradis plug-and-play pour la productivité et le divertissement.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Professionnel

  • Écran - Taille [pouces]

    16 po

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

  • Système - Mémoire

    16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Stockage - SSD

    Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 512 Go

  • Écran - Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Système - Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    14,0 x 9,5 x 0,62~0,66

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y25

SYSTÈME

  • Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Mémoire

    16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Professionnel

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

CONCEPTION

  • Couleur

    Couleur : Noir Obsidienne Partie A : Mg (noir) Partie B : PC-ABS (noir) Partie C : Mg (noir), clavier : texture (noir) Partie D : Mg (noir)

ÉCRAN

  • Luminosité

    350 nits (60 Hz sans fonction tactile),

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)

  • Panneau Multi

    LGD

  • Type de panneau

    IPS sans fonction tactile (60 Hz)

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Taille (cm)

    40,6 cm

  • Taille [pouces]

    16 po

STOCKAGE

  • Fente MMC

    Micro SD

  • SSD

    Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 512 Go

CONNECTIVITÉ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • LAN

    10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références)

  • Sans fil

    Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BT combo)

BATTERIE

  • Batterie

    Batterie Li-Ion 77 Wh

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (max. 5 W)

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

  • USB de type A

    USB 3.2 Gen2x1 (x2)

  • USB de type C

    USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec alimentation, DisplayPort, Thunderbolt 4)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14,0 x 9,5 x 0,62~0,66

  • Dimensions [mm]

    355,1 x 242,3 x 15,7~16,8

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    18,7 x 11,4 x 2,4

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    475 x 290 x 60

  • Poids à l’expédition [kg]

    2,20 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    4,85 lb

  • Poids (lb)

    2,64 lb

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C vers C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références)

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et gestes

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS

  • Dolby Atmos

    Oui

  • IntelMD Connectivity Performance Suite

    Oui

  • McAfee Live Safe (période d’essai de 30 jours)

    Oui

  • Microsoft 365 (période d’essai de 30 jours)

    Oui

SÉCURITÉ

  • Sécurité SSD

    Sécurité SSD, fTPM/HW TPM, verrou Kensington fin

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.