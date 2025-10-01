LG gram 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Famille, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 antireflet

*Les images sont fournies à des fins d’illustration, avec des séquences abrégées, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents enregistrés sur votre PC ; elle ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction

« Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, en raison du temps d’apprentissage préalable nécessaire à l’AI intégrée pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut demander un certain temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes d’utilisation sont nécessaires pour activer la notification de détection d’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres — tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation et la capacité de stockage — via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et son activation est facultative ; vous pouvez l’activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne restaure pas les fichiers perdus ; elle aide les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son