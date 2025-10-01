About Cookies on This Site

LG gram 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Famille, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 antireflet

LG gram 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Famille, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 antireflet

16Z90T-V.AP88A8
principales caractéristiques

  • Écran IPS WQXGA 16” 16:10 (2560x1600) antireflet
  • Assistant AI Copilot dans Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé par l’AI | Mémoire LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • Poids léger de 1 199 g / Batterie haute capacité de 77 Wh
  • Dolby Atmos
Plus
La puissance de
l’AI hybride

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

L’image présente un ordinateur portable fin avec le texte : « Light, thin, all-powerful » en haut. Les caractéristiques clés « Léger 1 199 g » et « Fin 15,7 mm » sont mises en avant au centre. Un badge de durabilité MIL-STD est affiché dans le coin supérieur droit, soulignant sa robustesse.

Conçu pour être léger, fabriqué pour être robuste

L’image montre un ordinateur portable affichant un contenu éclatant à l’écran, mettant en valeur des couleurs vives et des visuels détaillés. Le texte en haut indique : « IPS premium display », soulignant la qualité supérieure de la technologie d’écran.

Écran IPS WQXGA 16’’

Une image en écran partagé présentant « Hybrid AI » avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface d’intelligence artificielle, symbolisant une fonctionnalité IA fluide entre les deux modes.

AI hybride

Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuits imprimés haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes illuminés de lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.

Processeur puissant d’Intel

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression de transfert de fichiers, tandis que celui du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floutée et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.

LG gram Link – Restez toujours connecté

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans le coffret (vendu séparément).

*L’image montre un produit LG gram représentatif à des fins d’illustration. Veuillez consulter la galerie pour voir les images prises avec le produit réel.

gram AI, AI hybride

AI hybride : synergie entre l’AI locale et l’AI cloud

Alimenté à la fois par l’AI intégrée et l’AI cloud, gram AI offre des performances fluides et des analyses personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez en sécurité et atteignez davantage d’objectifs — que vous soyez en ligne ou hors ligne.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des requêtes simples et ponctuelles.

Toujours actif, même hors ligne avec l’AI intégrée

Cette image présente une chronologie des révisions d’un document intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications effectuées à 15 h 56, tandis que celle de droite montre les mises à jour à 16 h 00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut illustre la possibilité de revenir en arrière, et un curseur en bas met en évidence l’intervalle entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez des fichiers perdus

Recherchez à partir d’indices dont vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents, y compris des documents et des sites web.

Cette image montre des mains tapant sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : « Quel était le budget global du projet ? »

Recherche

Obtenez des réponses personnalisées à partir de vos fichiers

Fournit des réponses adaptées en fonction des données locales provenant de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut contenant le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur pointant dessus. En dessous, un aperçu partiel d’un document PDF est visible, et un résumé de son contenu s’affiche dans une fenêtre de discussion intitulée « gram chat On-Device ». L’interface illustre une fonctionnalité d’IA permettant de générer des résumés de documents.

Résumer

Des résumés instantanés, même hors ligne

Résumez des textes ou des fichiers de documents directement dans un environnement local.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture affiche une interface en mode clair, tandis que la seconde montre la même interface en mode sombre, reliées par une flèche courbée indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les paramètres avec des commandes vocales simples

Configurez facilement diverses*** options système dans gram chat On-Device à l’aide de commandes conversationnelles naturelles.

Cette image montre une barre de recherche contenant la requête « Le Wi-Fi ne fonctionne pas, que dois-je faire ? », au-dessus de l’écran d’un ordinateur portable. L’écran affiche une interface d’assistance client avec des options de dépannage et une barre de progression exécutant un diagnostic, accompagnée d’une icône de signal Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Assistance 24 h/24, toujours à portée de main

Offre une assistance instantanée 24 h/24 pour les questions relatives aux produits, même sans connexion Wi-Fi.

*Les images sont fournies à des fins d’illustration, avec des séquences abrégées, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents enregistrés sur votre PC ; elle ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction

« Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, en raison du temps d’apprentissage préalable nécessaire à l’AI intégrée pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut demander un certain temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes d’utilisation sont nécessaires pour activer la notification de détection d’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.

*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres — tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation et la capacité de stockage — via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et son activation est facultative ; vous pouvez l’activer si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne restaure pas les fichiers perdus ; elle aide les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant intelligent alimenté par l’AI cloud

Une interface de discussion montre un utilisateur demandant des recommandations d’activités au lac Bled, et une réponse de l’AI proposant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église 2. Explorer le château de Bled 3. Faire le tour du lac Bled

Chatbot de questions-réponses

Votre assistant AI intelligent

Qu’il s’agisse de résoudre des devoirs ou de satisfaire votre curiosité, l’assistant AI fournit les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

 
AI documentaire

AI documentaire

Traduction et synthèse simplifiées

Laissez l’AI analyser vos documents et en extraire les informations essentielles, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’effort.

Une illustration montre diverses icônes d’applications de productivité, telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant le logo central gram AI Cloud. L’image illustre l’intégration fluide de gram AI Cloud avec les outils de productivité les plus utilisés.

Appels de fonctions**

Planification et envoi d’e-mails simplifiés

Discutez avec votre assistant AI et laissez-le s’occuper de vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, il se connecte sans effort à vos outils de productivité.

*Les images sont fournies à des fins d’illustration, avec des séquences abrégées, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni la fonction d’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit pendant la première année suivant l’inscription de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*L’installation de gram chat Cloud et la création d’un compte distinct sont nécessaires avant utilisation.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud : l’utilisation mensuelle maximale est fixée à 200 000 tokens, avec une limite de 450 requêtes par mois et 30 requêtes par jour.

*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de la fonction d’appel de fonctions.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft afin de permettre l’intégration de certaines fonctionnalités.

**Compatible avec Google Workspace et Microsoft 365 liés.

Un ordinateur portable affichant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface de Windows Copilot à l’écran, avec un design élégant, un grand écran et l’interface de Windows 11 en arrière-plan.

Microsoft Copilot

Votre compagnon AI au quotidien

Obtenez des réponses fiables basées sur Internet et générez des images en toute simplicité grâce à Copilot dans Windows. Cet outil d’AI puissant exploite les ressources en ligne pour vous fournir des informations précises, à jour et adaptées à vos besoins. En quelques clics, vous pouvez obtenir les réponses recherchées et créer des images personnalisées pour enrichir vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Le déploiement de Copilot dans Windows 11 s’effectue progressivement en version préliminaire dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément, la disponibilité variant selon l’appareil et la région.

*Les fonctionnalités d’AI de Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents de votre gram.

Prêt à recevoir vos commandes avec Bing Chat

Faites simplement vos demandes, qu’il s’agisse de recommandations musicales selon votre humeur, d’organisation de pages complexes ou de réglage de préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe en un clic

Copilot peut résumer de longs e-mails et des contenus complexes, facilitant ainsi le traitement des informations professionnelles et vous faisant gagner un temps précieux.

Gérez l’édition d’images et bien plus encore

Qu’il s’agisse de tâches simples, comme ajuster la taille et la luminosité d’une image, ou de fonctions avancées, comme la suppression de l’arrière-plan ou l’amélioration de la résolution, vous pouvez tout demander à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le moment de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.

La vie légère

Le poids léger de LG gram de 1 199 g dans un châssis fin de 15,7 mm s’adapte librement à tout style de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un parfait exemple de la façon dont durabilité et élégance peuvent aller de pair.

1,199g

Poids léger

15.7mm

Super fin

Une animation présentant un ordinateur portable léger avec « 1 199 g » affiché dans la première image et une épaisseur de « 15,7 mm » dans la deuxième image. Les deux images incluent le badge MIL-STD, soulignant la portabilité et la durabilité.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram : tests selon la norme MIL-STD-810H et certification par les laboratoires KOLAS. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conformité aux méthodes suivantes de MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test de brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.

*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas que le produit est adapté à un usage militaire.

Trois ordinateurs portables de différentes couleurs : Obsidian Black, Charcoal Gray et Snow White, présentés dans une disposition dynamique sur un fond beige.

Choisissez votre couleur

Définissez votre style. Choisissez parmi noir, blanc et gris charbon.

Faites de votre gram un reflet de vous-même.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de couleur disponibles peuvent varier selon le pays.

Haute résolution WQXGA et large gamut de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)

Détails nets, expériences vivantes

Plongez dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la superbe résolution WQXGA et au large gamut de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.

16"

Grand écran

WQXGA

Haute résolution

16:10

Format d’image

DCI-P3 99% (Typ.)

Large gamut de couleurs

L’image présente deux ordinateurs portables placés dos à dos, affichant des écrans colorés et lumineux avec des bords fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

L’image présente deux ordinateurs portables placés dos à dos, affichant des écrans colorés et lumineux avec des bords fins, mettant en valeur des visuels éclatants et un design élégant.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Écran 16’’ 16:10

Exploitez chaque instant visuel

Augmentez votre productivité grâce à un affichage plus grand. L’écran de 16 pouces vous permet de voir plus d’informations en une seule fois, rendant les tâches plus faciles à gérer. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, vous permettant de faire moins de défilement et de mieux vous concentrer. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et fidèles à la réalité.

L’image représente une animation passant d’un format 16:9 sur l’écran supérieur à un format plus grand 16:10 sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99 % est visible dans le coin inférieur droit. Cette transformation met visuellement en évidence l’espace vertical supplémentaire offert par le format 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : la norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

Écran anti-reflets

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un affichage net et lumineux sans vous soucier des reflets, même dans des environnements très éclairés.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*La luminosité est de 350 nits (Typ.).

Vraie liberté de multitâche

Boostez votre productivité avec le processeur Intel® Core™ Ultra

Découvrez des performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre des vitesses fulgurantes, vous permettant d’accomplir facilement même les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, il vous aide à profiter d’une efficacité maximale à chaque utilisation.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte électronique haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et performante.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de la société Intel ou de ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est présentée en tant que « Jusqu’à ».

Multitâche fluide et rapide

Profitez du meilleur des deux mondes avec la mémoire canal LPDDR5 pour un traitement des données plus rapide et les SSD Dual NVMe pour un accès plus rapide à votre stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, mettant en valeur ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, soulignant les performances de l’ordinateur pour des tâches variées.

L’image présente un ordinateur portable avec plusieurs fenêtres d’application flottant vers l’extérieur, mettant en valeur ses capacités de multitâche. Les applications affichées vont du montage vidéo aux présentations, soulignant les performances de l’ordinateur pour des tâches variées.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

gram Link

Restez connecté

Le LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en véritable concert de technologie.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression du transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert facile de données entre le gram et un mobile (Android et iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, mettant en avant une synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’écran

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune accompagnée d’icônes, indiquant des résultats de recherche catégorisés ou filtrés.
Classification d’images par AI

L’AI gère automatiquement la classification et le balisage des images.

A laptop displaying a video conference with multiple participants on the screen, accompanied by a smartphone showing an individual participant in the same call. This setup emphasizes seamless connectivity and multitasking for virtual meetings.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra haute performance de votre smartphone pour les appels vidéo.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel dans le même appel. Cette configuration met en avant une connectivité fluide et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Partage audio sur téléphone.

Transmettez directement le son de votre téléphone intelligent aux haut-parleurs du LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, jouant tous deux le même morceau de musique intitulé « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur affiche une interface de lecteur musical, et le smartphone reflète la lecture. Des ondes environnantes illustrent la synchronisation audio fluide.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, affichant tous deux la même vidéo d’une femme effectuant une posture de yoga. La scène met en avant la duplication d’écran ou le partage de contenu entre les appareils de manière transparente.
Duplication d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, avec une photo de profil et des commandes audio. Le design met en avant la capacité de l’ordinateur à gérer les appels vocaux.
Partage clavier et souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone avec le clavier et la souris de votre gram.

 

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurement).

*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).

*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link est prévu pour des mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.

Une personne assise sur un canapé, profitant d’un son immersif tout en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience auditive riche, expansive et à 360 degrés. Des ondes sonores environnantes représentent visuellement l’environnement sonore immersif.

Dolby Atmos

Plongez vos sens

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience auditive riche, expansive et à 360 degrés.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Alimentation intelligente, débranchez et profitez

Propulsé par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 23,5 heures d’utilisation et équipé de notre Assistant AI Intelligent, le gram analyse les habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’autonomie de batterie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé, et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).

*L’autonomie réelle variera selon les spécifications, le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’alimentation.

*Pour utiliser la fonction de notification de détection de l’utilisation de la batterie de l’Assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.

L’image met en avant les ports latéraux d’un ordinateur portable, incluant HDMI, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), HP/MIC, USB 3.2 gen2 et un emplacement pour carte Micro SD. Elle illustre les options de connectivité polyvalentes de l’ordinateur.

Easy connectivity

Connectivité simple et instantanée

Connectez-vous avec gram +view, un stockage haute vitesse, de grands écrans et divers autres appareils. Avec de nombreux ports, profitez d’un véritable paradis plug-and-play pour la productivité et le divertissement.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Professionnel

  • Écran - Taille [pouces]

    16 pouces

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

  • Système - Mémoire

    32 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Dimensions/poids - Poids [kg]

    1 199 g

  • Écran - Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Système - Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    14,0 x 9,5 x 0,62~0,66 pouces

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y25

SYSTÈME

  • Carte graphique

    Graphiques Intel® Arc™

  • Mémoire

    32 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Professionnel

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

ÉCRAN

  • Luminosité

    350 nits (60Hz, sans fonction tactile),

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)

  • Panneau Multi

    LGD

  • Type de panneau

    IPS sans fonction tactile (60Hz)

  • Polarisation

    Antireflet

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Taille (cm)

    40,6 cm

  • Taille [pouces]

    16 pouces

CONNECTIVITÉ

  • Bluetooth

    BT 5.3

  • LAN

    "10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références SKU)"

  • Caméra Web

    Webcam FHD avec double microphone (sans reconnaissance faciale)

  • Sans fil

    Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BTcombo)

BATTERIE

  • Batterie

    Batterie Li-Ion 77 Wh

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (puissance maximale 5 W)

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec capteur d’empreinte digitale

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14,0 x 9,5 x 0,62~0,66 pouces

  • Dimensions [mm]

    355,1 x 242,3 x 15,7~16,8 mm

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    18,7 x 11,4 x 2,4 pouces

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    475 x 290 x 60 mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    2,20 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    4,85 lb

  • Poids [kg]

    1 199 g

  • Poids (lb)

    2,64 lb

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    Adaptateur secteur, câble USB C à C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références SKU)

CONCEPTION

  • Couleur

    Couleur : Noir Obsidian Partie A : Magnésium (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Magnésium (Noir), Clavier : texture (Noir) Partie D : Magnésium (Noir)

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS

  • Dolby Atmos

    OUI

