LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, mais elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors des premières utilisations, car l’AI On-Device nécessite un temps d’apprentissage pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage pour combiner les mots avec les données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier en fonction des données disponibles au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, nécessitant une vérification par l’utilisateur. *Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain temps. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation des captures d’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte des textes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide uniquement les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son