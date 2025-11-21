We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets
17Z90T-V.AP75A8
()
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le dispositif mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
gram AI, Hybrid AI
Hybrid AI : synergie On-Device et Cloud
Propulsé par l’AI locale et Cloud, gram AI offre des performances fluides et des insights personnalisés où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez plus — en ligne comme hors ligne.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le pour des demandes simples et ponctuelles uniquement.
Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI
*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, mais elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors des premières utilisations, car l’AI On-Device nécessite un temps d’apprentissage pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage pour combiner les mots avec les données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier en fonction des données disponibles au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, nécessitant une vérification par l’utilisateur. *Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain temps. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation des captures d’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte des textes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.
**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide uniquement les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Assistant AI intelligent avec Cloud AI
*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et peuvent choisir de se désinscrire s’ils le souhaitent.
*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale de jetons par mois est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.
*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et désactivera l’appel de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour l’intégration des fonctionnalités.
**Google Workspace et Microsoft 365 associés.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot en même temps, le calendrier de disponibilité variant selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas.
Activez Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez aussi utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations musicales à l’organisation de pages complexes, avec Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe d’un clic
Copilot peut résumer les longs emails et contenus complexes, rendant le traitement plus efficace et économisant du temps.
Gère l’édition d’images et plus encore
Des tâches simples comme ajuster la taille et la luminosité à des fonctions complexes comme la suppression de l’arrière-plan, demandez tout à Copilot.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.
La vie légère
Le poids léger de 1 350 g et le corps mince de 16,0 mm de LG gram s’adaptent à tous les styles de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un parfait exemple de la durabilité associée à l’élégance.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.
*Si un consommateur effectue cette expérience et endommage le gram, cela n’est pas couvert par la garantie.
*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.
*Les options de couleur peuvent varier selon le pays.
Résolution élevée WQXGA & large gamut DCI-P3 99% (Typ.)
Détails nets, expériences vivantes
Plongez dans des couleurs vives et riches avec la résolution WQXGA et le large gamut DCI-P3 99% (Typ.). LG gram donne vie à vos idées avec précision et profondeur.
17” 16:10 display
Étirez chaque moment visuel
Boostez votre productivité avec un écran plus grand. L’écran de 17 pouces vous permet de voir plus d’informations à la fois, facilitant les tâches. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire pour moins de défilement et plus de concentration. Avec la couverture colorimétrique DCI-P3 99% (Typ.), profitez de détails vibrants et de couleurs fidèles à la réalité.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*DCI-P3 Typique 99%, Minimum 95%. (DCI-P3 : norme de couleur définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).
Écran anti-reflets
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un écran net et vibrant sans vous soucier des reflets, même en environnement lumineux.
*La luminosité est de 350 nits (Typ.).
Vraie liberté multitâche
Dernier processeur Intel® Core™ Ultra : 18 % de performance pour une productivité améliorée
Profitez de performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux besoins de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de réaliser même des tâches intensives avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux complexes ou jouiez, il garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.
Un gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré sur une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances NPU et GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée correspond à « jusqu’à ».
*Le CPU Intel® Core™ UltraCore devrait offrir jusqu’à 18 % de performance supplémentaire par rapport à son prédécesseur, selon les mesures Intel AI (Intelligent Automation).
Multitâche fluide et rapide
Profitez de la mémoire canal LPDDR5 pour une gestion rapide des données et des SSD Dual NVMe pour un accès plus rapide à votre stockage.
*Les options Mémoire et SSD nécessitent un achat séparé, les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
gram Link
Tout connecté
LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable concert de technologie.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, iOS version 15.2 ou supérieure et Android version 9 ou supérieure requis.
*Pour installer l’application LG gram Link, utilisez le programme [LG Update] pour trouver et installer automatiquement la bonne version. (S’applique aux modèles 2024 et suivants).
*Les tablettes et appareils mobiles ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).
*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Voir les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link fera l’objet de mises à jour futures, la planification des mises à jour pouvant varier selon le pays.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Puissance intelligente, branchez et profitez
Grâce à une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 21,0 heures d’autonomie et à notre assistant AI, gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Boostez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*L’autonomie indiquée représente la capacité maximale lors de la lecture vidéo, avec luminosité à 150 nits, sans Wi-Fi et son via écouteurs (volume par défaut).
*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications et la gestion de l’énergie.
*Pour utiliser la fonction de notification d’utilisation de la batterie de l’assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Écran - Taille [pouces]
17 pouces
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
Système - Mémoire
16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Écran - Résolution
WQXGA 2560*1600
Système - Carte graphique
Graphiques Intel® Arc™
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
14,9 x 10,2 x 0,63~0,70 pouces
Toutes les spécifications
INFORMATION
Catégorie de produit
gram
Année
Y25
SYSTÈME
Carte graphique
Graphiques Intel® Arc™
Mémoire
16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
ÉCRAN
Luminosité
350 nits (60Hz, sans fonction tactile)
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Contraste
1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)
Type de panneau
IPS sans fonction tactile (60Hz)
Taux de rafraîchissement
60Hz
Résolution
WQXGA 2560*1600
Taille (cm)
43,18 cm
Taille [pouces]
17 pouces
CONNECTIVITÉ
Bluetooth
BT 5.3
LAN
10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références SKU)
Sans fil
Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BTcombo)
BATTERIE
Batterie
Batterie Li-Ion 77 Wh
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (puissance maximale 5 W)
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec capteur d’empreinte digitale
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
14,9 x 10,2 x 0,63~0,70 pouces
Poids (lb)
2,98 lb
ACCESSOIRES
Accessoires
Adaptateur secteur, câble USB C à C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références SKU)
CONCEPTION
Couleur
Couleur : Noir Obsidian Partie A : Magnésium (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Magnésium (Noir), Clavier : texture (Noir) Partie D : Magnésium (Noir)
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches avec pavé numérique à 4 colonnes)
Dispositif de pointage
Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
