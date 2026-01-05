About Cookies on This Site

LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS Anti-reflet WQXGA 16:10

LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS Anti-reflet WQXGA 16:10

17Z90T-V.AP88A8
principales caractéristiques

  • Écran IPS Anti-reflet 17” 16:10 WQXGA (2560x1600)
  • Assistant AI Copilot sous Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé pour l’AI | Mémoire LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • Léger : 1 350 g / Batterie haute capacité : 77 Wh
  • Dolby Atmos
Plus
La puissance du
Hybrid AI

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

L’image présente un ordinateur portable fin avec le texte : « Léger, fin, tout-puissant » en haut. Les principales spécifications, « Léger 1 350 g » et « Fin 16,0 mm », sont mises en avant au centre. Un badge MIL-STD est affiché en haut à droite, soulignant sa robustesse.

Conçu léger, fabriqué solide

L’image montre un ordinateur portable avec un contenu vibrant à l’écran, mettant en valeur les couleurs éclatantes et les détails visuels. Le texte en haut indique : « Écran IPS premium », soulignant la qualité de l’écran.

Écran IPS WQXGA 17’’

Une image en écran partagé présentant le « Hybrid AI » avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface IA, symbolisant une fonctionnalité fluide de l’IA sur les deux modes.

Hybrid AI

Un gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte électronique high-tech. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance.

Processeur puissant Intel

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression du transfert, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le partage sans fil.

LG gram Link – Tout connecter

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le mobile montré n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

gram AI, Hybrid AI

Hybrid AI : synergie On-Device et Cloud

Propulsé par l’AI sur l’appareil et dans le cloud, gram AI offre des performances fluides et des informations personnalisées où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez davantage, que vous soyez en ligne ou hors ligne.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le pour des demandes simples et ponctuelles.

Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI

Cette image présente une chronologie des révisions d’un document intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications effectuées à 15 h 56, tandis que celle de droite montre les mises à jour à 16 h 00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut illustre la possibilité de revenir en arrière, et un curseur en bas met en évidence l’intervalle entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez des fichiers perdus

Recherchez avec tout indice que vous vous rappelez ou parcourez vos écrans précédents, y compris les documents et sites web.

Cette image montre des mains tapant sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : « Quel était le budget global du projet ? »

Recherche

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers

Fournit des réponses personnalisées à partir des données locales provenant de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut contenant le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur pointant dessus. En dessous, un aperçu partiel d’un document PDF est visible, et un résumé de son contenu s’affiche dans une fenêtre de discussion intitulée « gram chat On-Device ». L’interface illustre une fonctionnalité d’IA permettant de générer des résumés de documents.

Résumé

Résumés instantanés, même hors ligne

Résumez des textes ou documents directement dans un environnement local.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture affiche une interface en mode clair, tandis que la seconde montre la même interface en mode sombre, reliée par une flèche courbe indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les paramètres avec vos mots

Définissez diverses*** options système dans gram chat On-Device avec des commandes conversationnelles simples.

Cette image montre une barre de recherche avec la requête « Le Wifi ne fonctionne pas, que faire ? » au-dessus de l’écran d’un ordinateur portable. L’écran affiche une interface de support client avec des options de dépannage et une barre de progression exécutant un diagnostic, accompagnée d’une icône de signal Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Support 24/7, toujours à portée

Offrez un support instantané 24/7 pour les questions sur le produit, même sans Wi-Fi.

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC. Elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction « Search by Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’AI On-Device nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage afin de combiner les mots avec les données provenant du contenu de votre PC, ce qui peut nécessiter un certain temps pour produire les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage de modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.

*Cette fonction prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. L’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.

*Cette fonction prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres, tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des captures d’écran et la capacité, via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.

**Cette fonction est désactivée par défaut et nécessite une activation manuelle si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonction : ① Peut rencontrer des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances textuelles exactes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide simplement l’utilisateur à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer leurs fichiers via les fonctions copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode d’économie d’énergie / • Chargement hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant AI intelligent avec Cloud AI

A chat interface showing a user asking for recommendations for activities at Lake Bled, and an AI response listing three suggestions: 1. Visit Bled Island and the church, 2. Explore Bled Castle, 3. Walk around Lake Bled.

Chatbot de questions-réponses

Votre assistant AI intelligent

Qu’il s’agisse de résoudre des exercices ou de satisfaire votre curiosité, l’assistant AI vous fournit les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Une infographie présentant trois fonctionnalités alimentées par l'AI : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en un fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image se convertissant en document ; et Traduction, illustrée par un document changeant de format vers une autre langue.

Document AI

Traduction et synthèse simplifiées

Laissez l’AI analyser et extraire les éléments clés de vos documents pour vous faire gagner du temps et des efforts.

Une illustration montre diverses icônes d’applications de productivité, telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant le logo central gram AI Cloud. L’image illustre l’intégration fluide de gram AI Cloud avec les outils de productivité les plus utilisés.

Appel de fonctions**

Planification et envoi d’e-mails simplifiés

Discutez avec votre assistant AI et laissez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous en toute transparence à vos outils de productivité.

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année suivant l’enregistrement de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. Le nombre maximal de jetons mensuels est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.

*Le dépassement de ces limites entraîne une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de la fonction d’appel de fonctions.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour permettre l’intégration de certaines fonctionnalités.

**Google Workspace et Microsoft 365 sont pris en charge.

Un ordinateur portable avec le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface de Windows Copilot affichée sur l'écran, mettant en valeur un design élégant avec un grand écran et l'interface de Windows 11 en arrière-plan.

Microsoft Copilot

Votre compagnon IA du quotidien

Obtenez des réponses fiables basées sur Internet et générez facilement des images grâce à Copilot dans Windows. Cet outil d’IA puissant exploite les ressources en ligne pour vous fournir des informations précises et à jour, adaptées à vos besoins. En quelques clics, vous pouvez obtenir les réponses recherchées et créer des images personnalisées pour enrichir vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement optimal.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément, la disponibilité variant selon les appareils et les régions.

*Les performances des fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent différer selon les besoins et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Faites vos demandes, qu’il s’agisse de suggestions musicales adaptées à votre humeur, d’organisation de pages complexes ou de configuration de préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe en un clic

Copilot peut résumer les e-mails longs et les contenus compliqués, rendant le traitement des informations plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.

Gérez la retouche d’images et plus encore

Des tâches simples telles que le redimensionnement et l’ajustement de la luminosité aux opérations plus complexes comme la suppression d’arrière-plan ou l’amélioration d’image, demandez-le simplement à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement optimal.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément, la disponibilité variant selon les appareils et les régions.

*Les performances des fonctionnalités IA avec Copilot dans Windows 11 peuvent différer selon les besoins et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas.

La légèreté au quotidien

Avec son poids plume de 1 350 g et son châssis fin de 16,0 mm, le LG gram s’adapte à tous les styles de vie. Conçu pour réussir des tests rigoureux de résistance militaire, il incarne parfaitement la combinaison entre durabilité et élégance.

1,350g

Lightweight

16.0mm

Super mince

Une animation présentant un ordinateur portable léger avec « 1 350 g » affiché dans la première image et une épaisseur de « 16,0 mm » dans la seconde. Les deux images incluent le badge de durabilité MIL-STD, soulignant à la fois la portabilité et la robustesse.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’épaisseur mentionnée correspond à la partie la plus fine du produit ; le poids est mesuré sans accessoires. Veuillez consulter la fiche technique pour une description détaillée du produit.

*LG gram : test et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. A passé 7 tests différents MIL-STD-810H de durabilité menés par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conformité aux méthodes suivantes : basse pression (altitude), haute température, basse température, brouillard salin, poussière, vibrations et chocs. Les performances peuvent différer selon les conditions réelles d’utilisation. Test effectué en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.

*Tout dommage résultant d’un essai réalisé par le consommateur ne sera pas couvert par la garantie.

*La réussite de ces tests ne signifie pas une utilisation conforme à un usage militaire.

Trois ordinateurs portables de couleurs différentes — Obsidian Black, Charcoal Gray et Snow White — sont présentés dans une disposition dynamique sur un fond beige.

Choisissez votre couleur

Affirmez votre style. Optez pour le noir, le blanc ou le gris anthracite.

Faites de votre gram le reflet de votre personnalité.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les options de couleur disponibles peuvent varier selon le pays.

WQXGA haute résolution et large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)

Détails précis, expériences éclatantes

Plongez dans des couleurs riches et vibrantes grâce à la résolution WQXGA et à la large gamme DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec une clarté et une profondeur exceptionnelles.

17"

Grand écran

WQXGA

Haute résolution

16:10

Format d’image

DCI-P3 99% (Typ.)

Large gamme de couleurs

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Écran 17” 16:10

Élargissez chaque instant visuel

Améliorez votre productivité grâce à une vue plus large. L’écran 17 pouces vous permet d’afficher davantage d’informations simultanément. Le format 16:10 offre plus d’espace vertical pour moins de défilement et une concentration accrue. Profitez de couleurs éclatantes et fidèles à la réalité grâce à la couverture DCI-P3 99 % (Typ.).

L’image illustre une animation passant d’un format d’image 16:9 sur l’écran supérieur à un format 16:10 plus haut sur l’écran inférieur. Le logo DCI-P3 99 % est visible dans le coin inférieur droit. Cette transformation met visuellement en avant l’espace vertical supplémentaire offert par le format 16:10, idéal pour la productivité et le multitâche.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).

*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : norme de couleur définie par Digital Cinema Initiatives).

Écran antireflet

Restez concentré, voyez clairement

Profitez d’un affichage net et éclatant sans souci de reflets, même dans des environnements lumineux.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*La luminosité est de 350 nits (Typ.).

Liberté multitâche authentique

Processeur Intel Core Ultra de dernière génération : gain de 18 % de performance pour une productivité accrue

Bénéficiez d’une puissance de traitement exceptionnelle grâce au processeur Intel Core Ultra. Conçu pour répondre aux exigences futures, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de gérer les tâches les plus exigeantes avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, profitez d’une efficacité maximale à tout moment.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuit imprimé haute technologie. La puce est entourée d’un réseau complexe de circuits illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus correspond à « jusqu’à ».

*Le processeur Intel® Core™ UltraCore devrait offrir des performances jusqu’à 18 % supérieures à celles de son prédécesseur, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) d’Intel.

Multitâche fluide et rapide

Tirez le meilleur parti de la mémoire LPDDR5 à double canal pour un traitement plus rapide des données et des SSD NVMe doubles pour un accès instantané au stockage.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).

gram Link

Connectivité totale

LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable écosystème technologique.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur portable affiche une fenêtre de progression de transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone présente une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floutée et colorée apparaît au milieu du transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert de données simple entre gram et les appareils mobiles (Android et iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, comprenant des photos de nature et d’architecture, illustrant la synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’affichage

Utilisez votre tablette ou votre smartphone comme deuxième écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune marquée d’icônes indiquant les résultats de recherche classés ou filtrés.
Classification d’images par AI

L’AI gère automatiquement la classification et l’étiquetage des images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel du même appel. Cette configuration met en avant la connectivité fluide et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra haute performance de votre smartphone pour les appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont posés sur un bureau, affichant tous deux la même interface de lecture musicale, indiquant une fonctionnalité synchronisée. La configuration met en avant une intégration fluide entre les appareils pour les activités multimédias.
Partage audio sur téléphone

Partagez le son de votre smartphone directement avec les haut-parleurs du LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, diffusant tous deux la même piste musicale intitulée « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur affiche une interface de lecteur audio, et le smartphone reflète la lecture. Les ondes environnantes illustrent la synchronisation audio fluide.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

The image features a person holding a smartphone in front of a gray laptop, both displaying the same video of a woman performing a yoga pose. The scene highlights seamless screen mirroring or content sharing between devices.
Mise en miroir d’écran

Diffusez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, présentant une image de profil et des commandes audio. Le design met en évidence la capacité de l’ordinateur portable à gérer les appels vocaux.
Partage du clavier et de la souris

Contrôlez votre tablette ou votre smartphone avec le clavier et la souris de votre gram.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour un fonctionnement optimal, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles. iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure sont requis.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] afin de rechercher et d’installer automatiquement l’application LG Update compatible avec votre système. (Applicable aux modèles commercialisés à partir de 2024).

*Les tablettes et appareils mobiles présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link fera l’objet de futures mises à jour, dont le calendrier pourra varier selon les pays.

Une personne assise sur un canapé profite d’un son immersif tout en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience auditive riche, vaste et à 360 degrés. Les ondes sonores en arrière-plan représentent visuellement le paysage sonore immersif.

Dolby Atmos

Plongez vos sens

Plongez dans un univers sonore immersif. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience audio riche et multidimensionnelle à 360 degrés.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Alimentation intelligente, liberté sans fil

Équipé d’une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 21,0 heures d’autonomie et associé à notre assistant AI intelligent, gram analyse vos habitudes d’utilisation afin d’optimiser l’efficacité énergétique. Stimulez votre productivité et profitez d’une expérience ininterrompue.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’autonomie indiquée correspond à la capacité maximale lors de la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité de 150 nits, Wi-Fi désactivé et lecture audio via écouteurs (volume par défaut). *L’autonomie réelle peut différer selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres d’alimentation.

*Pour activer la notification de détection de consommation de batterie de l’assistant AI intelligent, un apprentissage d’au moins 80 heures est requis.

L’image met en évidence les ports latéraux d’un ordinateur portable, notamment HDMI, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), HP/MIC, USB 3.2 gen2 et un emplacement pour Micro SD Card Slot. Elle illustre les options de connectivité polyvalentes de l’ordinateur portable.

Connectivité simplifiée

Connexion simple et instantanée

Connectez-vous à gram +view, au stockage à haute vitesse, à des moniteurs grand format et à divers autres appareils. Grâce à de nombreux ports, profitez d’un environnement plug-and-play idéal pour la productivité et le divertissement.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Écran - Taille [pouces]

    17 pouces

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 2 up to 5.1 GHz / E: 1.5 up to 4.4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)

  • Système - Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)

  • Écran - Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Système - Carte graphique

    Intel® Arc™ graphics

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (Typique)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    14.9 x 10.2 x 0.63~0.70

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y25

SYSTÈME

  • Carte graphique

    Intel® Arc™ graphics

  • Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 2 up to 5.1 GHz / E: 1.5 up to 4.4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)

ÉCRAN

  • Luminosité

    350 nits (60Hz non tactile)

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (Typique)

  • Contraste

    1200:1 (Typique) / 1500:1 (Typique)

  • Type de panneau

    IPS Non Tactile (60Hz)

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA 2560*1600

  • Taille (cm)

    43.18cm

  • Taille [pouces]

    17 pouces

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches, avec pavé numérique 4 colonnes)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile Precision avec fonction de défilement et gestes

CONNECTIVITÉ

  • LAN

    10/100 ou Gigabit avec RJ45 Gender (Option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (Option) (Varie selon les pays et le SKU)

  • Sans fil

    Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, combo BT)

BATTERIE

  • Batterie

    77 Wh Li-Ion

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo 2.0W x 2 Smart Amp (Max 5W)

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec empreinte digitale

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14.9 x 10.2 x 0.63~0.70

  • Dimensions [mm]

    378.8 x 258.8 x 16.0~17.8

  • Poids (lb)

    2.98 lbs

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C to C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et le SKU)

CONCEPTION

  • Couleur

    Noir Obsidienne Partie A : Mg (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Mg (Noir), Clavier : Texture (Noir) Partie D : Mg (Noir)

