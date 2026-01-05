We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS Anti-reflet WQXGA 16:10
17Z90T-V.AP88A8
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le mobile montré n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
gram AI, Hybrid AI
Hybrid AI : synergie On-Device et Cloud
Propulsé par l’AI sur l’appareil et dans le cloud, gram AI offre des performances fluides et des informations personnalisées où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez davantage, que vous soyez en ligne ou hors ligne.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le pour des demandes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC. Elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction « Search by Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’AI On-Device nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage afin de combiner les mots avec les données provenant du contenu de votre PC, ce qui peut nécessiter un certain temps pour produire les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage de modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.
*Cette fonction prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. L’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.
*Cette fonction prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres, tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des captures d’écran et la capacité, via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.
**Cette fonction est désactivée par défaut et nécessite une activation manuelle si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonction : ① Peut rencontrer des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances textuelles exactes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.
**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide simplement l’utilisateur à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer leurs fichiers via les fonctions copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode d’économie d’énergie / • Chargement hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Assistant AI intelligent avec Cloud AI
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année suivant l’enregistrement de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. Le nombre maximal de jetons mensuels est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.
*Le dépassement de ces limites entraîne une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de la fonction d’appel de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour permettre l’intégration de certaines fonctionnalités.
**Google Workspace et Microsoft 365 sont pris en charge.
Activez Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Faites vos demandes, qu’il s’agisse de suggestions musicales adaptées à votre humeur, d’organisation de pages complexes ou de configuration de préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe en un clic
Copilot peut résumer les e-mails longs et les contenus compliqués, rendant le traitement des informations plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.
Gérez la retouche d’images et plus encore
Des tâches simples telles que le redimensionnement et l’ajustement de la luminosité aux opérations plus complexes comme la suppression d’arrière-plan ou l’amélioration d’image, demandez-le simplement à Copilot.
La légèreté au quotidien
Avec son poids plume de 1 350 g et son châssis fin de 16,0 mm, le LG gram s’adapte à tous les styles de vie. Conçu pour réussir des tests rigoureux de résistance militaire, il incarne parfaitement la combinaison entre durabilité et élégance.
*L’épaisseur mentionnée correspond à la partie la plus fine du produit ; le poids est mesuré sans accessoires. Veuillez consulter la fiche technique pour une description détaillée du produit.
*LG gram : test et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. A passé 7 tests différents MIL-STD-810H de durabilité menés par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conformité aux méthodes suivantes : basse pression (altitude), haute température, basse température, brouillard salin, poussière, vibrations et chocs. Les performances peuvent différer selon les conditions réelles d’utilisation. Test effectué en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.
*Tout dommage résultant d’un essai réalisé par le consommateur ne sera pas couvert par la garantie.
*La réussite de ces tests ne signifie pas une utilisation conforme à un usage militaire.
*Les options de couleur disponibles peuvent varier selon le pays.
WQXGA haute résolution et large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)
Détails précis, expériences éclatantes
Plongez dans des couleurs riches et vibrantes grâce à la résolution WQXGA et à la large gamme DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec une clarté et une profondeur exceptionnelles.
Écran 17” 16:10
Élargissez chaque instant visuel
Améliorez votre productivité grâce à une vue plus large. L’écran 17 pouces vous permet d’afficher davantage d’informations simultanément. Le format 16:10 offre plus d’espace vertical pour moins de défilement et une concentration accrue. Profitez de couleurs éclatantes et fidèles à la réalité grâce à la couverture DCI-P3 99 % (Typ.).
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : norme de couleur définie par Digital Cinema Initiatives).
Écran antireflet
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un affichage net et éclatant sans souci de reflets, même dans des environnements lumineux.
*La luminosité est de 350 nits (Typ.).
Liberté multitâche authentique
Processeur Intel Core Ultra de dernière génération : gain de 18 % de performance pour une productivité accrue
Bénéficiez d’une puissance de traitement exceptionnelle grâce au processeur Intel Core Ultra. Conçu pour répondre aux exigences futures, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de gérer les tâches les plus exigeantes avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, profitez d’une efficacité maximale à tout moment.
Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuit imprimé haute technologie. La puce est entourée d’un réseau complexe de circuits illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus correspond à « jusqu’à ».
*Le processeur Intel® Core™ UltraCore devrait offrir des performances jusqu’à 18 % supérieures à celles de son prédécesseur, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) d’Intel.
Multitâche fluide et rapide
Tirez le meilleur parti de la mémoire LPDDR5 à double canal pour un traitement plus rapide des données et des SSD NVMe doubles pour un accès instantané au stockage.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
gram Link
Connectivité totale
LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable écosystème technologique.
*Pour un fonctionnement optimal, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles. iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure sont requis.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] afin de rechercher et d’installer automatiquement l’application LG Update compatible avec votre système. (Applicable aux modèles commercialisés à partir de 2024).
*Les tablettes et appareils mobiles présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link fera l’objet de futures mises à jour, dont le calendrier pourra varier selon les pays.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Alimentation intelligente, liberté sans fil
Équipé d’une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 21,0 heures d’autonomie et associé à notre assistant AI intelligent, gram analyse vos habitudes d’utilisation afin d’optimiser l’efficacité énergétique. Stimulez votre productivité et profitez d’une expérience ininterrompue.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*L’autonomie indiquée correspond à la capacité maximale lors de la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité de 150 nits, Wi-Fi désactivé et lecture audio via écouteurs (volume par défaut). *L’autonomie réelle peut différer selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres d’alimentation.
*Pour activer la notification de détection de consommation de batterie de l’assistant AI intelligent, un apprentissage d’au moins 80 heures est requis.
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Écran - Taille [pouces]
17 pouces
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 2 up to 5.1 GHz / E: 1.5 up to 4.4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)
Système - Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)
Écran - Résolution
WQXGA 2560*1600
Système - Carte graphique
Intel® Arc™ graphics
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (Typique)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
14.9 x 10.2 x 0.63~0.70
Toutes les spécifications
INFORMATION
Catégorie de produit
gram
Année
Y25
SYSTÈME
Carte graphique
Intel® Arc™ graphics
Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 2 up to 5.1 GHz / E: 1.5 up to 4.4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)
ÉCRAN
Luminosité
350 nits (60Hz non tactile)
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (Typique)
Contraste
1200:1 (Typique) / 1500:1 (Typique)
Type de panneau
IPS Non Tactile (60Hz)
Taux de rafraîchissement
60Hz
Résolution
WQXGA 2560*1600
Taille (cm)
43.18cm
Taille [pouces]
17 pouces
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches, avec pavé numérique 4 colonnes)
Dispositif de pointage
Pavé tactile Precision avec fonction de défilement et gestes
CONNECTIVITÉ
LAN
10/100 ou Gigabit avec RJ45 Gender (Option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (Option) (Varie selon les pays et le SKU)
Sans fil
Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, combo BT)
BATTERIE
Batterie
77 Wh Li-Ion
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo 2.0W x 2 Smart Amp (Max 5W)
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec empreinte digitale
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
14.9 x 10.2 x 0.63~0.70
Dimensions [mm]
378.8 x 258.8 x 16.0~17.8
Poids (lb)
2.98 lbs
ACCESSOIRES
Accessoires
Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C to C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et le SKU)
CONCEPTION
Couleur
Noir Obsidienne Partie A : Mg (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Mg (Noir), Clavier : Texture (Noir) Partie D : Mg (Noir)
Ce que les gens disent
