LG gram Pro 17" | Ordinateur portable léger avec 32 Go de RAM et processeur IntelMD CoreMC Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, écran 16:10 IPS LCD

*Les images sont présentées à des fins d’illustration, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations du quotidien ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La fonction « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’AI embarquée nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur.

① gram chat On-Device requiert un indexage pour associer les mots aux données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités.

② Un minimum de 80 heures d’apprentissage des habitudes est requis pour activer la notification de détection d’usage de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. La précision du contenu n’est pas garantie — une vérification par l’utilisateur est donc nécessaire.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain délai. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres d’utilisation de cette fonctionnalité, la durée de stockage ou la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et doit être activée manuellement si l’utilisateur souhaite l’utiliser.

**Remarques sur cette fonctionnalité :

① Peut rencontrer des difficultés avec les textes manuscrits, flous ou utilisant des polices décoratives.

② La recherche dépend de la correspondance exacte du texte, y compris les espaces.

③ L’activation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer les fichiers perdus, mais aide à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection AI d’usage de la batterie / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son