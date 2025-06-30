About Cookies on This Site

LG gram Pro 17" | Ordinateur portable léger avec 32 Go de RAM et processeur IntelMD CoreMC Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, écran 16:10 IPS LCD

17Z90TR-E.AP88A8
Front view
Front view with keyboard
-30 degree side view and cover open
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
principales caractéristiques

  • Écran 17” 16:10 WQXGA (2560x1600) IPS LCD
  • AI assistant Copilot in Windows 11
  • Processeur IntelMD CoreMC Ultra optimisé par l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • NVIDIA GeForce RTX 5050
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • Léger : 1 479 g / Batterie intelligente 77 Wh
Plus
Logo de LG gram Pro AI.

Logo de LG gram Pro AI.

La puissance de l’AI hybride

Découvrez gram Pro avec une intelligence artificielle hybride — combinant l’AI cloud et l’AI embarquée pour vous permettre d’obtenir des résultats professionnels à tout moment, où que vous soyez.

L’image montre l’ordinateur portable avec son écran ouvert et incliné vers la gauche, ainsi que l’arrière de l’appareil avec le logo visible. Un élément graphique cylindrique violet traverse l’écran.

L’image montre l’ordinateur portable avec son écran ouvert et incliné vers la gauche, ainsi que l’arrière de l’appareil avec le logo visible. Un élément graphique cylindrique violet traverse l’écran.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

À la conquête de l’excellence, une marque primée

Image du logo du prix PCMag Readers' Choice 2025

Meilleure marque d’ordinateurs portables 2025*

Marque la mieux notée, avec des scores exceptionnellement élevés dans presque toutes les catégories.

*Une marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.

*Reproduit avec autorisation. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.

*LG gram a été élu Meilleure Marque d’Ordinateurs Portables de 2025 selon les Readers' Choice Awards de PCMag.

  • Une image en écran partagé illustrant l’« IA hybride » avec deux modes distincts : « IA embarquée » à gauche, représentée par une icône rose, et « IA dans le cloud » à droite, représentée par une icône bleue. L’écran affiche une interface d’IA, symbolisant une fonctionnalité fluide entre les deux modes.
    Hybrid AI
  • Logo NVIDIA GeForce RTX avec un design vert et noir, accompagné des textes « Propulsé par une IA avancée » et « RTX 5050 » en dessous.
    RTX 5050
  • Un ordinateur portable affichant une scène de football pleine d’action sur son écran avec la mention mise en avant « 31 Hz – 144 Hz », entouré d’écrans supplémentaires montrant divers contenus. Cette mise en scène met en valeur la polyvalence gaming et multimédia grâce à la fréquence de rafraîchissement variable.
    Fréquence de rafraîchissement variable
  • Un ordinateur portable élégant, partiellement ouvert, au design minimaliste, présenté sur un fond en dégradé doux. L’insigne de certification de durabilité MIL-STD est clairement visible en haut à droite, soulignant sa conception fine, légère et pourtant robuste.
    Léger mais résistant
  • Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran du portable affiche une fenêtre de progression du transfert, tandis que l’écran du smartphone présente une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
    LG gram Link
  • Un gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré à une carte de circuit imprimé haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes illuminés de lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.
    Processeur AI d’Intel

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie pour voir le produit réel.

*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Hybrid AI

Hybrid AI : Synergie entre l’intelligence artificielle embarquée et le cloud

Propulsée à la fois par l’AI embarquée et l’AI cloud, la technologie Hybrid AI offre des performances fluides et des recommandations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez protégé et gagnez en efficacité — en ligne comme hors ligne.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des requêtes simples et ponctuelles.

Toujours actif, même hors ligne grâce à l’AI intégrée

Cette image montre une chronologie des révisions d’un document avec deux versions d’un fichier intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications effectuées à 15 h 56, tandis que celle de droite montre des mises à jour à 16 h 00, le 02/10/2025. Une icône d’horloge en haut indique la possibilité de revenir en arrière, et un curseur en bas met en évidence l’écart temporel entre les deux versions.

Voyage dans le temps**

Récupérez des fichiers perdus

Recherchez avec n’importe quel indice dont vous vous souvenez ou explorez vos écrans précédents, y compris les documents et les sites web.

Cette image montre des mains en train de taper sur un ordinateur portable, avec une barre de recherche affichant la question : « Quel était le budget du projet mondial ? »

Recherche

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers

Fournit des réponses adaptées à partir de données locales issues de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut avec le texte « Résumer ce document », accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur pointant vers celle-ci. En dessous, un aperçu d’un document PDF est partiellement visible, et un résumé de son contenu apparaît dans une fenêtre de discussion intitulée « gram chat On-Device ». L’interface suggère une fonction d’IA permettant de générer des résumés de documents.

Résumé

Des résumés instantanés, même hors ligne

Résumez des textes ou des fichiers directement dans un environnement local, sans connexion.

L’image montre une barre de recherche contenant le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première affiche une interface en mode clair, tandis que la seconde montre la même interface en mode sombre, reliées par une flèche incurvée indiquant la transition.

Paramètres

Changez les paramètres avec vos mots

Définissez facilement divers paramètres système via gram chat On-Device à l’aide de commandes conversationnelles simples.

L’image montre une barre de recherche avec la requête « Le Wi-Fi ne fonctionne pas, que dois-je faire ? » au-dessus de l’écran d’un ordinateur portable. L’écran affiche une interface de support client avec des options de dépannage et une barre de progression effectuant un diagnostic, accompagnée d’une icône de signal Wi-Fi barrée, indiquant un problème de connectivité.

Dépannage

Assistance 24h/24, toujours à portée de main

Recevez une assistance instantanée 24h/24 pour toute question relative au produit, même sans connexion Wi-Fi.

*Les images sont présentées à des fins d’illustration, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations du quotidien ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La fonction « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’AI embarquée nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur.

① gram chat On-Device requiert un indexage pour associer les mots aux données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités.

② Un minimum de 80 heures d’apprentissage des habitudes est requis pour activer la notification de détection d’usage de la batterie.

*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. La précision du contenu n’est pas garantie — une vérification par l’utilisateur est donc nécessaire.

**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain délai. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres d’utilisation de cette fonctionnalité, la durée de stockage ou la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et doit être activée manuellement si l’utilisateur souhaite l’utiliser.

**Remarques sur cette fonctionnalité :

① Peut rencontrer des difficultés avec les textes manuscrits, flous ou utilisant des polices décoratives.

② La recherche dépend de la correspondance exacte du texte, y compris les espaces.

③ L’activation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer les fichiers perdus, mais aide à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection AI d’usage de la batterie / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son

Assistant AI intelligent avec Cloud AI

Interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations d’activités au lac de Bled, avec une réponse de l’IA listant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église 2.Explorer le château de Bled 3. Faire le tour du lac de Bled
Obtenez des réponses instantanées avec le chatbot AI

Qu’il s’agisse de résoudre des devoirs ou de satisfaire votre curiosité, l’assistant AI vous fournit les informations nécessaires en quelques secondes.

Infographie présentant trois fonctionnalités AI : Synthèse : icône de document se transformant en fichier simplifié, Extraction de texte : image convertie en document, Traduction : document passant à un autre format linguistique
Traduction et synthèse simplifiées

Laissez l’AI analyser et extraire les informations clés de vos documents, vous faisant gagner du temps et des efforts.

Illustration présentant des icônes d’applications de productivité telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant le logo central de gram AI Cloud. L’image symbolise l’intégration fluide de gram AI Cloud avec les outils de productivité populaires.
Planification et envoi d’e-mails sans effort

Parlez à votre assistant AI, et laissez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous facilement à vos outils de productivité.

Les clients qui achètent un LG gram peuvent utiliser gram chat Cloud, propulsé par OpenAI GPT-4o, gratuitement pendant un an.

*Les images sont fournies à des fins illustratives, certaines séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle des utilisateurs.

*Ce service inclut des fonctionnalités payantes de GPT-4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit pendant la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément avant cette transition et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.

*L’installation de gram chat Cloud est requise avant utilisation, ainsi que la création d’un compte distinct.

*Des limites d’utilisation s’appliquent : 200 000 tokens par mois, 450 requêtes mensuelles, et 30 requêtes quotidiennes.

*En cas de dépassement de ces limites, le service basculera vers le modèle GPT-4o mini et désactivera les fonctions d’appel.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les invites personnelles, il peut demander un accès à votre compte Google ou Microsoft pour permettre certaines intégrations de fonctionnalités.

Google Workspace et Microsoft 365 connectés.

Un ordinateur portable affichant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface Copilot à l’écran, mettant en avant un design élégant avec un grand écran et l’interface Windows 11 en arrière-plan.
Microsoft Copilot

Votre compagnon AI au quotidien

Obtenez des réponses fiables basées sur Internet et générez facilement des images grâce à Copilot dans Windows. Cet outil d’AI puissant exploite des ressources en ligne pour vous fournir des informations précises, actualisées et adaptées à vos questions. En quelques clics, accédez aux réponses dont vous avez besoin et créez des visuels personnalisés pour enrichir vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Requiert un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès en même temps, car la disponibilité varie selon les appareils et les régions.

*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en fonction des besoins des utilisateurs et de leur environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.

Activez Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Formulez facilement des demandes variées, qu’il s’agisse de recommandations musicales adaptées à votre humeur ou d’organiser des pages complexes et définir vos préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.

Simplifiez les contenus complexes en un clic

Copilot peut résumer des e-mails longs ou des contenus complexes, ce qui rend le traitement des informations professionnelles plus efficace et vous fait gagner un temps précieux.

Gérez l’édition d’image et bien plus encore

Des tâches simples comme ajuster la taille ou la luminosité d’une image aux actions plus complexes telles que la suppression d’arrière-plan ou l’amélioration de la qualité, vous pouvez tout demander à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement optimal.

*Copilot dans Windows 11 est en cours de déploiement progressif en version préliminaire dans le cadre de la dernière mise à jour de Windows 11, dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès au même moment, car la disponibilité dépend du marché et de l’appareil.

*Les performances des fonctionnalités AI de Copilot dans Windows 11 peuvent varier selon les besoins de l’utilisateur et les conditions d’utilisation, et ne garantissent pas les mêmes résultats dans tous les cas.

La puissance professionnelle rencontre l’intelligence artificielle

Dernier processeur IntelMD Core™ Ultra : jusqu’à 18 % de gain de performance pour une productivité renforcée

Profitez de performances puissantes avec le processeur IntelMD CoreMC Ultra. Conçu pour relever les défis de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de gérer aisément les tâches les plus exigeantes. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Une vue rapprochée d’un processeur Intel® Core™ Ultra intégré à une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes, illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste axée sur la haute performance. Le processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération offre jusqu’à 18 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

IntelMD, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur. La valeur TOPS mentionnée ci-dessus est indiquée en tant que "jusqu’à".

*Le processeur IntelMD CoreMC Ultra est conçu pour offrir jusqu’à 18 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) réalisées par Intel.

Donnez un nouvel élan à vos performances

Le puissant processeur IntelMD, associé à des options de stockage allant jusqu’à 2 To en SSD NVMe, un logement NVMe supplémentaire pour extension, et une mémoire vive configurable jusqu’à 32 Go en LPDDR5x, fournit une puissance de traitement exceptionnelle. Du montage vidéo aux projets 3D, en passant par les tâches assistées par AI, atteignez des résultats professionnels qui dépassent toutes les attentes.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Un ordinateur portable élégant est présenté avec une interface de montage vidéo dynamique à l’écran, entouré d’écrans supplémentaires affichant divers flux de travail créatifs.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le colis (vendu séparément).

RTX 5050 : La vitesse au cœur

Conçu pour les gamers et les créateurs de contenu, le Gram Pro équipé de la RTX 5050 offre des visuels époustouflants et des performances fluides pour l’édition, le rendu et le gaming — sans compromis sur la vitesse ni le style. Élevez votre expérience de jeu et votre créativité avec un ordinateur portable conçu pour la puissance.

Icône représentant un écran avec un symbole de réseau neuronal, illustrant les graphismes optimisés par l’intelligence artificielle.

Graphismes et performances optimisés par l’AI

NVIDIA DLSS 4 avec génération multi-images

Icône d’un chronomètre avec des lignes de mouvement, symbolisant une réactivité ultra-rapide et une latence réduite.

Réactivité décisive pour le jeu

NVIDIA Reflex 2 avec frame warp

Icône représentant une personne sous une source lumineuse, symbolisant des effets d’éclairage réalistes et le ray tracing.

Réactivité décisive pour le jeu

NVIDIA Reflex 2 avec Frame Warp

Scène de course tirée du jeu Assetto Corsa Competizione, mettant en avant une voiture de sport verte en tête d’un peloton sur la piste. Le logo NVIDIA GeForce RTX avec la mention « Propulsé par l’IA avancée » apparaît en haut à droite.

Puissance intelligente, débranchez et profitez

Doté d’une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 27 heures d’autonomie et équipé de notre assistant intelligent AI, le gram analyse vos habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Améliorez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’autonomie réelle peut varier par rapport aux spécifications, selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’alimentation.

*Pour utiliser la fonction de notification de détection de consommation de batterie de l’assistant intelligent AI, un apprentissage des habitudes d’au moins 80 heures est requis.

Restez au frais. Restez créatif.

Travaillez et jouez avec passion, tout en gardant votre sang-froid. Notre puissant système de refroidissement assure une performance fluide, même lors de tâches lourdes basées sur l’AI et exigeantes en ressources.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le mode de refroidissement AI prendra effet après un redémarrage consécutif à la mise à jour du BIOS. Cette mise à jour est automatiquement effectuée lors du premier démarrage après l’achat, puis installée après redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.

gram Link

Connectez tout

LG gram permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de dispositifs iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable carrefour technologique.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran du portable affiche une fenêtre de progression de transfert de fichiers, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert de données facile entre un gram et un appareil mobile (Android & iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant le même site Web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, illustrant la synchronisation fluide entre les appareils.
Affichage étendu et duplication

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune accompagnée d’icônes, indiquant des résultats classés ou filtrés.
Classification d’images par AI

L’AI gère automatiquement la classification et l’étiquetage des images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel au même appel. Cette configuration met en avant la connectivité fluide et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra haute performance de votre smartphone pour vos appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont posés sur un bureau, affichant tous deux la même interface de lecture musicale, illustrant la synchronisation des fonctions. La configuration souligne l'intégration fluide entre les appareils pour les activités multimédias.
Partage audio depuis le téléphone

Partagez le son de votre smartphone directement avec les haut-parleurs du LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant le même site Web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, incluant des photos de nature et d’architecture, illustrant la synchronisation fluide entre les appareils.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, les deux affichant la même vidéo d’une femme réalisant une pose de yoga. La scène met en valeur la fluidité de la duplication d’écran ou du partage de contenu entre les appareils.
Duplication d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le LG gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface comprend une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, avec une photo de profil et des contrôles audio. Ce visuel illustre la capacité du portable à gérer les appels vocaux.
Partage clavier & souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone à l’aide du clavier et de la souris de votre gram.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, requérant iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] afin de rechercher et d’installer automatiquement l’application compatible avec votre système. (S’applique aux modèles commercialisés à partir de 2024).

*La tablette et les appareils mobiles présentés ne sont pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendus séparément).

*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link fera l’objet de mises à jour ultérieures, dont le calendrier peut varier selon les pays.

Ultra-portable, ultra-durable

Le LG gram Pro évolue avec l’AI hybride, tout en conservant son essence fine et légère. Sa durabilité, validée par des tests de niveau militaire, offre la légèreté sans compromis et une valeur sans limites. Grâce à une portabilité renforcée, emportez votre univers partout avec vous.

1 479 g

Léger

14.5mm

Ultra-fin

Une animation mettant en avant un ordinateur portable ultraléger, avec l'indication « 1 479 g » affichée dans la première scène, suivie de « 14,5 mm » d’épaisseur dans la deuxième scène. Les deux scènes présentent le badge de durabilité MIL-STD, soulignant à la fois la portabilité et la robustesse du produit.

strong body-durability-military-grade-test.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*L’épaisseur indiquée correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids concerne uniquement l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description complète du produit.

*LG gram : certification selon la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. Le produit a passé 7 tests de durabilité différents de la norme MIL-STD-810H, réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : Méthode 500.6 (basse pression/altitude), Méthode 501.7 (haute température), Méthode 502.7 (basse température), Méthode 509.7 (brouillard salin), Méthode 510.7 (poussière), Méthode 514.8 (vibrations), Méthode 516.8 (chocs). Les performances du produit peuvent différer selon les conditions d’utilisation. Tests effectués en environnement contrôlé. Ne pas tenter de reproduire les tests.

*Tout dommage causé à un LG gram par une tentative de reproduction de ces tests ne sera pas couvert par la garantie.

*La réussite de ces tests ne signifie pas que le produit est adapté à une utilisation militaire.

Affichage de qualité professionnelle, couleurs vives et netteté exceptionnelle

Écran 17" au format 16:10
WQXGA

Affichage large et clair

IPS
Dalle

Angles de vision larges

DCI-P3
99 % (Typ.)

Gamme de couleurs étendue

Jusqu’à
144 Hz

Taux de rafraîchissement fluide

Un ordinateur portable affichant un paysage éclatant et coloré de montagnes vibrantes sur son écran, mettant en valeur la haute résolution et la richesse de la reproduction des couleurs. À l’arrière-plan, une version floutée du même paysage attire l’attention sur la qualité de l’écran.

Écran WQXGA

Vision nette, réalité éclatante

Libérez votre potentiel créatif et sublimez vos expériences quotidiennes avec un ordinateur portable qui donne vie à vos idées dans les moindres détails !

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

VRR (Taux de rafraîchissement variable)

Affichage fluide, façon pro

Profitez d’un affichage fluide, parfaitement adapté à votre travail et à vos besoins. Le gram Pro synchronise intelligemment les taux de rafraîchissement (de 31 Hz à 144 Hz) en fonction de vos activités, offrant des détails éclatants lorsque vous êtes en pleine action et une stabilité économe en énergie lorsque vous êtes au repos.

Une animation montre un ordinateur portable affichant un jeu de course automobile à l’écran, avec un texte mis en évidence : « 31 Hz - 144 Hz », entouré d’écrans supplémentaires présentant divers contenus visuels. Cette configuration met en valeur la polyvalence du moniteur pour le jeu et le multimédia, grâce à un taux de rafraîchissement variable.

An animation shows a laptop displaying an racing game of car scene on its screen with a highlighted text '48Hz - 120Hz,' surrounded by additional screens featuring diverse visuals. This setup emphasizes gaming and multimedia versatility with a variable refresh rate.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Plus d’espace pour respirer

Le LG gram Pro avec un écran au format 16:10 vous permet d’afficher davantage de contenu tout en réduisant le besoin de faire défiler.

Voyez tout le spectre

Grâce à l’espace colorimétrique étendu DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches, tandis que la luminosité de 400 nits (Typ.) met en valeur les détails texturés les plus fins.

Clarté sans interruption

Travaillez confortablement, où que vous soyez, grâce à l’écran antireflet du LG gram Pro et à son angle de vision de 178 degrés, offrant des visuels clairs et éclatants sous différents angles.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*DCI-P3 typique 99 %, minimum 95 %. (DCI-P3 : norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

*La luminosité est de 400 nits (typique).

Une personne assise sur un canapé profite d’un son immersif tout en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience auditive riche, étendue et enveloppante à 360°. Des ondes sonores en arrière-plan illustrent visuellement le paysage sonore immersif.

Dolby Atmos

Plongez vos sens

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une aventure auditive riche, immersive et à 360 degrés.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Connectivité simplifiée

Connexion simple et instantanée

Connectez-vous au gram +view, à un stockage haute vitesse, à de plus grands moniteurs ou à des appareils de pointe. Grâce à une multitude de ports, vous profitez d’un environnement plug-and-play idéal pour booster votre productivité et profiter d’un divertissement sans fin.

Vue latérale d’un ordinateur portable mettant en valeur ses ports, notamment USB 3.2, prise combo casque/micro (HP/MIC), HDMI et USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). L’agencement épuré met en avant les options de connectivité polyvalentes.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Écran - Taille [pouces]

    17"

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 cœurs : 6 P + 8 E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

  • Système - Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)

  • Stockage - SSD

    M.2 Dual SSD slots, Gen4
    - NVMe : 1TB

  • Dimensions/poids - Poids [kg]

    1,479 g

  • Écran - Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Système - Carte graphique

    NVIDIA RTX 5050 avec GDDR7 8 Go

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99% (Typical)

  • Dimensions/poids - Dimensions [pouces]

    14.9 x 10.4 x 0.57~0.63

Toutes les spécifications

ÉCRAN

  • Luminosité

    400nit

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99% (Typical)

  • Contraste

    1500:1 (Typical)

  • Type de panneau

    IPS LCD

  • Polarisation

    Antireflet

  • Taux de rafraîchissement

    31~144Hz VRR

  • Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Temps de réponse

    30 ms(Typical)

  • Taille (cm)

    43.18cm

  • Taille [pouces]

    17"

CONNECTIVITÉ

  • Bluetooth

    BT 5.4

  • LAN

    10/100 ou Gigabit avec adaptateur RJ45 (en option)
    10/100 avec adaptateur RJ45 (en option)
    (Variable selon les pays et les modèles)

  • Caméra Web

    Webcam FHD IR avec double microphone (reconnaissance faciale)

  • Sans fil

    Intel WiFi-7

SYSTÈME

  • Carte graphique

    NVIDIA RTX 5050 avec GDDR7 8 Go

  • Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 cœurs : 6 P + 8 E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)

STOCKAGE

  • SSD

    M.2 Dual SSD slots, Gen4
    - NVMe : 1TB

BATTERIE

  • Batterie

    90 Wh Li-Ion

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo (3,0 W x4)
    Amplificateur intelligent (MAX 5 W)

ALIMENTATION

  • Adaptateur c.a.

    NA/JP/TW : 100 W (2 pôles) avec câble externe C-à-C (câble 3 A)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14.9 x 10.4 x 0.57~0.63

  • Dimensions [mm]

    379.4 x 265.4 x 14.5~15.9

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    19.6 x 12.1 x 2.4

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    499 x 307 x 60

  • Poids à l’expédition [kg]

    2.50 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    5.51 lbs

  • Poids [kg]

    1,479 g

  • Poids (lb)

    3.26 lbs

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec LED

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches, avec pavé numérique à 4 colonnes)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

  • Sortie pour casque d’écoute

    Casque à 4 pôles, type US

  • USB de type A

    USB 3.2 Gen1 (x2)

  • USB de type C

    USB 4 Gen3x2 Type-C (x2, avec Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)

DEL

  • DEL

    Alimentation, Verr. Maj., Charge (blanc uni), LED IR, LED webcam, LED micro

Ce que les gens disent

