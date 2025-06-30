We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram Pro 17" | Ordinateur portable léger avec 32 Go de RAM et processeur IntelMD CoreMC Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, écran 16:10 IPS LCD
17Z90TR-E.AP88A8
()
La puissance de l’AI hybride
Découvrez gram Pro avec une intelligence artificielle hybride — combinant l’AI cloud et l’AI embarquée pour vous permettre d’obtenir des résultats professionnels à tout moment, où que vous soyez.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
À la conquête de l’excellence, une marque primée
*Une marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.
*Reproduit avec autorisation. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.
*LG gram a été élu Meilleure Marque d’Ordinateurs Portables de 2025 selon les Readers' Choice Awards de PCMag.
*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie pour voir le produit réel.
*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Hybrid AI
Hybrid AI : Synergie entre l’intelligence artificielle embarquée et le cloud
Propulsée à la fois par l’AI embarquée et l’AI cloud, la technologie Hybrid AI offre des performances fluides et des recommandations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez protégé et gagnez en efficacité — en ligne comme hors ligne.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des requêtes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne grâce à l’AI intégrée
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations du quotidien ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La fonction « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’AI embarquée nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur.
① gram chat On-Device requiert un indexage pour associer les mots aux données de votre PC, ce qui peut prendre du temps avant d’obtenir les résultats souhaités.
② Un minimum de 80 heures d’apprentissage des habitudes est requis pour activer la notification de détection d’usage de la batterie.
*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche de l’AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. La précision du contenu n’est pas garantie — une vérification par l’utilisateur est donc nécessaire.
**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après un certain délai. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres d’utilisation de cette fonctionnalité, la durée de stockage ou la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et doit être activée manuellement si l’utilisateur souhaite l’utiliser.
**Remarques sur cette fonctionnalité :
① Peut rencontrer des difficultés avec les textes manuscrits, flous ou utilisant des polices décoratives.
② La recherche dépend de la correspondance exacte du texte, y compris les espaces.
③ L’activation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.
**Cette fonction ne permet pas de récupérer les fichiers perdus, mais aide à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection AI d’usage de la batterie / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Assistant AI intelligent avec Cloud AI
*Ce service inclut des fonctionnalités payantes de GPT-4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit pendant la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément avant cette transition et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*L’installation de gram chat Cloud est requise avant utilisation, ainsi que la création d’un compte distinct.
*Des limites d’utilisation s’appliquent : 200 000 tokens par mois, 450 requêtes mensuelles, et 30 requêtes quotidiennes.
*En cas de dépassement de ces limites, le service basculera vers le modèle GPT-4o mini et désactivera les fonctions d’appel.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les invites personnelles, il peut demander un accès à votre compte Google ou Microsoft pour permettre certaines intégrations de fonctionnalités.
Google Workspace et Microsoft 365 connectés.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire via la dernière mise à jour de Windows 11 dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès en même temps, car la disponibilité varie selon les appareils et les régions.
*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en fonction des besoins des utilisateurs et de leur environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.
Activez Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Formulez facilement des demandes variées, qu’il s’agisse de recommandations musicales adaptées à votre humeur ou d’organiser des pages complexes et définir vos préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez les contenus complexes en un clic
Copilot peut résumer des e-mails longs ou des contenus complexes, ce qui rend le traitement des informations professionnelles plus efficace et vous fait gagner un temps précieux.
Gérez l’édition d’image et bien plus encore
Des tâches simples comme ajuster la taille ou la luminosité d’une image aux actions plus complexes telles que la suppression d’arrière-plan ou l’amélioration de la qualité, vous pouvez tout demander à Copilot.
*Copilot dans Windows 11 est en cours de déploiement progressif en version préliminaire dans le cadre de la dernière mise à jour de Windows 11, dans certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès au même moment, car la disponibilité dépend du marché et de l’appareil.
*Les performances des fonctionnalités AI de Copilot dans Windows 11 peuvent varier selon les besoins de l’utilisateur et les conditions d’utilisation, et ne garantissent pas les mêmes résultats dans tous les cas.
La puissance professionnelle rencontre l’intelligence artificielle
Dernier processeur IntelMD Core™ Ultra : jusqu’à 18 % de gain de performance pour une productivité renforcée
Profitez de performances puissantes avec le processeur IntelMD CoreMC Ultra. Conçu pour relever les défis de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant de gérer aisément les tâches les plus exigeantes. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.
Une vue rapprochée d’un processeur Intel® Core™ Ultra intégré à une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes, illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste axée sur la haute performance. Le processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération offre jusqu’à 18 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur.
IntelMD, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur. La valeur TOPS mentionnée ci-dessus est indiquée en tant que "jusqu’à".
*Le processeur IntelMD CoreMC Ultra est conçu pour offrir jusqu’à 18 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) réalisées par Intel.
Donnez un nouvel élan à vos performances
Le puissant processeur IntelMD, associé à des options de stockage allant jusqu’à 2 To en SSD NVMe, un logement NVMe supplémentaire pour extension, et une mémoire vive configurable jusqu’à 32 Go en LPDDR5x, fournit une puissance de traitement exceptionnelle. Du montage vidéo aux projets 3D, en passant par les tâches assistées par AI, atteignez des résultats professionnels qui dépassent toutes les attentes.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le colis (vendu séparément).
RTX 5050 : La vitesse au cœur
Conçu pour les gamers et les créateurs de contenu, le Gram Pro équipé de la RTX 5050 offre des visuels époustouflants et des performances fluides pour l’édition, le rendu et le gaming — sans compromis sur la vitesse ni le style. Élevez votre expérience de jeu et votre créativité avec un ordinateur portable conçu pour la puissance.
Puissance intelligente, débranchez et profitez
Doté d’une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 27 heures d’autonomie et équipé de notre assistant intelligent AI, le gram analyse vos habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Améliorez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*L’autonomie réelle peut varier par rapport aux spécifications, selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’alimentation.
*Pour utiliser la fonction de notification de détection de consommation de batterie de l’assistant intelligent AI, un apprentissage des habitudes d’au moins 80 heures est requis.
Restez au frais. Restez créatif.
Travaillez et jouez avec passion, tout en gardant votre sang-froid. Notre puissant système de refroidissement assure une performance fluide, même lors de tâches lourdes basées sur l’AI et exigeantes en ressources.
*Le mode de refroidissement AI prendra effet après un redémarrage consécutif à la mise à jour du BIOS. Cette mise à jour est automatiquement effectuée lors du premier démarrage après l’achat, puis installée après redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.
gram Link
Connectez tout
LG gram permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de dispositifs iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable carrefour technologique.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, requérant iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] afin de rechercher et d’installer automatiquement l’application compatible avec votre système. (S’applique aux modèles commercialisés à partir de 2024).
*La tablette et les appareils mobiles présentés ne sont pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendus séparément).
*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link fera l’objet de mises à jour ultérieures, dont le calendrier peut varier selon les pays.
Ultra-portable, ultra-durable
Le LG gram Pro évolue avec l’AI hybride, tout en conservant son essence fine et légère. Sa durabilité, validée par des tests de niveau militaire, offre la légèreté sans compromis et une valeur sans limites. Grâce à une portabilité renforcée, emportez votre univers partout avec vous.
*L’épaisseur indiquée correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids concerne uniquement l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description complète du produit.
*LG gram : certification selon la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. Le produit a passé 7 tests de durabilité différents de la norme MIL-STD-810H, réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : Méthode 500.6 (basse pression/altitude), Méthode 501.7 (haute température), Méthode 502.7 (basse température), Méthode 509.7 (brouillard salin), Méthode 510.7 (poussière), Méthode 514.8 (vibrations), Méthode 516.8 (chocs). Les performances du produit peuvent différer selon les conditions d’utilisation. Tests effectués en environnement contrôlé. Ne pas tenter de reproduire les tests.
*Tout dommage causé à un LG gram par une tentative de reproduction de ces tests ne sera pas couvert par la garantie.
*La réussite de ces tests ne signifie pas que le produit est adapté à une utilisation militaire.
Affichage de qualité professionnelle, couleurs vives et netteté exceptionnelle
VRR (Taux de rafraîchissement variable)
Affichage fluide, façon pro
Profitez d’un affichage fluide, parfaitement adapté à votre travail et à vos besoins. Le gram Pro synchronise intelligemment les taux de rafraîchissement (de 31 Hz à 144 Hz) en fonction de vos activités, offrant des détails éclatants lorsque vous êtes en pleine action et une stabilité économe en énergie lorsque vous êtes au repos.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Plus d’espace pour respirer
Le LG gram Pro avec un écran au format 16:10 vous permet d’afficher davantage de contenu tout en réduisant le besoin de faire défiler.
Voyez tout le spectre
Grâce à l’espace colorimétrique étendu DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches, tandis que la luminosité de 400 nits (Typ.) met en valeur les détails texturés les plus fins.
Clarté sans interruption
Travaillez confortablement, où que vous soyez, grâce à l’écran antireflet du LG gram Pro et à son angle de vision de 178 degrés, offrant des visuels clairs et éclatants sous différents angles.
*DCI-P3 typique 99 %, minimum 95 %. (DCI-P3 : norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).
*La luminosité est de 400 nits (typique).
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Connectivité simplifiée
Connexion simple et instantanée
Connectez-vous au gram +view, à un stockage haute vitesse, à de plus grands moniteurs ou à des appareils de pointe. Grâce à une multitude de ports, vous profitez d’un environnement plug-and-play idéal pour booster votre productivité et profiter d’un divertissement sans fin.
Vue latérale d’un ordinateur portable mettant en valeur ses ports, notamment USB 3.2, prise combo casque/micro (HP/MIC), HDMI et USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). L’agencement épuré met en avant les options de connectivité polyvalentes.
*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1).
*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Écran - Taille [pouces]
17"
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 cœurs : 6 P + 8 E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
Système - Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
Stockage - SSD
M.2 Dual SSD slots, Gen4
- NVMe : 1TB
Dimensions/poids - Poids [kg]
1,479 g
Écran - Résolution
WQXGA (2560*1600) LCD
Système - Carte graphique
NVIDIA RTX 5050 avec GDDR7 8 Go
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99% (Typical)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
14.9 x 10.4 x 0.57~0.63
Toutes les spécifications
ÉCRAN
Luminosité
400nit
Gamme de couleurs
DCI-P3 99% (Typical)
Contraste
1500:1 (Typical)
Type de panneau
IPS LCD
Polarisation
Antireflet
Taux de rafraîchissement
31~144Hz VRR
Résolution
WQXGA (2560*1600) LCD
Temps de réponse
30 ms(Typical)
Taille (cm)
43.18cm
Taille [pouces]
17"
CONNECTIVITÉ
Bluetooth
BT 5.4
LAN
10/100 ou Gigabit avec adaptateur RJ45 (en option)
10/100 avec adaptateur RJ45 (en option)
(Variable selon les pays et les modèles)
Caméra Web
Webcam FHD IR avec double microphone (reconnaissance faciale)
Sans fil
Intel WiFi-7
SYSTÈME
Carte graphique
NVIDIA RTX 5050 avec GDDR7 8 Go
Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Processeur
Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 cœurs : 6 P + 8 E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
STOCKAGE
SSD
M.2 Dual SSD slots, Gen4
- NVMe : 1TB
BATTERIE
Batterie
90 Wh Li-Ion
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo (3,0 W x4)
Amplificateur intelligent (MAX 5 W)
ALIMENTATION
Adaptateur c.a.
NA/JP/TW : 100 W (2 pôles) avec câble externe C-à-C (câble 3 A)
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
14.9 x 10.4 x 0.57~0.63
Dimensions [mm]
379.4 x 265.4 x 14.5~15.9
Dimensions à l’expédition [pouces]
19.6 x 12.1 x 2.4
Dimensions à l’expédition [mm]
499 x 307 x 60
Poids à l’expédition [kg]
2.50 kg
Poids à l’expédition (lb)
5.51 lbs
Poids [kg]
1,479 g
Poids (lb)
3.26 lbs
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec LED
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 100 touches, UK : 101 touches, avec pavé numérique à 4 colonnes)
Dispositif de pointage
Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
Sortie pour casque d’écoute
Casque à 4 pôles, type US
USB de type A
USB 3.2 Gen1 (x2)
USB de type C
USB 4 Gen3x2 Type-C (x2, avec Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)
DEL
DEL
Alimentation, Verr. Maj., Charge (blanc uni), LED IR, LED webcam, LED micro
