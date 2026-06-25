We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI
Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI
principales caractéristiques
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
Conformités (réglementation)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
Manuel (complet ou simple)
Manuel simple, manuel complet
Manuel d’utilisation rapide (Guide d’installation rapide)
OUI
Télécommande – Normal
OUI
Bon de garantie
OUI
FORMAT D’IMAGE
Contrôle du format d’image
Complet/Original
LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)
Luminosité (lumens ANSI)
6000
RAPPORT DE CONTRASTE
Rapport de contraste
3 000 000:1 ↑
CONCEPTION
Couleur du boîtier
Haut/bas – blanc
Avant/arrière – Gris
Orifice pour montage au plafond (pour le support)
OUI
Verrou Kensington
OUI
Touche locale
Bouton multidirectionnel
FONCTIONNALITÉS
Plateforme (SE, IU)
Affichage : webOS 6.0
Image d’arrière-plan
OUI
Contrôle du niveau de noir
OUI
Sortie audio Bluetooth
OUI
Brilliant ColorMC (chevauchement)
OUI
Ajustement de la température des couleurs
OUI
Partage de contenu (avec appareils prenant en charge DLNA)
OUI
DICOM
OUI
Correction numérique de la distorsion trapézoïdale
Déformation (4/9/15/25/HV)
Fonction Éco - Mode économie d’énergie
○ (min./moy./max.)
Contrôle expert vADJ
OUI
Correction gamma (contrôle expert)
OUI
HDCP
HDCP2.2
ARC HDMI (canal de retour audio)
OUI
Simplink HDMI (CEC)
OUI
HDR
OUI
HID (connexion clavier/souris/manette par port USB)
OUI
Basculement de l’image
○ (Horizontal/Vertical)
Synchronisation du son de LG (avec barre de son)
OUI
Réduction du bruit
OUI
Fonctionnalité Prêt à l’emploi (détection de source automatique RVB/DVI/HDMI)
OUI
Allumage/arrêt rapide (instantané)
○ (mise sous tension 12 secondes, mise hors tension 2 secondes)
Guide de configuration
Oui(Bean-Bird)
TruMotion
OUI
Hôte USB (film, musique, photo)
Oui(Musique)
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
Sortie audio
○ (prise de téléphone)
Contrôle IP
O
RJ45
1
RS-232C
1
USB de type A
2 (USB 2.0)
COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE
Numérique (HDMI)
Jusqu’à 4K (4 096 x 2 160)
(60 Hz, 50 Hz, 24 Hz)
SOURCE LUMINEUSE
Type
Laser (LD + P/W)
RÉSOLUTION NATIVE
Résolution native
UHD 4K (3 840 x 2 160)
BRUIT
Économie d’énergie moyenne
30 dB(A)
Économie d’énergie minimale (lumineux)
33 dB(A)
Économie d’énergie désactivée (max.)
29 dB(A)
ALIMENTATION
Consommation d’énergie (max.)
460 W
Alimentation électrique
De 100 V à 240 V, de 50 à 60 Hz (bloc d’alimentation intégré)
Alimentation en mode Veille
0,5 W↓
IMAGE PROJETÉE
Taille de l’écran
40 à 300 po
Normal (de la lentille au mur)
Large 2 880/Télé 4 630 (100 po)
Rapport de projection
De 1,30 à 2,08
DÉCALAGE DE PROJECTION
Décalage de projection
100%
TAILLE
Dimensions nettes (mm) (L x P x H)
370 x 290 x 155.7
370 x 290 x 143.7 (sans le pied)
Dimensions brutes (mm) (L x P x H)
580 × 441 × 273
SON
Voix claires
○ (Voix claires III)
Sortie
10 W (5 W+5 W)
TEMPÉRATURE
Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C
UNIFORMITÉ
Uniformité (JBMMA 9 Points)
85%
POIDS
Poids net (kg ou g)
9,7
Poids brut (kg ou g)
11,5
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.