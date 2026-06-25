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Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI

Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI

BF60RG
Vue avant de Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI BF60RG
Rear view
Left side view
Right side view
-15 Degree side view
+15 Degree side view
+15 Degree rear view
Top view
Front view of Lense
Low angle -15 degree side view
Standard angle -15 degree side view
High angle -15 degree side view
High angle +15 degree side view
High angle front view
Close-up view of remote control
Vue avant de Projecteur laser LG ProBeam 4K (3 840 x 2 160) avec luminosité de 6 000 lumens ANSI BF60RG
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principales caractéristiques

    Imprimer

    Toutes les spécifications

    ACCESSOIRES

    • Conformités (réglementation)

      FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

    • Manuel (complet ou simple)

      Manuel simple, manuel complet

    • Manuel d’utilisation rapide (Guide d’installation rapide)

      OUI

    • Télécommande – Normal

      OUI

    • Bon de garantie

      OUI

    FORMAT D’IMAGE

    • Contrôle du format d’image

      Complet/Original

    LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)

    • Luminosité (lumens ANSI)

      6000

    RAPPORT DE CONTRASTE

    • Rapport de contraste

      3 000 000:1 ↑

    CONCEPTION

    • Couleur du boîtier

      Haut/bas – blanc
      Avant/arrière – Gris

    • Orifice pour montage au plafond (pour le support)

      OUI

    • Verrou Kensington

      OUI

    • Touche locale

      Bouton multidirectionnel

    FONCTIONNALITÉS

    • Plateforme (SE, IU)

      Affichage : webOS 6.0

    • Image d’arrière-plan

      OUI

    • Contrôle du niveau de noir

      OUI

    • Sortie audio Bluetooth

      OUI

    • Brilliant ColorMC (chevauchement)

      OUI

    • Ajustement de la température des couleurs

      OUI

    • Partage de contenu (avec appareils prenant en charge DLNA)

      OUI

    • DICOM

      OUI

    • Correction numérique de la distorsion trapézoïdale

      Déformation (4/9/15/25/HV)

    • Fonction Éco - Mode économie d’énergie

      ○ (min./moy./max.)

    • Contrôle expert vADJ

      OUI

    • Correction gamma (contrôle expert)

      OUI

    • HDCP

      HDCP2.2

    • ARC HDMI (canal de retour audio)

      OUI

    • Simplink HDMI (CEC)

      OUI

    • HDR

      OUI

    • HID (connexion clavier/souris/manette par port USB)

      OUI

    • Basculement de l’image

      ○ (Horizontal/Vertical)

    • Synchronisation du son de LG (avec barre de son)

      OUI

    • Réduction du bruit

      OUI

    • Fonctionnalité Prêt à l’emploi (détection de source automatique RVB/DVI/HDMI)

      OUI

    • Allumage/arrêt rapide (instantané)

      ○ (mise sous tension 12 secondes, mise hors tension 2 secondes)

    • Guide de configuration

      Oui(Bean-Bird)

    • TruMotion

      OUI

    • Hôte USB (film, musique, photo)

      Oui(Musique)

    TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

    • Sortie audio

      ○ (prise de téléphone)

    • Contrôle IP

      O

    • RJ45

      1

    • RS-232C

      1

    • USB de type A

      2 (USB 2.0)

    COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE

    • Numérique (HDMI)

      Jusqu’à 4K (4 096 x 2 160)
      (60 Hz, 50 Hz, 24 Hz)

    SOURCE LUMINEUSE

    • Type

      Laser (LD + P/W)

    RÉSOLUTION NATIVE

    • Résolution native

      UHD 4K (3 840 x 2 160)

    BRUIT

    • Économie d’énergie moyenne

      30 dB(A)

    • Économie d’énergie minimale (lumineux)

      33 dB(A)

    • Économie d’énergie désactivée (max.)

      29 dB(A)

    ALIMENTATION

    • Consommation d’énergie (max.)

      460 W

    • Alimentation électrique

      De 100 V à 240 V, de 50 à 60 Hz (bloc d’alimentation intégré)

    • Alimentation en mode Veille

      0,5 W↓

    IMAGE PROJETÉE

    • Taille de l’écran

      40 à 300 po

    • Normal (de la lentille au mur)

      Large 2 880/Télé 4 630 (100 po)

    • Rapport de projection

      De 1,30 à 2,08

    DÉCALAGE DE PROJECTION

    • Décalage de projection

      100%

    TAILLE

    • Dimensions nettes (mm) (L x P x H)

      370 x 290 x 155.7
      370 x 290 x 143.7 (sans le pied)

    • Dimensions brutes (mm) (L x P x H)

      580 × 441 × 273

    SON

    • Voix claires

      ○ (Voix claires III)

    • Sortie

      10 W (5 W+5 W)

    TEMPÉRATURE

    • Température de fonctionnement

      0 °C à 40 °C

    UNIFORMITÉ

    • Uniformité (JBMMA 9 Points)

      85%

    POIDS

    • Poids net (kg ou g)

      9,7

    • Poids brut (kg ou g)

      11,5

    Ce que les gens disent

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