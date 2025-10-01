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Réfrigérateur de 18 pi³/28 po avec congélateur en haut

Réfrigérateur de 18 pi³/28 po avec congélateur en haut

LT18S1100S
Vue avant de Réfrigérateur de 18 pi³/28 po avec congélateur en haut LT18S1100S
front door open view
front door open with filled view
drawer view
Dessin technique du réfrigérateur à congélateur supérieur LG LT18S2100S : H 65 po (1650 mm), L 27 1/2 po (700 mm), P 33 3/4 po (858,5 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à congélateur supérieur LG LT18S2100S de 28 po et 18 pi³ au fini inoxydable, présenté dans un garage.
freezer view
fridge detail view
handle detail view
temperature control view
Left Perspective view
left side view
Right Perspective view
Right Side view
Vue avant de Réfrigérateur de 18 pi³/28 po avec congélateur en haut LT18S1100S
front door open view
front door open with filled view
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Dessin technique du réfrigérateur à congélateur supérieur LG LT18S2100S : H 65 po (1650 mm), L 27 1/2 po (700 mm), P 33 3/4 po (858,5 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à congélateur supérieur LG LT18S2100S de 28 po et 18 pi³ au fini inoxydable, présenté dans un garage.
freezer view
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principales caractéristiques

  • Grande capacité de 18 pi³
  • Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées
  • Conception moderne
  • Finition résistante aux taches
  • Prêt pour le garage
  • Certifiées ENERGY STAR🅫
Plus

Grande capacité de 18 pi³ (avec congélateur en haut)

De l’espace quand vous en avez besoin.

Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut

la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3,

vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.

Réfrigérateur à congélateur supérieur LG en acier inoxydable, portes fermées, dans une cuisine moderne.

Réfrigérateur à congélateur supérieur LG en acier inoxydable, portes fermées, dans une cuisine moderne.

Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées

Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées

Jetez un autre coup d’œil chaque fois que vous passez devant cette nouvelle conception de

LG et admirez son style contemporain.Les panneaux plats sont agrémentés de

poignées dissimulées discrètes qui offrent un accès facile.

Conception moderne

Conception épurée et élégante

Sans distributeur ni commandes visibles, les portes élégantes rehaussent le style de votre cuisine avec une conception minimaliste.

Réfrigérateur à congélateur supérieur LG en acier inoxydable dans une cuisine moderne.

Réfrigérateur à congélateur supérieur LG en acier inoxydable dans une cuisine moderne.

Finition résistante aux taches

Gérez les réalités de la vie avec style

La finition résistante aux taches de LG facilite le nettoyage et confère une apparence distinctive à votre cuisine, sans effort.

Prêt pour le garage

Conçu pour la maison, pensé pour le garage

Un réfrigérateur prêt pour le garage est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier des changements de température à l’extérieur.

Un réfrigérateur prêt pour le garage peut être utilisé dans un espace où la température n’est pas contrôlée*.

Grâce à cet espace supplémentaire, vous pouvez ranger les produits préférés des membres de votre famille n’importe où dans la maison,

par exemple au sous-sol, dans la salle de jeux ou dans un coin-détente.

Réfrigérateur à congélateur supérieur en acier inoxydable installé dans un garage moderne et organisé.

Réfrigérateur à congélateur supérieur en acier inoxydable installé dans un garage moderne et organisé.

* Les réfrigérateurs prêts pour le garage doivent être installés dans un endroit où la température est comprise entre 3,3 °C et 37,8 °C.

Smart Inverter Compressor

Compresseur intelligent à inversion assorti d’une garantie de 10 ans

Compresseur intelligent à onduleur de LG : garantie de dix ans, refroidissement uniforme pour des aliments plus frais.

Certifiées ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, 

vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.

*Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

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Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

FAQ

Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur/congélateur?

Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :

 

Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.

 

Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.

 

Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).

 

Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.

Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur/congélateur de LG?

Vous pouvez régler la température souhaitée à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.

Pour les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l’application LG ThinQMD pour régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.

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