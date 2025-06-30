Skip to Content Skip to Accessibility Help
Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXᴹᶜ d'une capacité de 21 pi3 à 3 portes avec porte à deux battants

Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXᴹᶜ d’une capacité de 21 pi3 à 3 portes avec porte à deux battants

Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXᴹᶜ d’une capacité de 21 pi3 à 3 portes avec porte à deux battants

LF21G6201S
Front view
Front open with food
Front open without food
Vegetable basket view
Vegetable basket side
Inside display view
In side view
Inside view
LEd view

principales caractéristiques

  • Grande capacité de 21 pi³
  • Counter-Depth Maxᴹᶜ
  • Conception de poignée hybride
  • Machine à glaçons automatique installée en usine
  • Certifié ENERGY STARᴹᴰ
Plus

Grande capacité de 21 pi³

De l’espace quand vous en avez besoin

Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3, vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.

Counter-Depth MaxMC

Aspect encastré. Capacité pleine grandeur.

Rangez plus d’aliments.

Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 26 pi³, ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous procure amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés de votre famille et offre un rangement pratique et accessible.

Conception de poignée hybride

Style haut de gamme, ouverture facile

La poignée hybride permet une ouverture facile et un style haut de gamme. Les poignées de type barre redessinées sont légèrement arrondies pour s’adapter confortablement à votre main tout en offrant un accès rapide. La poignée dissimulée discrète du tiroir du congélateur permet de l’ouvrir facilement, même lorsqu’il est entièrement rempli. Ensemble, elles créent un aspect élégant qui complète la conception de panneau plat.

Machine à glaçons automatique installée en usine

Notre machine à glaçons intégrée produit automatiquement des glaçons afin que vous puissiez toujours avoir de la glace à portée de main pour les journées chaudes d’été ou lorsque vous recevez des invités.

Certifié ENERGY STARMD

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

LF21G6201S

Caractéristique clé

  • Total du volume (pi³)

    20,8

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    34 1/2" x 73 3/16" x 31 1/8"

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    574

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • InstaView

    Non

  • Porte dans la porte

    Non

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Portes françaises (3 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur de comptoir

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174094365

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    20,8

  • Volume du congélateur (pi³)

    6,6

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    14,2

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran supérieur intérieur

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    222

  • Profondeur sans la porte (po)

    24 13/16"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    28 3/4"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    31 3/16"

  • Poids brut (lb)

    236,1

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 5/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    69 15/16"

  • Dégagement pour l’installation

    Arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    34 1/2" x 73 3/16" x 31 1/8"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    32 15/16" x 69 15/16" x 31 3/16"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    41 11/16"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    36 11/16"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    41 5/8"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Non

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Non

  • Porte dans la porte

    Non

  • InstaView

    Non

  • Mode sabbat

    Oui

  • Zero Clearance

    Non

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Oui

  • Tiroir_Congélateur

    Organisation à 2 niveaux

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    2.5 / 2.8 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Non

  • Machine à glaçons double

    Non

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    3,3

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Non

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne/compact (3e génération)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Barre + poignées en creux (hybride)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Non

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Non

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    574

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    6

  • Tablette en porte-à-faux

    Non

  • Tablette_Pliante

    Non

  • Tablette_Verre trempé

    2 pleine longueur

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

