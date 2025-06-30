We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXᴹᶜ d’une capacité de 21 pi3 à 3 portes avec porte à deux battants
Grande capacité de 21 pi³
De l’espace quand vous en avez besoin
Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3, vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.
Counter-Depth MaxMC
Aspect encastré. Capacité pleine grandeur.
Rangez plus d’aliments.
Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 26 pi³, ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous procure amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés de votre famille et offre un rangement pratique et accessible.
Conception de poignée hybride
Style haut de gamme, ouverture facile
La poignée hybride permet une ouverture facile et un style haut de gamme. Les poignées de type barre redessinées sont légèrement arrondies pour s’adapter confortablement à votre main tout en offrant un accès rapide. La poignée dissimulée discrète du tiroir du congélateur permet de l’ouvrir facilement, même lorsqu’il est entièrement rempli. Ensemble, elles créent un aspect élégant qui complète la conception de panneau plat.
Machine à glaçons automatique installée en usine
Notre machine à glaçons intégrée produit automatiquement des glaçons afin que vous puissiez toujours avoir de la glace à portée de main pour les journées chaudes d’été ou lorsque vous recevez des invités.
Certifié ENERGY STARMD
Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristique clé
-
Total du volume (pi³)
20,8
-
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
34 1/2" x 73 3/16" x 31 1/8"
-
Consommation d’énergie (kWh/année)
574
-
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
-
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
-
InstaView
Non
-
Porte dans la porte
Non
-
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
-
finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Marque
LG
-
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
-
Type de produit
Portes françaises (3 portes)
-
Profondeur standard/de comptoir
Profondeur de comptoir
CODE À BARRE
-
Code à barre
195174094365
CAPACITÉ
-
Total du volume (pi³)
20,8
-
Volume du congélateur (pi³)
6,6
-
Volume du réfrigérateur (pi³)
14,2
COMMANDES ET AFFICHAGE
-
Écran à DEL interne
Écran supérieur intérieur
-
Avertisseur de porte
Oui
-
Gel express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Poids du produit (lb)
222
-
Profondeur sans la porte (po)
24 13/16"
-
Profondeur sans la poignée (po)
28 3/4"
-
Profondeur avec la poignée (po)
31 3/16"
-
Poids brut (lb)
236,1
-
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)
68 5/8"
-
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)
69 15/16"
-
Dégagement pour l’installation
Arrière 2 po
-
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
34 1/2" x 73 3/16" x 31 1/8"
-
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
32 15/16" x 69 15/16" x 31 3/16"
-
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)
41 11/16"
-
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)
36 11/16"
-
Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)
41 5/8"
CARACTÉRISTIQUES
-
Door Cooling+
Non
-
Charnières de porte à fermeture automatique
Non
-
Porte dans la porte
Non
-
InstaView
Non
-
Mode sabbat
Oui
-
Zero Clearance
Non
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
-
Type de porte
Tiroir coulissant
-
Séparateur de tiroir
Oui
-
Tiroir_Congélateur
Organisation à 2 niveaux
-
Tiroir en plastique DuraBase
Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
-
Distributeur d’eau uniquement
Non
-
Machine à glaçons automatique
Oui (dans l’armoire, installée en usine)
-
Production de glaçons quotidienne (lb)
2.5 / 2.8 (IcePlus)
-
Témoin du distributeur
Non
-
Machine à glaçons double
Non
-
Machine à glaçons_Manuelle
Non
-
Capacité de stockage de glaçons (lb)
3,3
-
Distributeur d’eau et de glaçons
Non
-
Nom du modèle du filtre à eau
LT1000P
-
Système de filtration d’eau
Interne/compact (3e génération)
MATÉRIAU ET FINITION
-
Type de poignée
Barre + poignées en creux (hybride)
-
Porte arrondie
Plate
-
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches
Oui
-
finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
-
Conduit plat en métal (Metal Fresh)
Non
COMPARTIMENT MULTIPIÈCE
-
Tiroir convertible
Non
-
Tiroir complètement convertible
Non
PERFORMANCE
-
Consommation d’énergie (kWh/année)
574
-
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
-
Éclairage du réfrigérateur
DEL sur le dessus
-
en mouvement panier de porte
Non
-
Balconnet_Transparent
6
-
Tablette en porte-à-faux
Non
-
Tablette_Pliante
Non
-
Tablette_Verre trempé
2 pleine longueur
-
Bac à légumes
Oui (2)
-
Grand tiroir garde-manger
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
-
Service à la clientèle proactif
Oui
-
Smart Diagnosis
Oui
-
Ver. de Smart Learner
Non
