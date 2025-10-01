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Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double
Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double
LF25NZH22S
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Réfrigérateur Counter-Depth MAXMD Zero ClearanceMC
Une apparence encastrée tout à fait impressionnante.
Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAXMD. Les charnières Zero ClearanceMC de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte*.
*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.
Grand ouvert
Nos charnières Zero ClearanceMC de pointe permettent une installation du réfrigérateur pratiquement affleurante à vos armoires de cuisine ainsi que l’ouverture complète des deux portes, sans espace supplémentaire requis*.
*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.
Conception de porte mince et élégante
Profitez d’un profil plus compact tout en conservant le même accès pratique à l’eau et aux glaçons ainsi que l’efficacité énergétique que vous attendez. Nos portes sont 43 % plus minces* que nos modèles précédents et se combinent parfaitement avec notre système de charnières Zero ClearanceMC pour une apparence impeccable qui rend ce modèle unique parmi les réfrigérateurs autoportants de LG.
* Par rapport au modèle précédent de réfrigérateur Counter-Depth MAX LRYKC2606 de LG.
Prenez les choses en main
Nos poignées de type barre hybrides redessinées offrent une allure élégante et moderne et assurent une ouverture facile, même lorsque votre réfrigérateur est entièrement rempli. Vous pouvez aussi opter pour des poignées dissimulées et pratiques afin d’accéder à vos aliments préférés de façon plus subtile.
Plus de fonctionnalités géniales
Allez au-delà des fonctionnalités de base. Chaque centimètre des réfrigérateurs Zero ClearanceMC de LG est doté de touches bien réfléchies qui contribueront à redéfinir votre cuisine.
La fraîcheur est encore meilleure grâce à la fonction Door Coolingᴹᴰ +
|LG a perfectionné son système de refroidissement intelligent en y intégrant Door Coolingᴹᴰ +. Grâce à un flux d’air froid constant, les aliments conservés dans les compartiments de la porte demeurent parfaitement frais.
Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.
Caractéristique clé
CAPACITÉ - Total du volume (pi³)
25,1
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
38" x 73" x 30"
PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)
632
CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Certifié ENERGY STARMD
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
CARACTÉRISTIQUES - InstaView
Non
CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Marque
LG
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Certifié ENERGY STARMD
Type de produit
Portes françaises (3 portes)
Profondeur standard/de comptoir
Profondeur de comptoir
CODE À BARRE
Code à barre
195174151402
CAPACITÉ
Total du volume (pi³)
25,1
Volume du congélateur (pi³)
7,9
Volume du réfrigérateur (pi³)
17,2
COMMANDES ET AFFICHAGE
Écran à DEL interne
Écran à DEL
Avertisseur de porte
Oui
Gel express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids du produit (lb)
234
Profondeur sans la porte (po)
24 3/4"
Profondeur sans la poignée (po)
27 1/2"
Profondeur avec la poignée (po)
29 7/8"
Poids brut (lb)
254
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)
68 7/8"
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)
70 1/4"
Dégagement pour l’installation
Arrière 2 po
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
38" x 73" x 30"
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
35 3/4" x 70 1/4" x 29 7/8"
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)
43 7/8"
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)
35 1/8"
Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)
40"
CARACTÉRISTIQUES
Door Cooling+
Oui
Charnières de porte à fermeture automatique
Non
Porte dans la porte
Non
InstaView
Non
Mode sabbat
Oui
Portes sans déport
Oui
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
Type de porte
Tiroir coulissant
Séparateur de tiroir
Oui
Tiroir_Congélateur
Organisation à 2 niveaux
Tiroir en plastique DuraBase
Non
Éclairage du congélateur
DEL sur le dessus
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
Distributeur d’eau uniquement
Non
Machine à glaçons automatique
Oui (dans l’armoire, installée en usine)
Production de glaçons quotidienne (lb)
2.5 / 2.7 (IcePlus)
Témoin du distributeur
Non
Machine à glaçons double
Non
Machine à glaçons_Manuelle
Non
Capacité de stockage de glaçons (lb)
4,0
Distributeur d’eau et de glaçons
Non
Nom du modèle du filtre à eau
LT1000P
Système de filtration d’eau
Interne (une étape)
MATÉRIAU ET FINITION
Type de poignée
Barre + poignées en creux (hybride)
Porte arrondie
Plate
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches
Oui
finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
Conduit plat en métal (Metal Fresh)
Métal Arrière
COMPARTIMENT MULTIPIÈCE
Tiroir convertible
Non
Tiroir complètement convertible
Non
PERFORMANCE
Consommation d’énergie (kWh/année)
632
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
Éclairage du réfrigérateur
DEL sur le dessus
en mouvement panier de porte
Non
Balconnet_Transparent
6
Tablette en porte-à-faux
Oui (hybride)
Tablette_Pliante
Non
Tablette_Verre trempé
4 divisibles
Bac à légumes
Oui (2)
Grand tiroir garde-manger
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Service à la clientèle proactif
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Ver. de Smart Learner
Non
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