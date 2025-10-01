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Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double

Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double

LF25NZH22S
Vue avant de Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double LF25NZH22S
LF24Z6330S_2025_Product_Image_REF_Belly_Band_Zero_Clearance
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Front_Open1
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Front_Open_Food
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Handles
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_IceSystem_Open
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Shelving_System_Food
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Dispenser3
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_FreezerDrawer
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Shelving_System
LF24Z6330S Ref Dimensional Image
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_LeftSide
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_RightSide
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Side
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Back
Vue avant de Réfrigérateur à portes françaises à trois portes, 36" 25 pi³, avec système de charnières sans dégagementᴹᑦ | Machine à glaçons double LF25NZH22S
LF24Z6330S_2025_Product_Image_REF_Belly_Band_Zero_Clearance
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Front_Open1
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LF24Z6330S Ref Dimensional Image
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LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Side
LF24Z6330S_2024_Product_Image_Refrigerator_ThinDoor_Back

principales caractéristiques

  • Système de charnières sans dégagementᴹᑦ
  • Réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXᴹᑦ de 25 pi3
  • Conception de poignée hybride
  • Conception de porte mince
  • Door Coolingᴹᴰ +
  • Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusᴹᴰ
Plus
LG Zero clearance Hinge system

Réfrigérateur Counter-Depth MAXMD Zero ClearanceMC

Une apparence encastrée tout à fait impressionnante.

Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAXMD. Les charnières Zero ClearanceMC de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte*.



*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.

Grand ouvert

Nos charnières Zero ClearanceMC de pointe permettent une installation du réfrigérateur pratiquement affleurante à vos armoires de cuisine ainsi que l’ouverture complète des deux portes, sans espace supplémentaire requis*.

Grand ouvert

Open wide

*Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.

Conception de porte mince et élégante

Profitez d’un profil plus compact tout en conservant le même accès pratique à l’eau et aux glaçons ainsi que l’efficacité énergétique que vous attendez. Nos portes sont 43 % plus minces* que nos modèles précédents et se combinent parfaitement avec notre système de charnières Zero ClearanceMC pour une apparence impeccable qui rend ce modèle unique parmi les réfrigérateurs autoportants de LG.

Conception de porte mince et élégante_1
Conception de porte mince et élégante_2
Conception de porte mince et élégante_3

* Par rapport au modèle précédent de réfrigérateur Counter-Depth MAX LRYKC2606 de LG.

Quand le rangement rime avec style

Quand le rangement rime avec style

Obtenez le meilleur des deux mondes. Ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG est doté d’une capacité de rangement de 24 pieds cubes pour contenir tous vos aliments préférés.

Prenez les choses en main

Nos poignées de type barre hybrides redessinées offrent une allure élégante et moderne et assurent une ouverture facile, même lorsque votre réfrigérateur est entièrement rempli. Vous pouvez aussi opter pour des poignées dissimulées et pratiques afin d’accéder à vos aliments préférés de façon plus subtile.

Poignées dissimulées

Évitez les salissures et les traces de doigts sur les surfaces de votre réfrigérateur grâce à l’ouverture facile d’accès à la porte du congélateur.

Poignées de type barre

Aucune présentation n’est nécessaire : nos élégantes poignées de type barre hybrides vous donneront en tout temps un accès en douceur et sans tracas à votre réfrigérateur.

Plus de fonctionnalités géniales

Allez au-delà des fonctionnalités de base. Chaque centimètre des réfrigérateurs Zero ClearanceMC de LG est doté de touches bien réfléchies qui contribueront à redéfinir votre cuisine.

La fraîcheur est encore meilleure grâce à la fonction Door Coolingᴹᴰ +

LG a perfectionné son système de refroidissement intelligent en y intégrant Door Coolingᴹᴰ +. Grâce à un flux d’air froid constant, les aliments conservés dans les compartiments de la porte demeurent parfaitement frais.

 

 

 

Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

Machine à glaçons automatique installée en usine

Notre machine à glaçons intégrée produit automatiquement des glaçons afin que vous puissiez toujours avoir de la glace à portée de main pour les journées chaudes d’été ou lorsque vous recevez des invités.
lg finition en acier inoxydable résistante aux taches facile à nettoyer style au quotidien

Résistant aux taches

Un quotidien qui a du style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre réfrigérateur. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe du quotidien.
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Caractéristique clé

  • CAPACITÉ - Total du volume (pi³)

    25,1

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    38" x 73" x 30"

  • PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)

    632

  • CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Certifié ENERGY STARMD

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • CARACTÉRISTIQUES - InstaView

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Certifié ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Portes françaises (3 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur de comptoir

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174151402

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    25,1

  • Volume du congélateur (pi³)

    7,9

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    17,2

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran à DEL

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    234

  • Profondeur sans la porte (po)

    24 3/4"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    27 1/2"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    29 7/8"

  • Poids brut (lb)

    254

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 7/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    70 1/4"

  • Dégagement pour l’installation

    Arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    38" x 73" x 30"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    35 3/4" x 70 1/4" x 29 7/8"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    43 7/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    35 1/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    40"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Oui

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Non

  • Porte dans la porte

    Non

  • InstaView

    Non

  • Mode sabbat

    Oui

  • Portes sans déport

    Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Oui

  • Tiroir_Congélateur

    Organisation à 2 niveaux

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Non

  • Éclairage du congélateur

    DEL sur le dessus

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    2.5 / 2.7 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Non

  • Machine à glaçons double

    Non

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    4,0

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Non

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Barre + poignées en creux (hybride)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Non

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    632

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    6

  • Tablette en porte-à-faux

    Oui (hybride)

  • Tablette_Pliante

    Non

  • Tablette_Verre trempé

    4 divisibles

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

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