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Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫

Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫

LF26C8210S
Vue avant de Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫 LF26C8210S
Front ouvert avec de la nourriture
Front ouvert sans nourriture
Détail
Le réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF26S8210S de 36 po et 30 pi³ en acier inoxydable PrintProof™, présenté dans une cuisine moderne.
LG Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫, LF26C8210S
Détail
Tiroir complètement ouvert
Tiroir semi ouvert
Dispenser
Tiroir avant ouvert
Tiroir
Côté gauche
Côté droit
Vue arrière
Vue avant de Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫 LF26C8210S
Front ouvert avec de la nourriture
Front ouvert sans nourriture
Détail
Le réfrigérateur à 4 portes françaises LG LF26S8210S de 36 po et 30 pi³ en acier inoxydable PrintProof™, présenté dans une cuisine moderne.
LG Réfrigérateur de 26pi³/36 po, prof. stand. MAX🅫, 4 portes/2 battants | Distr. d’eau int. | Machine à glaçons, Full-Convert Drawer🅫, LF26C8210S
Détail
Tiroir complètement ouvert
Tiroir semi ouvert
Dispenser
Tiroir avant ouvert
Tiroir
Côté gauche
Côté droit
Vue arrière

principales caractéristiques

  • Grande capacité
  • Tiroir Full-ConvertMD
  • Distributeur d’eau interne
  • Technologie Cool Guard avec rétroéclairage
  • Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées
  • Fonctionnalité Door CoolingMD+
Plus

Grande capacité

Rangez plus avec plus d’espace intérieur

Rangez plus avec plus d’espace intérieur – 26 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille.1

'Grande capacité

'Grande capacité

Tiroir Full-ConvertMD

Réfrigérateur ou congélateur – à vous de choisir!

MAXimisez votre espace de rangement pour les aliments frais ou congelés grâce au polyvalent Tiroir Full-ConvertMD.1

'Tiroir Full-Convert🅪

'Large Capacity

Conception unique de distributeur d'eau

Obtenez facilement de l’eau fraîche filtrée grâce au distributeur d’eau interne. Remplissez aisément votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole.1

Une vue intérieure qui conserve la fraîcheur

Ce réfrigérateur à profondeur de comptoir MAX offre un style haut de gamme tant à l’extérieur qu’à l’intérieur grâce au panneau mural Cool Guard avec rétroéclairage à DEL. Le panneau aide à conserver la fraîcheur tout en ajoutant un aspect haut de gamme et professionnel à l’intérieur du réfrigérateur, le tout encadré par un superbe éclairage à DEL.1

Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées

Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées

Jetez un autre coup d’œil chaque fois que vous passez devant cette nouvelle conception de LG et admirez son style contemporain.

Les panneaux plats sont agrémentés de poignées dissimulées discrètes qui offrent un accès facile.1

Fonctionnalité Door CoolingMD+

Des températures constantes de haut en bas

Situé en haut de la section des aliments frais, l’évent Door CoolingMD+ étend la portée du système Smart Cooling de LG. Des jets d’air froid atteignent toutes les zones du réfrigérateur, y compris la porte, afin de maintenir des températures constantes de haut en bas et de conserver la fraîcheur et la saveur de tous les aliments.1

Fonctionnalité Door Cooling🅫+

Fonctionnalité Door Cooling🅫+

Finition résistante aux taches

Gérez les réalités de la vie avec style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre appareil. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe de votre quotidien.1

ThinQ🅫 WiFi

Restez connecté

Qu’il s’agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le souper ou de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsque la porte est laissée ouverte, vous pouvez utiliser l’application ThinQ🅫 pour contrôler des fonctionnalités clés et obtenir des notifications importantes, où que vous soyez, en tout temps. Cette application fonctionne même avec l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon pour que vous puissiez lancer des fonctions intelligentes avec votre voix.1

'ThinQ🅫 WiFi

'ThinQ🅫 WiFi

Tranquillité d’esprit intégrée

 La fonction Smart DiagnosisMC détecte et aide à diagnostiquer les problèmes du réfrigérateur à l’aide du téléphone ou de l’application, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent sur les réparations.1

Compresseur intelligent à inversion assorti d’une garantie de 10 ans

Le compresseur intelligent à inversion de LG contrôle la température de votre réfrigérateur de façon uniforme; vos aliments conservent une saveur plus fraîche, plus longtemps.1

Certifiées ENERGY STARMD

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.

Energy Star

Energy Star

1 Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

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Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

FAQ

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaViewMD?

Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.

Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.

Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+MD de LG?

La technologie DoorCooling+MD utilise des évents d’aération situés à l’avant du réfrigérateur pour diffuser un puissant jet d’air froid sur les articles rangés dans la porte.

Cela permet de conserver la fraîcheur de tous les aliments rangés dans la porte du réfrigérateur.

Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur?

Vous pouvez régler la température à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.

Si votre modèle prend en charge l’application LG ThinQMD, vous pouvez aussi régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.

Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur?

Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :

 

Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.

 

Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.

 

Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).

 

Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.

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