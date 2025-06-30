Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Réfrigérateur intelligent à Counter Depth MAXᴹᶜ de 27 pi³ avec distributeur d’eau intégré

LRFLC2706D
principales caractéristiques

  • Réfrigérateur à profondeur de comptoir offrant la plus grande capacité (27 pi³)
  • Distributeur d’eau intégré
  • Machine à glaçons
  • Door Cooling+
  • Technologie Cool Guard
  • ThinQMD
Plus

Style encastré. Capacité pleine grandeur.

Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de 25% plus d’espace* pour les aliments et les boissons préférés de votre famille.

Style encastré. Capacité pleine grandeur.

*Basé sur une étude interne utilisant des boîtes de conserve de taille moyenne pour quantifier l’espace de rangement disponible, réalisée en mars 2022, comparant les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.

Affleurant avec un max de capacité1

Espace pour tout ranger

Affleurant avec un max de capacité

Obtenez l’apparence encastrée et la capacité de stockage que vous recherchez.

Linear CoolingMC

Linear CoolingMC

Machine à glaçons installée en usine

Machine à glaçons préinstallée

Door Cooling+

Door Cooling+

Distributeur d’eau et machine à glaçons intégrés

Distributeur d’eau et machine à glaçons intégrés

Profitez d’un accès simplifié à de l’eau fraîche filtrée grâce au distributeur d’eau intégré. Remplissez votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole.

Technologies de refroidissement

Préservez la fraîcheur de vos aliments jusqu’à deux fois plus longtemps* grâce à la combinaison des technologies de refroidissement de LG.

Linear CoolingMC

Détecte les fluctuations et ajuste la température à 1°F près.

Door Cooling+

Des jets d’air froid atteignent toutes les zones du réfrigérateur.

Intérieur avec technologie Cool Guard

Les panneaux muraux vous aident à conserver votre fraîcheur grâce à une conception haut de gamme.

*Comparativement aux autres modèles de LG. Basé sur des tests effectués en interne par LG entre les modèles LFXS30796D et LRFDS3006S et en combinaison avec les technologies Linear Cooling et Smart Cooling.

Mettez enfin la main sur une conception élégante

Mettez enfin la main sur une conception élégante

La finition résistante aux taches de LG résiste aux traces de doigts et aux taches pour une cuisine élégante qui vous permet de gérer la vie avec style. Elle se nettoie facilement; tout ce qu’on verra, c’est votre excellent sens de l’esthétique.
Tranquillité d’esprit intégrée

Tranquillité d’esprit intégrée

Vous pouvez maintenant sélectionner les électroménagers de LG enregistrés lorsque vous téléchargez l’application ThinQMD et connecter votre appareil intelligent. Obtenez des conseils d’entretien et des rapports d’utilisation recommandés pour optimiser le fonctionnement de vos appareils. De plus, vous recevrez des alertes pour des problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent.
Vidéos en vedette

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

LRFLC2706D
Volume du réfrigérateur (pi³)
17,8
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
35 3/4" x 70 1/4" x 31 5/8"

Caractéristique clé

  • Total du volume (pi³)

    26,5

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    38" x 73" x 32"

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    632

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • InstaView

    Non

  • Porte dans la porte

    Non

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • finir (porte)

    Noire Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Portes françaises (3 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur de comptoir

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174039281

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    26,5

  • Volume du congélateur (pi³)

    8,7

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    17,8

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran à DEL

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    249

  • Profondeur sans la porte (po)

    24 3/4"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    29 1/8"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    31 5/8"

  • Poids brut (lb)

    271

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 7/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    70 1/4"

  • Dégagement pour l’installation

    Arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    38" x 73" x 32"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    35 3/4" x 70 1/4" x 31 5/8"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    43 5/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    40"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    44 7/8"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Oui

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Oui (porte gauche uniquement)

  • Porte dans la porte

    Non

  • InstaView

    Non

  • Mode sabbat

    Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Oui

  • Tiroir_Congélateur

    Organisation à 2 niveaux

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Non

  • Éclairage du congélateur

    DEL sur le dessus

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Interne

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    2,3 / 3,0 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Non

  • Machine à glaçons double

    Non

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    4,0

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Non

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Barre (ouverture facile)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Noire Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Non

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    632

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    8

  • Tablette en porte-à-faux

    Oui (hybride)

  • Tablette_Pliante

    Non

  • Tablette_Verre trempé

    4 divisibles

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

