Réfrigérateur intelligent à Counter Depth MAXᴹᶜ de 27 pi³ avec distributeur d’eau intégré
Style encastré. Capacité pleine grandeur.
*Basé sur une étude interne utilisant des boîtes de conserve de taille moyenne pour quantifier l’espace de rangement disponible, réalisée en mars 2022, comparant les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.
Technologies de refroidissement
*Comparativement aux autres modèles de LG. Basé sur des tests effectués en interne par LG entre les modèles LFXS30796D et LRFDS3006S et en combinaison avec les technologies Linear Cooling et Smart Cooling.
Vidéos en vedette
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristique clé
Total du volume (pi³)
26,5
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
38" x 73" x 32"
Consommation d’énergie (kWh/année)
632
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
InstaView
Non
Porte dans la porte
Non
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
finir (porte)
Noire Acier inoxydable résistant aux taches
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Marque
LG
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
Type de produit
Portes françaises (3 portes)
Profondeur standard/de comptoir
Profondeur de comptoir
CODE À BARRE
Code à barre
195174039281
CAPACITÉ
Total du volume (pi³)
26,5
Volume du congélateur (pi³)
8,7
Volume du réfrigérateur (pi³)
17,8
COMMANDES ET AFFICHAGE
Écran à DEL interne
Écran à DEL
Avertisseur de porte
Oui
Gel express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids du produit (lb)
249
Profondeur sans la porte (po)
24 3/4"
Profondeur sans la poignée (po)
29 1/8"
Profondeur avec la poignée (po)
31 5/8"
Poids brut (lb)
271
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)
68 7/8"
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)
70 1/4"
Dégagement pour l’installation
Arrière 2 po
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
38" x 73" x 32"
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
35 3/4" x 70 1/4" x 31 5/8"
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)
43 5/8"
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)
40"
Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)
44 7/8"
CARACTÉRISTIQUES
Door Cooling+
Oui
Charnières de porte à fermeture automatique
Oui (porte gauche uniquement)
Porte dans la porte
Non
InstaView
Non
Mode sabbat
Oui
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
Type de porte
Tiroir coulissant
Séparateur de tiroir
Oui
Tiroir_Congélateur
Organisation à 2 niveaux
Tiroir en plastique DuraBase
Non
Éclairage du congélateur
DEL sur le dessus
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
Distributeur d’eau uniquement
Interne
Machine à glaçons automatique
Oui (dans l’armoire, installée en usine)
Production de glaçons quotidienne (lb)
2,3 / 3,0 (IcePlus)
Témoin du distributeur
Non
Machine à glaçons double
Non
Machine à glaçons_Manuelle
Non
Capacité de stockage de glaçons (lb)
4,0
Distributeur d’eau et de glaçons
Non
Nom du modèle du filtre à eau
LT1000P
Système de filtration d’eau
Interne (une étape)
MATÉRIAU ET FINITION
Type de poignée
Barre (ouverture facile)
Porte arrondie
Plate
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches
Oui
finir (porte)
Noire Acier inoxydable résistant aux taches
Conduit plat en métal (Metal Fresh)
Métal Arrière
COMPARTIMENT MULTIPIÈCE
Tiroir convertible
Non
Tiroir complètement convertible
Non
PERFORMANCE
Consommation d’énergie (kWh/année)
632
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
Éclairage du réfrigérateur
DEL sur le dessus
en mouvement panier de porte
Non
Balconnet_Transparent
8
Tablette en porte-à-faux
Oui (hybride)
Tablette_Pliante
Non
Tablette_Verre trempé
4 divisibles
Bac à légumes
Oui (2)
Grand tiroir garde-manger
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Service à la clientèle proactif
Non
Smart Diagnosis
Oui
Ver. de Smart Learner
Non
