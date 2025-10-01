Guide des restrictions d’utilisation des services

Raison de la restriction

Lorsqu’un compte a utilisé un programme anormal ou accédé au système par un chemin non officiel et a causé un problème ou obtenu un profit injuste de ce fait.

Le téléchargement ou l’établissement d’un lien vers un message commercial, tel qu’une publicité intentionnelle, dans le but de réaliser des profits.

Lorsque l’opérateur détermine qu’il y a un problème entravant le fonctionnement du service.

Lorsqu’un compte télécharge, placarde ou lie une critique de produit ou un message négatif (diffamation, injures, pornographie, etc.) sur le tableau d’affichage.