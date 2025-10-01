Le système Sound Suite de LG prend en charge la technologie Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, qui permet de jumeler un téléviseur ou une barre de son à des haut-parleurs sans fil pour offrir un son optimal en fonction de l’emplacement de l’utilisateur**.

Caractéristiques principales de la technologie DAFC :

- Disposition flexible des haut-parleurs : Vous pouvez placer vos haut-parleurs sans fil comme vous le souhaitez dans votre pièce.

- Élargissement facile du système : Vous pouvez ajouter des haut-parleurs Sound Suite supplémentaires à votre système pour créer un son plus immersif.

- Haut-parleurs optimisés : Les haut-parleurs connectés fourniront un son optimisé.

- Installation simple : La calibration automatique fait appel à des micros pour localiser sans effort les haut-parleurs dans la pièce.

*Pour utiliser la technologie DAFC, vous devez disposer d’un téléviseur de LG prenant en charge la technologie DAFC pour connecter les haut-parleurs. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie DAFC ou s’il est d’une autre marque, vous aurez besoin de la barre de son H7 pour activer cette fonction.

**Pour profiter pleinement de l’expérience Dolby Atmos, placez les haut-parleurs face à la position d’écoute et évitez de les placer derrière le téléviseur ou dans un coin.