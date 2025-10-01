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Système Immersive Quad Suite 7 du système Sound Suite de LG
Une immersion de calibre cinématographique dans un ensemble haut de gamme complet
Composée d’une barre de son H7, de quatre haut-parleurs M7 et d’un caisson de basse W7, cette installation tout-en-un offre un paysage sonore cinématographique grâce à la technologie Dolby Atmos FlexConnect. Elle remplit votre espace avec profondeur et précision dimensionnelle, recréant la riche dimensionnalité d’une vraie salle de cinéma – l’expérience haut de gamme par excellence pour les vrais passionnés du son.
* Les images sont fournies à des fins d’illustration uniquement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Créez votre propre système Sound Suite. À votre façon.
Établissez votre téléviseur LG ou votre barre de son prenant en charge la technologie DAFC, et connectez des haut-parleurs sans fil pour commencer à créer votre système de son.
|Feature
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|Processeur IA
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|Processeur IA alpha 11 de troisième génération
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Son 3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Configuration immersive de base
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Canaux et haut-parleurs
|13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs
|5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Technologie Sound Follow
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|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
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Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite, la barre de son H7 est un système audio tout-en-un doté d’un processeur IA alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs à gamme étendue.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la fonctionnalité DAFC et qui comporte un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
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