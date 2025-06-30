Climatiseur bibloc ARTCOOLMC Deluxe de LG de 18 000 BTU

*Les images et les vidéos ci-dessus sont mises en scène et créées à des fins d’illustration pour améliorer la compréhension. Le résultat peut varier en fonction de l’environnement d’installation réel du produit.

1) Capteur de détection humaine

- Cette fonction peut être activée/désactivée à l’aide de la télécommande ou de l’application LG ThinQ.

- Le « capteur de détection humaine » ne fonctionne qu’en mode Refroidissement et Chauffage.

- La portée du capteur de détection humaine est de 5 m maximum. Selon les conditions d’utilisation, la portée de détection du capteur peut être réduite.

- Le temps de détection de l’absence humaine peut être réglé de 20 à 120 minutes avec l’application LG ThinQ (20 minutes par défaut).

2) Air doux – En mode Air doux, la sortie d’air inférieure est fermée et la sortie d’air avant fournit un débit d’air indirect.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu’en mode Refroidissement/Ventilation/Gestion intelligente de l’air.

- En mode Gestion intelligente de l’air, la fonction Air doux est automatiquement activée selon l’environnement de la pièce.

- Pour utiliser la fonction Air doux seule, vous pouvez l’activer manuellement à l’aide de la télécommande ou de l’application LG ThinQ.

- La température du débit d’air ne peut être réglée sur l’application LG ThinQ qu’en mode Air doux, et non en mode Gestion intelligente de l’air.

- En mode Air doux uniquement, la température ambiante la plus basse pouvant être réglée est de 24 ℃.

3) Ailette double

- Date : octobre 2023.

- Conditions de test : Chambre d’essai (environnement domestique) pour climatiseurs de LG; 20,9 ㎡/50,1 ㎥; mode Jet; unité intérieure avec thermomètre sec (33 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (35 ± 0,3) ℃ / humidité relative (50 ± 5) % 18 ℃ en mode Refroidissement; unité intérieure avec thermomètre sec (12 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (7 ± 0,3) ℃ / humidité relative (87 ± 5) % 30 ℃ en mode Chauffage - Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour abaisser la température de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ augmenter la température de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température moyenne initiale de la pièce.

- Modèle de test : S3-M12KL2MB (plateforme précédente de LG – ailette simple), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme de LG – ailette double)

– Résultat du test : La nouvelle plateforme de LG (ailette double) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode Refroidissement et 6 % plus rapide en mode Chauffage que la plateforme de LG précédente (ailette simple) sur la base des conditions de test.

- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

4) 22 % plus long

- Date : décembre 2024, Résultats des mesures dans le centre de recherche et de développement des climatiseurs de LG;

- Conditions de test : Hauteur d’installation du produit, 2 m; débit d’air du mode Ventilation, angle des ailettes P1.

– Méthode de test : À l’aide d'une sonde de mesure du débit d'air, des mesures ont été prises à des intervalles de 0,2 m entre 0,1 m et 1,7 m de hauteur. La distance maximale d’atteinte du débit d’air a été déterminée en mesurant la vitesse du débit d’air pendant 180 secondes à chaque point, en considérant que le débit d’air était atteint si la vitesse dépassait 0,25 m/s pendant plus de 50 % du temps.

- Modèle de test : S3-Q24121D0 (nouvelle plateforme de LG, ailette double)

- Résultat du test : Dans les conditions de test proposées, la distance maximale d’atteinte du débit d’air a été confirmée comme étant supérieure à 22 mètres.

- La portée du débit d’air de la plateforme précédente de LG (S3-W18KL33A) est de 18 mètres.

- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

5)Minuteur de mise en veille+

- Le Minuteur de mise en veille+ ajuste automatiquement la température en analysant vos habitudes d’utilisation en mode Veille.

- Pour utiliser la fonction Minuteur de mise en veille+, vous devez la configurer pour la première fois sur l’application LG ThinQ.

- La fonction Minuteur de mise en veille+ ne peut être utilisée qu’en mode Refroidissement.

- L’intensité du débit d’air est réglée automatiquement grâce à l’analyse des habitudes d’utilisation et peut être ajustée sur l’application LG ThinQ.

- La plage de température du Minuteur de mise en veille+ est de 22 à 28 ℃.

6) Froid extrême

- Date du test : novembre 2024

- Institution de contrôle : Laboratoire d’essais de climatisation de LG

- Modèle de test : S3-W12121GA

- Conditions de test : unité intérieure à 21,1 ℃ avec thermomètre sec (15,6 ℃ avec thermomètre humide), unité extérieure à -25 ℃ avec thermomètre sec, à -35 ℃ avec thermomètre sec; température réglée à 29 ℃; vitesse de circulation d’air élevée (F5), fonctionnement en mode Chauffage

- Méthode de test : Le produit a été utilisé dans les conditions de test proposées, avec des mesures séparées pour des températures extérieures de -25 ℃ et -35 ℃, et la performance moyenne du produit a été mesurée pendant 35 minutes dans un état stable pour chaque condition.

- Résultats du test :

- Condition extérieure à -25 ℃ : Capacité nominale de chauffage de 13 000 BTU/h par rapport à 13 250 BTU/h (plus de 100 %). Performance de chauffage confirmée.

- Condition extérieure à -35 °C : Capacité nominale de chauffage de 13 000 BTU/h par rapport à 9 319 BTU/h (plus de 70 %). Performance de chauffage confirmée.

- La performance de la fonction de chauffage peut diminuer à mesure que la température extérieure baisse.

- Les résultats sont basés sur des tests effectués par le laboratoire de LG et peuvent varier en fonction des conditions d’installation et de fonctionnement.

7) Détection d’ouverture de fenêtre

- Le réglage initial est désactivé lors de l’expédition du produit. Cette fonction ne peut être configurée qu’au moyen de l’application LG ThinQ.

- La « détection d’ouverture de fenêtre » n’est disponible qu’en mode Refroidissement et Chauffage.

- Cette fonction détecte les changements soudains de la température ambiante dans une courte période de temps (lorsqu’une augmentation de 1,5 ℃ ou une diminution de 2,5 ℃ est détectée dans un délai de cinq minutes).

- La durée de fonctionnement du mode d’économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et elle peut être réglée jusqu’à 60 minutes sur l’application LG ThinQ.

8) Nettoyage par congélation

- TÜV Rheinland Korea confirme que le mode Nettoyage par congélation de l’évaporateur des climatiseurs de LG permet de réduire les bactéries d’après les résultats des tests effectués dans les conditions proposées. Rapport n° KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Ce résultat de test contenait un rapport de test sur le taux de réduction de 99,0 % de la bactérie Pseudomonas aeruginosa d’un laboratoire de renommée internationale, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

- Institution de test : TÜV Rheinland

- Période de tests : avril à mai 2023

- Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Bactéries testées : Taux de réduction de la bactérie « Pseudomonas aeruginosa » confirmé jusqu’à 99,0 %

- Cette fonction ne peut être utilisée qu’au moyen de l’application LG ThinQ.

- Selon l’environnement, la durée de fonctionnement du mode Nettoyage par congélation peut aller jusqu’à 65 minutes.

9) LG ThinQ

- LG SmartThinQ a été renommé LG ThinQ.

- Les fonctionnalités intelligentes et l’appareil prenant en charge l’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez auprès de votre détaillant local ou de LG pour connaître la disponibilité des services.

- Google et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC.

- Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et mouvements connexes sont des marques de commerce d’Amazon.com inc. ou de ses filiales.

- Le dispositif de haut-parleur intelligent compatible avec la voix n’est pas compris.