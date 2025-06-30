We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Climatiseur bibloc ARTCOOLMC Deluxe de LG de 18 000 BTU
Climatiseur bibloc ARTCOOLMC Deluxe de LG de 18 000 BTU
Red Dot
Le système DUALCOOL de LG, le gagnant du prix Red Dot 2024 dans la catégorie « Technologie de chauffage et de climatisation ».
Refroidissement intelligent, parfaitement adapté
Cassette à ailette double
Nettoyage par congélation
Air doux
Une brise légère adaptée à vos besoins
La fonction Air doux passe à une circulation d’air indirecte lorsque votre température idéale est atteinte, ce qui vous permet de rester à l’aise sans avoir trop froid.
Cassette à ailette double
Direction idéale du débit d’air, confort à toutes les températures
La cassette à ailette double diffuse l’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plus vite, pour optimiser votre confort en toute saison.
Des flux d’air plus longs
L’air frais vous parvient même de l’autre côté de la pièce grâce à une portée de 22 m, soit 22 % plus loin que les modèles précédents.
Compresseur de thermopompe à double onduleur
L’efficacité énergétique s’allie à la chaleur
Bénéficiez d’une chaleur fiable grâce à notre thermopompe à double onduleur écoénergétique. Faites des économies d’énergie et détendez-vous.
Chauffage intelligent, moins d’énergie
Associez la thermopompe pour climatiseur à un chauffage traditionnel pour maintenir les températures à un niveau élevé et réduisez votre consommation d’énergie.
*TÜV Rheinland a vérifié que la thermopompe à double onduleur de LG (A13RJH) économise plus d’énergie que les chauffages électriques dans les conditions de test proposées.
*Date/Test : octobre 2021. Chambre d’essai (environnement domestique) pour climatiseurs de LG
*Condition de test : 27,8 ㎡/66,7 ㎥; unité intérieure avec thermomètre sec (12,0 ± 0,3) ℃ / humidité relative (50 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (7,0 ± 0,3) ℃ / humidité relative (87 ± 5) %
*Modèle/méthode de test :
-A13RJH (thermopompe à double onduleur de LG) (3 500 W, vitesse du ventilateur élevée, réglage à 29 ℃)
-Radiateur électrique sur pied (3 200 W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)
-Radiateur électrique infrarouge sur pied (3 000 W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)
*Chaque échantillon a fonctionné pendant un total de 8 heures dans les conditions de test, et la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.
*Résultat du test : La thermopompe à double onduleur de LG (A13RJH) permet d’économiser jusqu’à 66 % d’énergie par rapport à un radiateur à infrarouge lointain et 68 % d’énergie par rapport à un radiateur dans les conditions de test proposées.
*Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
Restez au chaud par grand froid
Conçu pour les froids extrêmes, cet appareil peut chauffer à pleine capacitéà -25 ℃ et reste chaude à -35 ℃, pour offrir un confort fiable pendant les hivers rigoureux.
Nettoyage par congélation
Facilite le nettoyage des zones difficiles d’accès
Le mode Nettoyage par congélation simplifie le nettoyage de l’intérieur de votre climatiseur. La glace dégelée aide à éliminer les polluants, réduisant ainsi les bactéries nocives pour une maison plus fraîche.
Pré-Filtre
Les grosses particules de poussière sont piégées au niveau de la première ligne de défense.
Entretien de l’air intelligent
La vie intelligente commence avec ThinQMC de LG
Commandez votre climatiseur et recevez les dernières alertes sur l’application pratique LG ThinQMC.
Commande simple grâce à l’assistance vocale
Indiquez à votre haut-parleur intelligent ce dont vous avez besoin. Il suffit de dire « Allumer/éteindre » pour que le haut-parleur intelligent écoute et que le climatiseur réponde.
Connectez-vous et commandez-le de partout
L’application LG ThinQMC vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Démarrez-le facilement d’une simple pression.
Entretien efficace du produit
L’application LG ThinQMC surveille votre climatiseur pour vous aider à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.
Commande simple grâce à l’assistance vocale
Indiquez à votre haut-parleur intelligent ce dont vous avez besoin. Il suffit de dire « Allumer/éteindre » pour que le haut-parleur intelligent écoute et que le climatiseur réponde.
Connectez-vous et commandez-le de partout
L’application LG ThinQMC vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Démarrez-le facilement d’une simple pression.
Entretien efficace du produit
L’application LG ThinQMC surveille votre climatiseur pour vous aider à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.
*Les images et les vidéos ci-dessus sont mises en scène et créées à des fins d’illustration pour améliorer la compréhension. Le résultat peut varier en fonction de l’environnement d’installation réel du produit.
1) Capteur de détection humaine
- Cette fonction peut être activée/désactivée à l’aide de la télécommande ou de l’application LG ThinQ.
- Le « capteur de détection humaine » ne fonctionne qu’en mode Refroidissement et Chauffage.
- La portée du capteur de détection humaine est de 5 m maximum. Selon les conditions d’utilisation, la portée de détection du capteur peut être réduite.
- Le temps de détection de l’absence humaine peut être réglé de 20 à 120 minutes avec l’application LG ThinQ (20 minutes par défaut).
2) Air doux – En mode Air doux, la sortie d’air inférieure est fermée et la sortie d’air avant fournit un débit d’air indirect.
- Cette fonction ne peut être utilisée qu’en mode Refroidissement/Ventilation/Gestion intelligente de l’air.
- En mode Gestion intelligente de l’air, la fonction Air doux est automatiquement activée selon l’environnement de la pièce.
- Pour utiliser la fonction Air doux seule, vous pouvez l’activer manuellement à l’aide de la télécommande ou de l’application LG ThinQ.
- La température du débit d’air ne peut être réglée sur l’application LG ThinQ qu’en mode Air doux, et non en mode Gestion intelligente de l’air.
- En mode Air doux uniquement, la température ambiante la plus basse pouvant être réglée est de 24 ℃.
3) Ailette double
- Date : octobre 2023.
- Conditions de test : Chambre d’essai (environnement domestique) pour climatiseurs de LG; 20,9 ㎡/50,1 ㎥; mode Jet; unité intérieure avec thermomètre sec (33 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (35 ± 0,3) ℃ / humidité relative (50 ± 5) % 18 ℃ en mode Refroidissement; unité intérieure avec thermomètre sec (12 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (7 ± 0,3) ℃ / humidité relative (87 ± 5) % 30 ℃ en mode Chauffage - Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour abaisser la température de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ augmenter la température de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température moyenne initiale de la pièce.
- Modèle de test : S3-M12KL2MB (plateforme précédente de LG – ailette simple), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme de LG – ailette double)
– Résultat du test : La nouvelle plateforme de LG (ailette double) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode Refroidissement et 6 % plus rapide en mode Chauffage que la plateforme de LG précédente (ailette simple) sur la base des conditions de test.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
4) 22 % plus long
- Date : décembre 2024, Résultats des mesures dans le centre de recherche et de développement des climatiseurs de LG;
- Conditions de test : Hauteur d’installation du produit, 2 m; débit d’air du mode Ventilation, angle des ailettes P1.
– Méthode de test : À l’aide d'une sonde de mesure du débit d'air, des mesures ont été prises à des intervalles de 0,2 m entre 0,1 m et 1,7 m de hauteur. La distance maximale d’atteinte du débit d’air a été déterminée en mesurant la vitesse du débit d’air pendant 180 secondes à chaque point, en considérant que le débit d’air était atteint si la vitesse dépassait 0,25 m/s pendant plus de 50 % du temps.
- Modèle de test : S3-Q24121D0 (nouvelle plateforme de LG, ailette double)
- Résultat du test : Dans les conditions de test proposées, la distance maximale d’atteinte du débit d’air a été confirmée comme étant supérieure à 22 mètres.
- La portée du débit d’air de la plateforme précédente de LG (S3-W18KL33A) est de 18 mètres.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
5)Minuteur de mise en veille+
- Le Minuteur de mise en veille+ ajuste automatiquement la température en analysant vos habitudes d’utilisation en mode Veille.
- Pour utiliser la fonction Minuteur de mise en veille+, vous devez la configurer pour la première fois sur l’application LG ThinQ.
- La fonction Minuteur de mise en veille+ ne peut être utilisée qu’en mode Refroidissement.
- L’intensité du débit d’air est réglée automatiquement grâce à l’analyse des habitudes d’utilisation et peut être ajustée sur l’application LG ThinQ.
- La plage de température du Minuteur de mise en veille+ est de 22 à 28 ℃.
6) Froid extrême
- Date du test : novembre 2024
- Institution de contrôle : Laboratoire d’essais de climatisation de LG
- Modèle de test : S3-W12121GA
- Conditions de test : unité intérieure à 21,1 ℃ avec thermomètre sec (15,6 ℃ avec thermomètre humide), unité extérieure à -25 ℃ avec thermomètre sec, à -35 ℃ avec thermomètre sec; température réglée à 29 ℃; vitesse de circulation d’air élevée (F5), fonctionnement en mode Chauffage
- Méthode de test : Le produit a été utilisé dans les conditions de test proposées, avec des mesures séparées pour des températures extérieures de -25 ℃ et -35 ℃, et la performance moyenne du produit a été mesurée pendant 35 minutes dans un état stable pour chaque condition.
- Résultats du test :
- Condition extérieure à -25 ℃ : Capacité nominale de chauffage de 13 000 BTU/h par rapport à 13 250 BTU/h (plus de 100 %). Performance de chauffage confirmée.
- Condition extérieure à -35 °C : Capacité nominale de chauffage de 13 000 BTU/h par rapport à 9 319 BTU/h (plus de 70 %). Performance de chauffage confirmée.
- La performance de la fonction de chauffage peut diminuer à mesure que la température extérieure baisse.
- Les résultats sont basés sur des tests effectués par le laboratoire de LG et peuvent varier en fonction des conditions d’installation et de fonctionnement.
7) Détection d’ouverture de fenêtre
- Le réglage initial est désactivé lors de l’expédition du produit. Cette fonction ne peut être configurée qu’au moyen de l’application LG ThinQ.
- La « détection d’ouverture de fenêtre » n’est disponible qu’en mode Refroidissement et Chauffage.
- Cette fonction détecte les changements soudains de la température ambiante dans une courte période de temps (lorsqu’une augmentation de 1,5 ℃ ou une diminution de 2,5 ℃ est détectée dans un délai de cinq minutes).
- La durée de fonctionnement du mode d’économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et elle peut être réglée jusqu’à 60 minutes sur l’application LG ThinQ.
8) Nettoyage par congélation
- TÜV Rheinland Korea confirme que le mode Nettoyage par congélation de l’évaporateur des climatiseurs de LG permet de réduire les bactéries d’après les résultats des tests effectués dans les conditions proposées. Rapport n° KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Ce résultat de test contenait un rapport de test sur le taux de réduction de 99,0 % de la bactérie Pseudomonas aeruginosa d’un laboratoire de renommée internationale, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
- Institution de test : TÜV Rheinland
- Période de tests : avril à mai 2023
- Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
- Bactéries testées : Taux de réduction de la bactérie « Pseudomonas aeruginosa » confirmé jusqu’à 99,0 %
- Cette fonction ne peut être utilisée qu’au moyen de l’application LG ThinQ.
- Selon l’environnement, la durée de fonctionnement du mode Nettoyage par congélation peut aller jusqu’à 65 minutes.
9) LG ThinQ
- LG SmartThinQ a été renommé LG ThinQ.
- Les fonctionnalités intelligentes et l’appareil prenant en charge l’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez auprès de votre détaillant local ou de LG pour connaître la disponibilité des services.
- Google et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC.
- Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et mouvements connexes sont des marques de commerce d’Amazon.com inc. ou de ses filiales.
- Le dispositif de haut-parleur intelligent compatible avec la voix n’est pas compris.
FAQ
Q.
Quel réglage de température est acceptable pour mon climatiseur?
A.
Lorsque vous mettez le climatiseur en marche pour la première fois, réglez-le sur une température basse et utilisez un réglage de débit d’air fort pour abaisser rapidement la température de la pièce. Une fois la pièce suffisamment refroidie, 25 ℃ est la température optimale pour maintenir une maison fraîche et économiser de l’énergie.
La technologie Compresseur à double onduleurMC permet un refroidissement 40 % plus rapide et économise jusqu’à 70 % d’énergie en plus par rapport aux modèles sans onduleur.
1) Vérifié par TÜV : Le climatiseur à onduleur de LG (US-Q242K*) refroidit jusqu’à 40 % plus rapidement que les climatiseurs sans onduleur de LG (TS-H2465DAO).
* Température initiale (extérieure 35 ℃, intérieure 33 ℃), température de réglage (26 ℃).
2) Vérifié par TÜV : Le climatiseur à onduleur de LG (US-Q242K*) économise jusqu’à 70 % plus d’énergie que les climatiseurs sans onduleur de LG (TS-H2465DAO).
* Température initiale (extérieure 35 ℃, intérieure 33 ℃), température de réglage (26 ℃), durée du test (8 heures).
Q.
Quelle est la différence entre un climatiseur à onduleur et un climatiseur sans onduleur?
A.
Les climatiseurs à onduleur fonctionnent plus efficacement que les climatiseurs sans onduleur.
Les climatiseurs sans onduleur ont des compresseurs qui fonctionnent à la même vitesse quelle que soit la température intérieure, et ils s’arrêtent lorsque la température souhaitée est atteinte et se remettent en marche lorsque la température augmente.
Les climatiseurs à onduleur fonctionnent en ajustant la vitesse du compresseur plus rapidement à des températures élevées et plus lentement à des températures plus basses, ce qui signifie qu’ils économisent plus d’énergie que les climatiseurs sans onduleur et permettent un refroidissement plus rapide et un fonctionnement plus silencieux.
Q.
Comment nettoyer et entretenir le climatiseur?
A.
Pour un air propre et des performances élevées, le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines. Lavez le préfiltre à l’eau tiède ou utilisez un détergent neutre pour les saletés plus tenaces. Après avoir été lavé à l’eau, le préfiltre doit être séché à l’ombre et à l’abri de la lumière directe du soleil. Nettoyez un filtre optionnel (filtre à poussières ultrafines, filtre à poussières fines, filtre antiallergènes, etc.) à l’aide d'un aspirateur ou d’une brosse douce, mais pas à l’eau. Vous pouvez utiliser la fonction Nettoyage automatique+ pour une gestion plus pratique de la climatisation, qui sèche automatiquement l’intérieur du climatiseur lorsque vous l’éteignez.
1) La configuration initiale de la fonction Nettoyage automatique+ nécessite l’application ThinQ ou la télécommande. Consultez le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
2) Lorsque le produit est éteint, il règle automatiquement un temps de séchage approprié en fonction des conditions d’utilisation. Le temps de séchage peut aller jusqu’à 30 minutes et peut varier en fonction du produit. La fonction est désactivée en sortie d’usine. La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
Q.
Comment réduire ma facture d’électricité en utilisant le climatiseur?
A.
Vous pouvez économiser de l’énergie en sélectionnant des températures appropriées pour le refroidissement et le chauffage et en nettoyant régulièrement les filtres afin de réduire les pertes d’énergie inutiles. Il est recommandé de régler le climatiseur à 25 ℃ pour le refroidissement et à 21 ℃ pour le chauffage. En outre, l’utilisation de la fonction Gestionnaire des kW des climatiseurs de LG vous aide à utiliser la bonne quantité d’énergie. Pour utiliser la fonction Gestionnaire des kW, une connexion à ThinQ est nécessaire, et seuls certains modèles prennent en charge cette fonction. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le manuel fourni avec le produit.
Q.
Comment installer le climatiseur?
A.
Parmi les différents types de climatiseurs, un ingénieur professionnel doit installer les climatiseurs biblocs, car le processus d’installation nécessite de percer les murs pour relier les unités extérieures et intérieures, ainsi que des travaux de câblage électrique.
Q.
Les climatiseurs de LG peuvent-ils chauffer et refroidir?
A.
Les climatiseurs de LG ont à la fois des fonctions de refroidissement et de chauffage, et ils peuvent donc être utilisés tout au long de l’année. Les climatiseurs de LG utilisent la technologie de thermopompe pour fournir un chauffage efficace.
Q.
Le climatiseur est-il silencieux?
A.
Grâce à la technologie Compresseur à double onduleurMC de LG, les climatiseurs à onduleur sont généralement silencieux. Les modèles équipés de la technologie Compresseur à double onduleurMC de LG optimisent le bruit de fonctionnement pour maintenir un environnement silencieux. Les niveaux sonores peuvent varier selon les modèles; il est donc conseillé de vérifier les caractéristiques sonores de chaque modèle avant l’achat. En général, les climatiseurs à onduleur sont plus silencieux que les climatiseurs sans onduleur.
Q.
Quels sont les avantages d’une cassette à ailette double?
A.
Pour un confort idéal en toute saison, les cassettes à ailette double dispersent le débit d’air à la fois vers le haut et vers le bas, ce qui permet à l’air d’aller plus loin et plus rapidement. Grâce à la technologie biomimétique, les deux ailettes à 6 niveaux de réglage d’angle offrent un contrôle personnalisé du débit d’air au bout des doigts.
Un débit d’air important peut être dirigé à partir des ailettes avant et inférieures. Les deux ailettes peuvent envoyer de l’air frais vers le haut pour un refroidissement jusqu’à 23 % plus rapide sans sensation de courant d’air et diriger l’air chaud vers le bas pour un chauffage jusqu’à 6 % plus rapide, en évitant un courant d’air chaud direct.
* Date : octobre 2023
* Conditions de test : Chambre d’essai (environnement domestique) pour climatiseurs de LG; 20,9 ㎡/50,1 ㎥; mode Jet, unité intérieure avec thermomètre sec (33 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (35 ± 0,3) ℃ / humidité relative (50 ± 5) % 18 ℃ réglage en mode Refroidissement; unité intérieure avec thermomètre sec (12 ± 0,3) ℃ / humidité relative (60 ± 5) %; unité extérieure avec thermomètre sec (7 ± 0,3) ℃ / humidité relative (87 ± 5) % 30 ℃ réglage en mode Chauffage
* Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour abaisser la température de 5 ℃℃ (pour le refroidissement) / augmenter la température de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température moyenne initiale de la pièce.
* Modèle de test : S3-M12KL2MB (plateforme précédente de LG - ailette simple), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme de LG - ailette double)
- Résultat du test : La nouvelle plateforme de LG (ailette double) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode Refroidissement, et 6 % plus rapide en mode Chauffage que la plateforme de LG précédente (ailette simple) sur la base des conditions de test.
* Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristique clé
Capacité de refroidissement max (W)
8 210
Capacité de chauffage max (W)
8 030
Consommation d'énergie de refroidissement nominale/min(W)
1 250 / 400
Toutes les spécifications
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
E.E.R.2
4,22
H.S.P.F.2 (Région IV/V)
11,0
S.E.E.R.2
24,0
REFROIDISSEMENT
Gestion intelligente de l’air
S. O.
FILTRE
Filtre à allergènes
S. O.
Filtre à poussière fine
S. O.
Préfiltre
S. O.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Capacité de refroidissement max (W)
8 210
Capacité de refroidissement nominale (BTU/h)
18 000
Capacité de refroidissement nominale/min (W)
5 280 / 900
Consommation d'énergie de refroidissement nominale/min(W)
1 250 / 400
Capacité de chauffage max (W)
8 030
Capacité de chauffage nominale/min (W)
6 330 / 900
Puissance de consommation de chauffage nominale/min (W)
1 543 / 660
Dimensions de l’unité intérieure_L x H x D (po)
41 23/32 x 14 3/16 x 10 7/16
Dimension de l’unité intérieure_LxHxP (mm)
1 060x360x265
Poids de l’unité intérieure (kg)
17,1
Poids de l’unité intérieure (lb)
37,7
Dimensions de l’unité extérieure_L x H x D (po)
37 13/32 x 32 3/4 x 13
Dimension de l’unité extérieure_LxHxP (mm)
950x832x330
Poids de l’unité extérieure (kg)
61,4
Poids de l’unité extérieure (lb)
135,4
Type de produit
Mural
Tension d’alimentation nominale (V, Hz)
208 ~ 230, 60
Type de réfrigérant
R32
Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 49 / 44 / 40 / 30
Puissance acoustique (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 49 / 44 / 40 / 0
CODE BARRES
Code barres
195174097021
CONFORMITÉ
Type de produit et nom du modèle
KNSAL181A
Mois de lancement (AAAA-MM)
2024-12
Fabricant (Importateur)
LG Electronics
Nom du modèle de produit
KNSAL181A
DÉSHUMIDIFICATION
Contrôle de l’humidité de confort
Oui
UNITÉ EXTÉRIEURE
Nom du modèle d’unité extérieure
KUSAL181A
FONCTION RAC B2B
Contact à sec
S. O.
Module PI485
S. O.
Télécommande câblée
S. O.
Ce que les gens disent
Produit Recommandé