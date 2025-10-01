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Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32
Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32
principales caractéristiques
- Performances par temps extrêmement froid : Fonctionnement de chauffage garanti jusqu'à -20 °C
- Compatible avec les unités intérieures avec ou sans conduits
- Fonctionnement ultra silencieux (jusqu'à 50 dB)
- Chauffe-bac optionnel de base
- Peut être associé à jusqu'à 3 unités intérieures
Fonctionnement silencieux pour l’unité extérieure
Le fonctionnement silencieux de l’unité extérieure crée une ambiance plus calme et confortable.
Plusieurs unités intérieures
Les unités extérieures LG refroidissent en combinaison avec diverses unités intérieures.
Toutes les spécifications
MAXIMUM AUTORISÉ. CAPACITÉ POUR UNITÉ INTÉRIEURE INDIVIDUELLE
Max (kBtu/h)
18
CAPACITÉ TOTALE ADMISSIBLE DE L’UNITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE
Max (kBtu/h)
33
LIMITE DE COMBINAISON
Nombre d'unités intérieures (EA)
2 ~ 3
COMPRESSEUR
Modèle x N°
DKT208MAB x 1
Type de moteur
BLCD
Quantité d'huile du chargement (cc x n°)
670 x 1
Type d’huile
FW68D
Type
Twin Rotary
CÂBLE DE RACCORDEMENT
Câble d'alimentation électrique (H07RN-F, avec mise à la terre) (vers ODU) (mm² × conducteurs)
18 AWG x 3
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT
Min ~ Max (Btu/h)
8400 ~ 25000 / 10800 ~ 24000
Min ~ Max (kW)
2.46 ~ 7.33 / 3.17 ~ 7.03
Nominal (Btu/h)
24000 / 22000
Nominal (kW)
7.03 / 6.45
DIMENSIONS
Net (L x H x P) (mm)
870 x 650 x 330
Expédition (L x H x P) (mm)
1046 x 713 x 461
RENDEMENT
COP (W/W)
4.20 / 3.6
EER2 (Btu/W) (sans conduit / avec conduit)
12.5 / 12.5
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Compresseur_Ampérage nominal en charge (max.) (A)
12
Ampérage maximal du fusible (AMF) (A)
20
Ampérage minimal du circuit (AMC) (A)
16.5
Moteur du ventilateur extérieur_Ampérage de la charge totale (A)
0.33
EXTÉRIEUR
Couleur
Warm Gray
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
Min ~ Max (Btu/h)
10080 ~ 29000 / 12960 ~ 27600
Min ~ Max (kW)
2.95 ~ 8.5 / 3.8 ~ 8.09
Nominal (Btu/h)
24600 / 23000
Nominal (kW)
7.21 / 6.74
ÉCHANGEUR THERMIQUE
Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce
2 x 28 x 14
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR MAXIMALE
IDU - IDU (max.) (m)
7.5 (24.6 ft)
IDU - ODU (max.) (m)
15 (49.2ft)
VENTILATEUR EXTÉRIEUR
Débit d'air (m³/min x No)
538.3 (1766 ft3/min)
Type
Propeller
MOTEUR POUR VENTILATEUR EXTÉRIEUR
Sortie (W x No.)
85 x 1
Type
BLDC
DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU
Type de raccordement (gaz)
Flare
Type de raccordement (liquide)
Flare
Gaz (mm (pouces) x N°)
Φ9.52 (3/8) x 3
Liquide (mm (pouces) x n°)
Φ6.35 (1/4) x 3
LONGUEUR DE TUYAUTERIE
Chaque branche (nominale / max. / min.) (m)
7.50(24.6ft) / 25(82ft) / 3.0(9.8ft)
Longueur totale des tuyauteries (max.) (m)
70.0 (230 ft)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (REFROIDISSEMENT)
Min ~ Max (kW)
0.472 ~ 2.623 / 0.646 ~ 2.666
Nominal (kW)
1.92 / 1.716
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE)
Min ~ Max (kW)
0.594 ~ 2.808 / 0.942 ~ 2.747
Nominal (kW)
1.716 / 1.872
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Cas n° 1
208/230 V ~ 60 Hz 1Ph
Plage limite de tension (Cas no 1) (V)
187.2 ~ 253
RÉFRIGÉRANT
Type
R32
Charge supplémentaire (branche) (g/m)
20.46(0.22oz/ft)
Longueur de tuyau sans charge (branche) (m)
30.0(98.4ft)
Type de commande
Electronic Expansion Valve
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
675
Précharge (kg)
1.4(5.29lbs)
t éq. CO₂
0.945
COURANT D’UTILISATION (REFROIDISSEMENT)
Min/Max (A)
2.1 ~ 11.9 / 4.3 ~ 12.5
Nominal (A)
8.7 / 8.0
COURANT D’UTILISATION (CHAUFFAGE)
Nominal (A)
7.8 / 8.5
NIVEAU DE PRESSION SONORE (UNITÉ EXTÉRIEURE)
Refroidissement / Chauffage (à 1,5 m de hauteur) (dB(A))
50 / 54
COMBINAISON DE TESTS
Combinaison testée (modèle x n°)
KNMAB071A x 1EA, KNUAB091A x 2EA / KNMKB121A x 2EA
POIDS
Net (kg)
46.9
Expédition (kg)
50.9
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