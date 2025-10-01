About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32

Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32

KUSXB361A
Vue avant de Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32 KUSXB361A
Vue avant de Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32 KUSXB361A

principales caractéristiques

  • Compatible avec les unités intérieures avec ou sans conduits, y compris les systèmes centraux à serpentins
  • Compresseur à vitesse variable avec technologie inverseur : Maintient des températures constantes tout en contribuant à réduire la consommation d’énergie
  • Compatible pour un refroidissement continu à basse température ambiante (pour utiliser dans des espaces tels que les centres de données, les cabinets médicaux, les salles de serveurs, les locaux techniques)
  • Système hybride à double combustible (si associé à une chaudière existante)
  • Chauffe-bac optionnel de base pour un dégivrage fiable
Plus
Une feuille formant un cercle entoure une icône représentant un éclair, symbolisant l’efficacité énergétique.

Grande efficacité énergétique

LG offre un refroidissement efficace et puissant grâce à un compresseur et des technologies avancés.

Une forme de flocon de neige est représentée à côté d’une icône symbolisant le vent.

Refroidissement puissant

Unités extérieures LG, pour le refroidissement continu à basse température (centres de données).

Une icône représentant une unité extérieure est affichée avec un symbole de haut-parleur à volume réduit dans le coin inférieur droit.

Fonctionnement silencieux pour l’unité extérieure

Le fonctionnement silencieux de l’unité extérieure crée une ambiance plus calme et confortable.

Imprimer

Toutes les spécifications

COMPRESSEUR

  • Modèle x N°

    RJB036MAB x 1

  • Sortie moteur (W x No.)

    3,198 x 1

  • Type de moteur

    BLDC

  • Quantité d'huile du chargement (cc x n°)

    1,100 x 1

  • Type d’huile

    FVC68L

  • Type

    Scroll

CÂBLE DE RACCORDEMENT

  • Câble d’alimentation électrique (H07RN-F) (mm² × conducteurs)

    AWG 10 x 3

DIMENSIONS

  • Net (L x H x P) (mm)

    950 x 1380 x 330

  • Expédition (L x H x P) (mm)

    1147 x 1463 x 461

EXTÉRIEUR

  • Couleur

    Warm Gray

ÉCHANGEUR THERMIQUE

  • 2

  • Protection contre la corrosion (revêtement)

    GOLD

  • Surface frontale (m²)

    1.26

  • Type d’ailette

    Wide Louver Plus

  • Matériau (Tube/Ailette)

    Cu / Al

  • Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce

    2x32x14

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

  • Débit d'air (max.) (m³/min x n°)

    55 x 2

  • Type

    Axial

MOTEUR POUR VENTILATEUR EXTÉRIEUR

  • Sortie (W x No.)

    124x2

  • Type

    BLDC

DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU

  • Type de raccordement (gaz)

    Flare

  • Type de raccordement (liquide)

    Flare

  • Gaz (mm/po)

    Φ15.88 (5/8)

  • Liquide (mm/po)

    Φ9.52 (3/8)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Cas n° 1

    60 Hz 208/230 V 1 Ph

  • Plage limite de tension (Cas no 1) (V)

    176~264

DISPOSITIF DE PROTECTION

  • Contrôle de la température d’évacuation

    O

  • Prévention de la pression élevée

    O

  • Protection de l’onduleur

    O

RÉFRIGÉRANT

  • Type

    R32

  • Type de commande

    Electronic Expansion Valve

  • Précharge (kg)

    3

POIDS

  • Net (kg)

    86.3

  • Expédition (kg)

    97.2

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.