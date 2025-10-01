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Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32
Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32
principales caractéristiques
- Compatible avec les unités intérieures avec ou sans conduits, y compris les systèmes centraux à serpentins
- Compresseur à vitesse variable avec technologie inverseur : Maintient des températures constantes tout en contribuant à réduire la consommation d’énergie
- Compatible pour un refroidissement continu à basse température ambiante (pour utiliser dans des espaces tels que les centres de données, les cabinets médicaux, les salles de serveurs, les locaux techniques)
- Système hybride à double combustible (si associé à une chaudière existante)
- Chauffe-bac optionnel de base pour un dégivrage fiable
Grande efficacité énergétique
LG offre un refroidissement efficace et puissant grâce à un compresseur et des technologies avancés.
Refroidissement puissant
Unités extérieures LG, pour le refroidissement continu à basse température (centres de données).
Fonctionnement silencieux pour l’unité extérieure
Le fonctionnement silencieux de l’unité extérieure crée une ambiance plus calme et confortable.
Toutes les spécifications
COMPRESSEUR
Modèle x N°
RJB036MAB x 1
Sortie moteur (W x No.)
3,198 x 1
Type de moteur
BLDC
Quantité d'huile du chargement (cc x n°)
1,100 x 1
Type d’huile
FVC68L
Type
Scroll
CÂBLE DE RACCORDEMENT
Câble d’alimentation électrique (H07RN-F) (mm² × conducteurs)
AWG 10 x 3
DIMENSIONS
Net (L x H x P) (mm)
950 x 1380 x 330
Expédition (L x H x P) (mm)
1147 x 1463 x 461
EXTÉRIEUR
Couleur
Warm Gray
ÉCHANGEUR THERMIQUE
N°
2
Protection contre la corrosion (revêtement)
GOLD
Surface frontale (m²)
1.26
Type d’ailette
Wide Louver Plus
Matériau (Tube/Ailette)
Cu / Al
Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce
2x32x14
VENTILATEUR EXTÉRIEUR
Débit d'air (max.) (m³/min x n°)
55 x 2
Type
Axial
MOTEUR POUR VENTILATEUR EXTÉRIEUR
Sortie (W x No.)
124x2
Type
BLDC
DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU
Type de raccordement (gaz)
Flare
Type de raccordement (liquide)
Flare
Gaz (mm/po)
Φ15.88 (5/8)
Liquide (mm/po)
Φ9.52 (3/8)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Cas n° 1
60 Hz 208/230 V 1 Ph
Plage limite de tension (Cas no 1) (V)
176~264
DISPOSITIF DE PROTECTION
Contrôle de la température d’évacuation
O
Prévention de la pression élevée
O
Protection de l’onduleur
O
RÉFRIGÉRANT
Type
R32
Type de commande
Electronic Expansion Valve
Précharge (kg)
3
POIDS
Net (kg)
86.3
Expédition (kg)
97.2
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