We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Socle pour téléviseur OLED de la série G de LG (83 po/77 po)
Socle pour téléviseur OLED de la série G de LG (83 po/77 po)
principales caractéristiques
- Téléviseur non inclus
- Pour l’installation sur table du téléviseur OLED evo des séries G5 et G4 de LG de 83 po et 77 po
Toutes les spécifications
GÉNÉRAL
Garantie limitée
Garantie limitée de remplacement de 1 an
DIMENSIONS & POIDS
Dimensions du produit (LxHxP, po)
19,72 x 9,92 x 12,64
Poids du produit (kg)
5,99
Dimensions à l’expédition (LxHxP, po)
22,48 x 13,50 x 17,91
Poids à l’expédition (kg)
8,3
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.