32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

"* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)* La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

2)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

6)* Connexion Internet requise.

* Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

* Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

7) * webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

8) *Provides quick access to the TV's AI features but has no built-in AI processing.

*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.

*Some features may require an internet connection.

*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.

9) * La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.