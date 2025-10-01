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32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32LB650BPUA
Vue avant de 32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650BPUA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
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32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
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Vue avant de 32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650BPUA
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
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32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN
32 inch LG SMART TV AI LB65 FHD TV- 32LB650BPUA.ACC | CA_EN

principales caractéristiques

  • Le processeur IA Alpha 5 de neuvième génération produit une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur accrues.
  • Des contrastes et des détails à couper le souffle grâce à la technologie HDR10 Pro
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • La plateforme d’IA permet de vivre une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield.
  • Accédez à une vaste sélection de contenus en direct et à la demande, facilement disponibles sur les chaînes LG Channels.
Plus

Pourquoi choisir un téléviseur LG SMART TV?

Le processeur IA α5 Gen9 du téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD est mis en valeur au centre d’un circuit imprimé orange, illustrant la puissance de l’IA qui offre une qualité d’image plus nette, avec une clarté et une profondeur améliorées.

Processeur IA α5 Gen9

Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD avec son Virtual 9.1.2 par AI Sound remplit un salon moderne tandis qu’une scène de film mettant en vedette un astronaute est diffusée à l’écran, enveloppant la pièce d’un son multidirectionnel pour une expérience immers… parfaitement immersive.

AI Sound Pro – Virtual 9.1.2 canaux

Le logo LG Shield est affiché sur un fond sombre, accompagné d’icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Protégé par LG Shield

Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD, doté de la plateforme webOS Multi AI primée, est présenté sur un fond sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge de services d’IA accessibles directement depuis l’interface du téléviseur.

WebOS à IA multiple primé

Qu’est-ce qui distingue les téléviseurs LG SMART TV ?

Les téléviseurs LG SMART TV sont propulsés par nos processeurs IA α, offrant une qualité d’image améliorée et un son optimisé. HDR10 Pro rehausse les contrastes, tandis que AI Sound Pro ajoute profondeur et clarté à l’audio. De plus, notre plateforme webOS primée rend l’expérience intuitive et pratique grâce à des fonctionnalités alimentées par l’IA, comme Multi AI Search et bien plus encore.

Processeur IA α5 Gen9

Conçu pour une qualité d’image exceptionnelle

Le nouveau processeur IA α5 Gen9 apporte un traitement de niveau supérieur à votre téléviseur LG, offrant une netteté et une profondeur améliorées pour une expérience de visionnement globale encore plus agréable.

Le processeur IA α5 Gen9 du téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD brille au centre d’un circuit imprimé orange, mettant en valeur la puissance du traitement par IA qui offre une qualité d’image plus nette, avec une clarté et une profondeur améliorées.

Le processeur IA α5 Gen9 du téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD brille au centre d’un circuit imprimé orange, mettant en valeur la puissance du traitement par IA qui offre une qualité d’image plus nette, avec une clarté et une profondeur améliorées.

HDR10 Pro

Des détails éclatants et un contraste plus profond dans chaque scène

Notre format HDR10 Pro produit des détails plus lumineux et des ombres plus profondes. Plongez dans des scènes plus lumineuses offrant des détails plus riches.1)

Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD met en valeur HDR10 Pro à l’aide d’une image scindée d’un paysage de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des zones lumineuses plus éclatantes, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.

Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD met en valeur HDR10 Pro à l’aide d’une image scindée d’un paysage de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des zones lumineuses plus éclatantes, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG
Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD avec cartographie dynamique des tons améliore une scène de forêt avec un ours en analysant les courbes tonales image par image, offrant des textures plus riches ainsi qu’un contraste des couleurs et une clarté visuelle accrus.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Cartographie dynamique des tons

Luminosité et détails améliorés pour chaque image Provide your feedback on BizChat

La cartographie dynamique des tons analyse chaque image et ajuste les courbes tonales pour offrir des couleurs et un contraste améliorés.

LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, surrounding the room with multi-directional sound for a deeply immersive experience.

LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, surrounding the room with multi-directional sound for a deeply immersive experience.

Canaux virtuels 11.1.2

Son immersif grâce aux canaux virtuels 11.1.2.

Le son IA améliore la qualité du son pour offrir un son multidimensionnel ambiophonique et accentuer vos sens grâce à une immersion plus profonde.2)

Le téléviseur LG SMART TV AI LB65 FHD avec AI Chatbot affiche un message à l’écran qui détecte un arrêt soudain de l’alimentation et propose une solution avant toute intervention de l’utilisateur, démontrant une détection proactive par l’IA et une assistance guidée via l’interface du téléviseur.

Robot conversationnel d’IA

Connaître le problème avant de poser la question

Lorsque votre téléviseur montre des signes de difficulté, le système détecte le problème et fournit des conseils étape par étape directement sur votre écran afin de vous aider à résoudre le problème sur-le-champ ou à vous mettre en contact avec le service de soutien.6)

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

Le badge « Editor’s Choice » d’AVForums est affiché sur un fond sombre pour webOS 25 de LG, nommé Meilleur système Smart TV 2025/2026.

Le badge « Editor’s Choice » d’AVForums est affiché sur un fond sombre pour webOS 25 de LG, nommé Meilleur système Smart TV 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre, accompagné d’icônes de sécurité mettant en valeur la protection webOS pour la vie privée, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est également affiché.

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre, accompagné d’icônes de sécurité mettant en valeur la protection webOS pour la vie privée, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est également affiché.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement7)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.9)

Plongez dans chaque partie de sport

Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des pronostics de match grâce à l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe afin de fournir des prédictions de match. Encouragez encore plus fort et profitez pleinement de votre soutien, grâce à ces analyses générées par l’IA.11)

Alertes sportives

Créez des alertes pour ne manquer aucun moment

Saisissez chaque instant de l’action. Configurez vos alertes et recevez des notifications sur les horaires des parties de votre équipe, les scores, et plus encore.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

"* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)* La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

 

2)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

6)* Connexion Internet requise.

* Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

* Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

7) * webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

8) *Provides quick access to the TV's AI features but has no built-in AI processing.

*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.

*Some features may require an internet connection.

*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.

 

9) * La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

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