Téléviseurs NanoCell

Donnez vie à vos émissions et à vos films préférés grâce aux téléviseurs NanoCell de LG, conçus pour les couleurs ultra-éclatantes et les contrastes nets. Intégrant la technologie de précision Nano, ces téléviseurs offrent une reproduction précise des couleurs sous tous les angles, faisant de chaque place le meilleur siège à la maison. La technologie NanoCell de LG améliore le contenu HDR, garantissant des noirs profonds et des détails plus lumineux. Pour les joueurs et les cinéphiles, les téléviseurs NanoCell de LG prennent en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, créant une expérience audiovisuelle immersive.

Grâce à l’optimisation de résolution 4K alimentée par l’AI, même les contenus qui ne sont pas en format 4K sont époustouflants. De plus, le mode Filmmaker garantit que les films s’affichent comme prévu, ce qui en fait l’un des meilleurs téléviseurs de LG pour les passionnés de cinéma. Et grâce aux fonctionnalités intelligentes de webOS, l’accès à vos services de diffusion en continu préférés se fait en toute facilité, et les commandes vocales rendent la navigation plus simple que jamais.

Magasinez les téléviseurs de 55 po , de 65 po et les très grands téléviseurs qui offrent une qualité d’image incroyable dans votre salon.