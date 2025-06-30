Téléviseurs OLED evo de LG

Depuis plus de 12 ans, LG mène la révolution OLED, et le téléviseur OLED evo de LG est notre innovation la plus avancée à ce jour. Les téléviseurs OLED evo sont dotés d’un processeur alpha 11, de notre mode ultralumineux et de pixels auto-éclairés qui permettent d’obtenir un noir parfait et un contraste infini, donnant vie à chaque détail avec une clarté époustouflante.

Que vous regardiez du contenu dans une pièce lumineuse ou sombre, chaque image s’adapte de façon dynamique grâce à la technologie d’image AI de pointe.

Le téléviseur OLED evo possède également les certifications de volume des couleurs de 100 % et de fidélité des couleurs de 100 %, ce qui vous permet de voir exactement ce que les créateurs ont imagé. Les joueurs apprécieront le temps de réponse ultra bas, le taux de rafraîchissement élevé et la prise en charge des technologies G-SYNC et FreeSync Premium.

Profitez de fonctionnalités comme le mode Filmmaker et la commande vocale sans faille par l’intermédiaire de la télécommande Magic AI, le tout dans une conception élégante qui met en valeur n’importe quel espace.

Magasinez la gamme, y compris les téléviseurs OLED de 55 et 65 po et découvrez l’avenir du divertissement à la maison avec les téléviseurs OLED evo.