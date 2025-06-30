We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
86 - 98 pouces Téléviseurs LG OLED AI 4K et 8K
Nos choix pour vous
86 - 98 pouces TV LG OLED
Découvrez les téléviseurs LG OLED issus de 11 années d’innovation OLED. Profitez d’un téléviseur OLED 4K de 55 ou de 66 pouces offrant une qualité d’image haut de gamme.
Qu’est-ce qu’un téléviseur OLED?
Les téléviseurs OLED (diode électroluminescente organique) sont dotés de pixels autoéclairés qui s’allument et s’éteignent individuellement, offrant de véritables noirs, un contraste infini, des couleurs vives et de grands angles de visionnement, en particulier dans les scènes sombres.
Comment fonctionnent les téléviseurs OLED?
Les téléviseurs OLED utilisent des pixels autoéclairés constitués de composés organiques qui s’allument lorsqu’ils sont traversés par un courant électrique. Chaque pixel s’allume ou s’éteint indépendamment, ce qui permet d’obtenir de véritables noirs, un contraste élevé et des couleurs vives sans devoir utiliser un rétroéclairage. Cette technologie permet d’obtenir des écrans plus minces et plus flexibles, offrant une qualité d’image exceptionnelle et de grands angles de visionnement.
Est-ce que les téléviseurs OLED en valent la peine?
Les téléviseurs OLED en valent la peine pour ceux qui privilégient une qualité d’image exceptionnelle, de véritables noirs, des couleurs vives et une conception épurée. Ils offrent de grands angles de visionnement et des temps de réponse rapides, ce qui les rend idéaux pour les films, les jeux et le sport. Si des images de qualité supérieure et une expérience immersive sont des facteurs primordiaux, alors un téléviseur OLED en vaut certainement la peine.
Le saviez-vous? Les technologies Noir parfait* et Couleurs parfaites** des téléviseurs OLED de LG garantissent un contraste et une précision des couleurs époustouflants, quelles que soient les conditions d’éclairage. Après tout, un écran OLED de LG offre de véritables niveaux de noir, améliorant la luminosité et le contraste perçus par rapport à un écran non doté de la technologie Noir parfait.
Depuis 12 ans, la technologie OLED de LG est le numéro un mondial. Elle est à l’origine de progrès inédits en produisant avec succès des facteurs de forme différenciés et en introduisant des innovations technologiques sans précédent.
* L’écran OLED de LG a été vérifié par UL pour des Noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, dans un éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).
Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.
**L’écran OLED de LG a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
Quels sont les avantages des téléviseurs OLED?
Voici les avantages des téléviseurs OLED :
Qualité d’image inégalée :
Les pixels autoéclairés s’éteignent complètement pour offrir de véritables niveaux de noir.
Contraste élevé :
La combinaison de noirs profonds et de couleurs vives crée un contraste exceptionnel.
Conception mince :
Ultraminces et légers, ils offrent une allure élégante et moderne.
Grands angles de visionnement :
La qualité de l’image est constante, peu importe d’où vous la regardez.
Temps de réponse rapides :
Un mouvement fluide, idéal pour les sports et les jeux.
Quel est le meilleur téléviseur OLED LG ?
Le LG OLED evo G5 est le choix idéal, offrant une qualité d'image époustouflante et une précision des couleurs remarquable. Ses niveaux de Noir Parfait* améliorent la luminosité et le contraste, garantissant une expérience immersive quelles que soient les conditions d'éclairage. Équipé du processeur IA Alpha 11 Gen2 Picture Pro de l'OLED evo G5, il analyse et optimise méticuleusement 8,3 millions de pixels en temps réel, faisant ressortir les détails les plus fins et une profondeur réaliste pour une expérience visuelle inégalée. Grâce à la technologie Brightness Booster Ultimate, sa structure électroluminescente avancée et son architecture de contrôle de l'éclairage offrent des images jusqu'à trois fois plus lumineuses**.
Quel est le meilleur téléviseur OLED de LG?
Le téléviseur G5 OLED evo de LG est le choix par excellence, offrant une qualité d’image exceptionnelle et une précision des couleurs remarquable. Ses niveaux de Noir parfait* améliorent la luminosité et le contraste, garantissant une expérience immersive dans toutes les conditions d’éclairage. Alimenté par le processeur IA Alpha11 de deuxième génération, le téléviseur G5 OLED evo avec fonctionnalité Image Pro analyse et optimise méticuleusement 8,3 millions de pixels en temps réel, apportant des détails précis et une profondeur réaliste pour une expérience de visionnement inégalée. Grâce au mode ultralumineux suprême, sa structure d’émission de lumière avancée et son architecture de contrôle de l’éclairage offrent des images jusqu’à trois fois plus lumineuses.**
* L’écran OLED de LG a été vérifié par UL pour des noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, dans un éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).
La performance réelle peut varier en fonction de l'éclairage et de l'environnement.
** La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région.
La luminosité maximale est trois fois plus élevée que celle du téléviseur B5 OLED de LG, avec une fenêtre de 10 %, selon des mesures internes.
Les téléviseurs OLED sont-ils bons pour le jeu?
Bien sûr! Tous les produits OLED de LG prennent en charge les technologies G-SYNC et FreeSync pour une excellente performance du TRV, offrant des images parfaites sans déchirure ni saccade. Ils sont également dotés de fonctions avancées, telles que MAFL, QFT et QMS. En outre, la technologie ClearMR, certifiée par VESA, garantit des images claires et nettes avec un minimum de flou.*
* La technologie ClearMR varie selon le modèle, et n'est pas prise en charge par le modèle de 97 po. ClearMR 10000 certifié pour 83/77/65/55G5. ClearMR 9000 pour OLED 83/77/65M5, 48G5 et C5.
OLED ou QNED, quel est le meilleur téléviseur de LG pour moi?
Le choix entre un téléviseur OLED ou QNED de LG dépend de votre environnement de visualisation et de vos priorités.
Le téléviseur OLED evo de LG a atteint le premier rang mondial pendant 12 années consécutives en produisant avec succès des facteurs de forme différenciés et des innovations technologiques. Il offre des noirs parfaits* et des couleurs parfaites**, garantissant une qualité d’image exceptionnelle à tout moment et en tout lieu, que vous regardiez des films le soir ou des matchs de sport le jour.
D’autre part, les téléviseurs QNED evo de LG, le haut de gamme des téléviseurs ACL de LG, sont non seulement certifiés comme ayant un volume de couleurs de 100 %***, mais ils sont également dotés de MiniDEL qui sont précisément contrôlés par le nouveau processeur IA Alpha, offrant des images vives et réalistes pour une expérience de visionnement exceptionnelle.
Pour en savoir plus sur les différences entre OLED et QNED, consultez notre guide.
* L’écran OLED de LG a été vérifié par UL pour des noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, dans un éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).
La performance réelle peut varier en fonction de l'éclairage et de l'environnement.
**L’écran OLED de LG a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
***Les fonctions couleurs QNED dynamiques Pro et couleurs QNED dynamiques utilisent la toute dernière et unique technologie de grande gamme de couleurs de LG, qui remplace les points quantiques.
Les résultats des tests de volume de couleur peuvent dépasser 100 %. Testé indépendamment conformément aux spécifications de test d’Intertek en utilisant l’espace chromatique DCI-P3 avec un point blanc D65.
