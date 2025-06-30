Les téléviseurs OLED en valent la peine pour ceux qui privilégient une qualité d’image exceptionnelle, de véritables noirs, des couleurs vives et une conception épurée. Ils offrent de grands angles de visionnement et des temps de réponse rapides, ce qui les rend idéaux pour les films, les jeux et le sport. Si des images de qualité supérieure et une expérience immersive sont des facteurs primordiaux, alors un téléviseur OLED en vaut certainement la peine.

Le saviez-vous? Les technologies Noir parfait* et Couleurs parfaites** des téléviseurs OLED de LG garantissent un contraste et une précision des couleurs époustouflants, quelles que soient les conditions d’éclairage. Après tout, un écran OLED de LG offre de véritables niveaux de noir, améliorant la luminosité et le contraste perçus par rapport à un écran non doté de la technologie Noir parfait.

Depuis 12 ans, la technologie OLED de LG est le numéro un mondial. Elle est à l’origine de progrès inédits en produisant avec succès des facteurs de forme différenciés et en introduisant des innovations technologiques sans précédent.

* L’écran OLED de LG a été vérifié par UL pour des Noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, dans un éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).

Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

**L’écran OLED de LG a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection.