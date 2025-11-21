About Cookies on This Site

Offre Exclusive | 48 Téléviseur Smart 2025 LG OLED evo AI C5 4K + Barre de son S60TR

OLED48C5YUA.S60TR
Vue de face de 42 pouces LG OLED AI C5 4K Smart TV 2025 OLED42C5YUA
Vue avant de la barre de son S60TR de LG, du caisson de basse et des haut-parleurs arrière
Vue avant de la barre de son S60TR de LG, du caisson de basse et des haut-parleurs arrière

principales caractéristiques

  • TV : Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 9 AI Gen8, Les véritables niveaux de noir dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants, Fidélité des couleurs à 100 % pour des couleurs plus vraies que nature. 100 % du volume de couleur pour des teintes plus riches
  • Barres de son : Utilisation facile de la barre de son pour téléviseur grâce à l’interface WOW, Un son toujours parfait grâce au son AI Pro et au son arrière sans fil, Différentes expériences d’écoute grâce à l’égalisateur à 3 bandes
Products in this Bundle: 2
Vue de face de 48 pouces LG OLED AI C5 4K Smart TV 2025 OLED48C5YUA

OLED48C5YUA

48 Téléviseur Smart 2025 LG OLED evo AI C5 4K
Vue avant de la barre de son S60TR de LG, du caisson de basse et des haut-parleurs arrière

S60TR

Barre de son LG S60TR pour cinéma maison avec haut-parleurs arrière ambiophoniques, 5.1 canaux

Des détails visuels d’un niveau supérieur grâce au brillant processeur alpha 9 AI Processor Gen8

Le moteur d’AI de notre processeur analyse et met à l’échelle chaque image en détail. Avec les visages, il offre une qualité visuelle 4K, des expressions faciales et une profondeur.

Le processeur alpha 9 AI Gen8 se trouve sur un fond sombre. L’éclairage de l’intérieur est de couleur sarcelle et illumine les circuits des micropuces qui l’entourent. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal de l’AI 1,7 fois supérieur, NPU. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. 2,1 fois plus de graphisme, GPU.

*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.

Des images plus lumineuses grâce à Brightness Booster

Le processeur alpha 9 AI Processor Gen8 et notre nouvel algorithme de renforcement de l’éclairage permettent d’obtenir des images plus lumineuses.

Scène de lancement d’une navette spatiale coupée en deux. La moitié de la scène est lumineuse et éclatante grâce aux algorithmes de renforcement de la luminosité de LG. L’autre moitié est sombre, décolorée et grise.

*L’éclairage peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

Le titre est le suivant : « Faites l’expérience des OLED Noirs parfaits, uniquement avec LG OLED ».

Noirs parfaits même dans les espaces lumineux ou sombres

Les Noirs parfaits sont vérifiés par l’UL et offrent des niveaux de noir réels pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, qu’il fasse clair ou sombre autour de vous.

Salle de séjour équipée d’un LG OLED TV fixé au mur. Le téléviseur montre une chaîne de montagnes sur fond de ciel sombre et étoilé. Cette scène est coupée en deux. L’une des faces présente une version plus terne et grise du paysage étiqueté « Matte display ». De l’autre côté, l’image est plus agréable, avec une plus grande gamme dynamique de noirs et de blancs. Il s’agit de l’affichage « Perfect Black » (Noirs parfaits). La certification du logo est également visible, la technologie Noirs parfaits offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit jusqu’à 500 lux. Une bulle de texte se trouve juste à côté et indique qu’il faut vérifier la marque de certification Noirs parfaits.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour des Noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basée sur un environnement d'éclairage intérieur typique (200 lux à 500 lux).

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

Des couleurs parfaites

Certifié 100 % volume de couleurs et 100 % fidélité des couleurs. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même en plein soleil ou dans des
environnements sombres.

Perroquet coloré en ultra-haute définition sur fond noir. Des gouttes d’eau sont suspendues dans l’air tout autour. L’image traduit la perfection des couleurs, car chaque teinte du corps du perroquet est vibrante et éclatante. Différents logos de certification UL et Intertek sont visibles. Il s’agit de la fidélité des couleurs à 100 %, du volume des couleurs à 100 %. Le texte est également visible, vérifiez la marque de certification Perfect Color.

*La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % selon la norme DCI-P3 s’appliquent aux OLED TV 2025.

*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*Un volume de couleurs de 100 % est défini comme la performance de l’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, tel que vérifié de manière indépendante par Intertek.

*L’affichage LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

AI Picture Pro donne vie à chaque image

AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et
la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un léopard dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments du cadre. Un laser trace la silhouette du léopard, puis celle-ci est améliorée de manière à être plus lumineuse, plus nette et plus colorée. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite, avec un contraste, une profondeur et des couleurs améliorés.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.

*Doit être activé par le biais du menu du mode barre de son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Améliorez votre son avec une LG TV et une barre de son LG

*La barre de son peut être achetée séparément.

**La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.

*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Conception ultramince

Le cadre élégant de votre téléviseur redéfinit un look moderne et rend le visionnage plus immersif.

*La taille du cadre diffère selon la série et la taille.

Personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission indiquant que l’écran du téléphone est reflété sur le téléviseur. Un match de basket-ball est diffusé sur le téléviseur. Sur le côté, un écran miroir affiche les statistiques des joueurs.

Plus de plaisir, avec plusieurs écrans à vues multiples

Tirez le meilleur parti de votre téléviseur avec vues multiples. Mettez vos appareils en miroir grâce à Google CastMC et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues distinctes pour un divertissement multi-écrans transparent.

*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans.

*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.

Écran d’accueil de LG Channels montrant la variété des contenus disponibles sur un LG TV.

Diffuser des contenus
variés. Gratuit. 

Le service de diffusion en continu exclusif de LG, LG Channels, met gratuitement à votre disposition une large sélection de chaînes en direct et à la demande.

*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions.

Trois icônes différentes qui montrent comment les LG Channels peuvent être utilisées sans qu’il soit nécessaire de s’abonner, de payer ou d’installer un décodeur périphérique.

Gratuit. Sans contrat. Sans câble

Il vous suffit de vous brancher et de commencer à regarder sans vous soucier des coûts cachés

ou de l'installation d'un décodeur.

Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et maintenant l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec le gamepad aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du portail des jeux. Le curseur se déplace et clique pour afficher de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction supplémentaire permet de sélectionner les jeux en fonction du type de contrôleur dont vous disposez, qu’il s’agisse d’une manette de jeu ou d’une télécommande.

*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

Jeu supreme

Profitez d’un jeu optimal avec la compatibilité G-Sync, au VRR de 144Hz, au temps de réponse de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez sans décalage ni flou.

Deux images de voiture dans un jeu vidéo côte à côte. L’une d’entre elles présente un important effet de flou de mouvement. L’autre est nette et bien centrée, ce qui traduit la fréquence d’images élevée de LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync et 165Hz et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*144Hz fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.

*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.

*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.

*clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.

Meilleur OLED TV pour les films

Regardez les films prendre vie dans votre cinéma maison avec FILMMAKER MODE et compensation de lumière qui s’adapte à l’éclairage pour une qualité d’image selon les normes des grands réalisateurs.

Dolby VisionMD et FILMMAKER MODEMC

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.

Dolby AtmosMD

Laissez le son Surround se déplacer tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant auto démarre sur AppleTV+ et Amazon Prime video app.

Un grand espace blanc rempli d’OLED TV montrant comment LG a introduit des innovations révolutionnaires depuis plus d’une décennie. L’emblème du premier OLED TV au monde depuis 12 ans est également visible.

LG OLED

L’innovation à l’infini

L’innovation à l’infini En savoir plus

*Les images ci-dessus dans cette page de détail du produit sont uniquement destinées à des fins d’illustration. Consultez les images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie en fonction de la région et du pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*La AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé selon la taille, le modèle et la région de votre téléviseur.

Caractéristique clé

IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

4K OLED

IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

120 Hz natif (VRR 144 Hz)

IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs

Couleur OLED

IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

Processeurα9 IA 4K Gen8

IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

DolbyVision/HDR10/HLG

JEUX - Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

Oui

JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)

Oui

AUDIO - Sortie audio

40W

AUDIO - Système de haut-parleurs

2.2canaux

AUDIO - DolbyAtmos

Oui

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

1 071 x 618 x 46,9

DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

14,9

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

1 071 x 618 x 46,9

Dimension de l’emballage (LxHxP)

1 373 x 735 x 162

Poids de l’emballage (à l’étranger)

20,5

Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

1 071 x 675 x 230

Socle du téléviseur (LxP)

470 x 230

Poids du téléviseur sans socle

14,9

Poids du téléviseur avec socle

16,8

Support VESA (L x H)

300 x 200

ACCESSIBILITÉ

Contraste élevé

Oui

Échelle de gris

Oui

Inversion des couleurs

Oui

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d’alimentation

Oui (attaché)

Télécommande

Télécommande magique MR25

AUDIO

Certification WiSA

Oui (jusqu’à 2.1canaux)

Réglage acoustique IA

Oui

SonIA

α9 Son IA Pro (Mixage virtuel 11.1.2)

Codec audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (voir le manuel)

Sortie audio

40W

Prise en charge de l’ambiophonie Bluetooth

Oui (lecture à deux voies)

Voix claires pro

Oui (rematriçage de la voix par IA)

DolbyAtmos

Oui

Synchronisation sonore de LG

Oui

Sortie audio simultanée

Oui

Partage du mode sonore

Oui

Orientation des haut-parleurs

Rayonnement vers le bas

Système de haut-parleurs

2.2canaux

WOWOrchestra

Oui

RADIODIFFUSION

Réception de signaux analogiques

Oui

Réception de signaux numériques

ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

Prise en charge Bluetooth

Oui (v 5.3)

Entrée Ethernet

1ch.

Canal de retour audio HDMI

eARC (HDMI2)

EntréeHDMI

4ch. (prise en charge de 4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS [4ports])

Entrée RF (antenne/câble)

1ch.

Simplink (HDMI CEC)

Oui

SPDIF (sortie audio numérique optique)

1ch.

EntréeUSB

3ch. (v2.0)

Wi-Fi

Oui (Wi-Fi6E)

JEUX

Prise en charge de FreeSync (AMD)

Oui

MAFL (mode automatique à faible latence)

Oui

DolbyVision pour le jeu (4K, 120Hz)

Oui

Optimiseur de jeu

Oui (tableau de bord de jeu)

Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

Oui

Mode HGIG

Oui

Temps de réponse

Moins de 0,1ms

TRV (taux de rafraîchissement variable)

Oui (jusqu’à 144Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

Résolution de l’affichage

ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

Type d’affichage

4K OLED

Taux de rafraîchissement

120 Hz natif (VRR 144 Hz)

Grande gamme de couleurs

Couleur OLED

IMAGE (TRAITEMENT)

Processeur d’image

Processeurα9 IA 4K Gen8

Contrôle intelligent de la luminosité

Oui

Sélection du genreIA

Oui (SDR/HDR)

ImageIA Pro

Oui

Mise à l’échelle supérieure IA

Super optimisation de l’IA α94K

Calibration automatique

Oui

Technologie de gradation

Gradation des pixels

Reproduction tonale dynamique

Oui (reproduction tonale dynamique OLED Pro)

MODE CINÉASTEMC

Oui

HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

DolbyVision/HDR10/HLG

HFR (fréquence d’images élevée)

4K 120ips (HDMI, USB)

Motion

OLED Motion

Mode Image

10 modes　

QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])

Oui

ALIMENTATION

Alimentation (tension, fréquence)

120Vc.a., 50/60Hz

Consommation d’énergie en veille

Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

Agent conversationnel IA

Oui

Toujours prêt

Oui

Navigateur Web complet

Oui

Google Cast

Oui

Google Home / Hub

Oui

Commandes vocales mains libres

Oui

Maison intelligente

Oui

Reconnaissance vocale intelligente

Oui

Télécommande Magic

Intégré

Vues multiples

Oui

Système d’exploitation

webOS 25

Application de téléphone intelligent à distance

Oui (LGThinQ)

Prise en charge des camérasUSB

Oui

Reconnaissance vocale (Voice ID)

Oui

Compatible avec Apple AirPlay

Oui

Compatible avec AppleHome

Oui

Toutes les spécifications

ÉNERGIE

Consommation d'Énergie en veille (Barre)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Barre)

33 W

Consommation d'Énergie (Enceintes Arrière)

20 W

Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

33 W

Consommation d'Énergie en veille (Enceintes Arrière)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

0.5 W ↓

ACCESSOIRE

Télécommande

Oui

Câble Optique

Oui

Support mural

Oui

Carte de Garantie

Oui

FORMAT AUDIO

Dolby Digital

Oui

AAC

Oui

DTS Digital Surround

Oui

CONNECTIVITÉ

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Oui

Version Bluetooth

5.3

Sortie HDMI

1

Optique

1

USB

1

Compatible Enceintes Arrière

Oui

PRATICITÉ

Appli télécommande - iOS / Android OS

Oui

Mode Contrôle de la Barre de Son

Oui

Mode partage du Son du TV

Oui

WOW Interface

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Principal

850 x 63 x 87 mm

Enceintes Arrière

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Caisson de Graves

200 x 377 x 285 mm

GÉNÉRAL

Nombre de Canaux

5.1

Nombre de Haut-Parleurs

6 EA

Puissance de Sortie

440 W

HDMI COMPATIBLE

ARC (Canal de Retour Audio)

Oui

CEC (Simplink)

Oui

EFFET SONORE

Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)

Oui

AI Sound Pro

Oui

Cinéma

Oui

Voix Claires Pro

Oui

Jeu

Oui

Musique

Oui

Sports

Oui

Standard

Oui

POIDS

Principal

2,5 kg

Poids Brut

12,56 kg

Enceintes Arrière (2 unités)

2,1 kg

Caisson de Graves

5,7 kg

