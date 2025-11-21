We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offre Exclusive | 55 Téléviseur Smart 2025 LG OLED evo AI C5 4K + Barre de son S60TR
OLED55C5YUA.S60TR
principales caractéristiques
- TV : Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 9 AI Gen8, Les véritables niveaux de noir dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants, Fidélité des couleurs à 100 % pour des couleurs plus vraies que nature. 100 % du volume de couleur pour des teintes plus riches
- Barres de son : Utilisation facile de la barre de son pour téléviseur grâce à l’interface WOW, Un son toujours parfait grâce au son AI Pro et au son arrière sans fil, Différentes expériences d’écoute grâce à l’égalisateur à 3 bandes
Products in this Bundle: 2
Des détails visuels d’un niveau supérieur grâce au brillant processeur alpha 9 AI Processor Gen8
Le moteur d’AI de notre processeur analyse et met à l’échelle chaque image en détail. Avec les visages, il offre une qualité visuelle 4K, des expressions faciales et une profondeur.
*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.
Des images plus lumineuses grâce à Brightness Booster
Le processeur alpha 9 AI Processor Gen8 et notre nouvel algorithme de renforcement de l’éclairage permettent d’obtenir des images plus lumineuses.
*L’éclairage peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.
Noirs parfaits même dans les espaces lumineux ou sombres
Les Noirs parfaits sont vérifiés par l’UL et offrent des niveaux de noir réels pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, qu’il fasse clair ou sombre autour de vous.
*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour des Noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basée sur un environnement d'éclairage intérieur typique (200 lux à 500 lux).
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.
Des couleurs parfaites
Certifié 100 % volume de couleurs et 100 % fidélité des couleurs. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même en plein soleil ou dans des
environnements sombres.
*La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % selon la norme DCI-P3 s’appliquent aux OLED TV 2025.
*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*Un volume de couleurs de 100 % est défini comme la performance de l’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, tel que vérifié de manière indépendante par Intertek.
*L’affichage LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
AI Picture Pro donne vie à chaque image
AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et
la clarté.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.
*Doit être activé par le biais du menu du mode barre de son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre son avec une LG TV et une barre de son LG
*La barre de son peut être achetée séparément.
**La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.
*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est requise pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.
*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
Conception ultramince
Le cadre élégant de votre téléviseur redéfinit un look moderne et rend le visionnage plus immersif.
*La taille du cadre diffère selon la série et la taille.
*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans.
*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.
*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions.
Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et maintenant l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec le gamepad aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.
*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.
Jeu supreme
Profitez d’un jeu optimal avec la compatibilité G-Sync, au VRR de 144Hz, au temps de réponse de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez sans décalage ni flou.
*144Hz fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.
*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.
*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.
*clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.
Meilleur OLED TV pour les films
Regardez les films prendre vie dans votre cinéma maison avec FILMMAKER MODE et compensation de lumière qui s’adapte à l’éclairage pour une qualité d’image selon les normes des grands réalisateurs.
Dolby VisionMD et FILMMAKER MODEMC
Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) ambiant auto démarre sur AppleTV+ et Amazon Prime video app.
*Les images ci-dessus dans cette page de détail du produit sont uniquement destinées à des fins d’illustration. Consultez les images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie en fonction de la région et du pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
*La AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé selon la taille, le modèle et la région de votre téléviseur.
- 55 Téléviseur Smart 2025 LG OLED evo AI C5 4K
- Barre de son LG S60TR pour cinéma maison avec haut-parleurs arrière ambiophoniques, 5.1 canaux
Caractéristique clé
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)
1 222 x 703 x 45,1
DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle
14,1
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)
1 222 x 703 x 45,1
Dimension de l’emballage (LxHxP)
1 360 x 810 x 187
Poids de l’emballage (à l’étranger)
21,3
Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)
1 222 x 757 x 230
Socle du téléviseur (LxP)
470 x 230
Poids du téléviseur sans socle
14,1
Poids du téléviseur avec socle
16,0
Support VESA (L x H)
300 x 200
Toutes les spécifications
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Barre)
33 W
Consommation d'Énergie (Enceintes Arrière)
20 W
Consommation d'Énergie (Caisson de graves)
33 W
Consommation d'Énergie en veille (Enceintes Arrière)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)
0.5 W ↓
ACCESSOIRE
Télécommande
Oui
Câble Optique
Oui
Support mural
Oui
Carte de Garantie
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Digital
Oui
AAC
Oui
DTS Digital Surround
Oui
CONNECTIVITÉ
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Oui
Version Bluetooth
5.3
Sortie HDMI
1
Optique
1
USB
1
Compatible Enceintes Arrière
Oui
PRATICITÉ
Appli télécommande - iOS / Android OS
Oui
Mode Contrôle de la Barre de Son
Oui
Mode partage du Son du TV
Oui
WOW Interface
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
850 x 63 x 87 mm
Enceintes Arrière
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Caisson de Graves
200 x 377 x 285 mm
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
5.1
Nombre de Haut-Parleurs
6 EA
Puissance de Sortie
440 W
HDMI COMPATIBLE
ARC (Canal de Retour Audio)
Oui
CEC (Simplink)
Oui
EFFET SONORE
Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)
Oui
AI Sound Pro
Oui
Cinéma
Oui
Voix Claires Pro
Oui
Jeu
Oui
Musique
Oui
Sports
Oui
Standard
Oui
POIDS
Principal
2,5 kg
Poids Brut
12,56 kg
Enceintes Arrière (2 unités)
2,1 kg
Caisson de Graves
5,7 kg
