Offre Exclusive | 83 Téléviseur Smart 2025 LG OLED evo B5 4K + Barre de son S90TR
OLED83B5PUA.S90TR
principales caractéristiques
- TV : Qualité d’image 4K, mise à l’échelle optimisée et son ambiophonique grâce au processeur Alpha 8 AI Gen2, Les véritables niveaux de noir dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants, Fidélité des couleurs à 100 % pour des couleurs plus vraies que nature. 100 % du volume de couleur pour des teintes plus riches
- Barres de son : Une barre de son incroyable conçue pour améliorer l’expérience des téléviseurs de LG, Un son véritablement immersif grâce à Dolby Atmos et le haut-parleur triple à rayonnement vers le haut, Une performance sonore exceptionnelle grâce à la calibration intelligente de la pièce
Le processeur alpha 8 AI Processor Gen2, plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation
Le moteur d’AI de notre processeur est capable de reconnaître les contenus par genre. Vu les informations, il fournit les paramètres de qualité d’image pour améliorer la profondeur et les détails.
*Comparé à un téléviseur Smart TV d’entrée de gamme alpha 7 AI Processor Gen8 de la même année, sur la base d’une comparaison interne des spécifications.
Des images plus lumineuses grâce à Brightness Booster
Le processeur alpha 9 AI Processor Gen8 et notre nouvel algorithme de renforcement de l’éclairage permettent d’obtenir des images plus lumineuses.
*L’éclairage peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.
Noirs parfaits même dans les espaces lumineux ou sombres
Les Noirs parfaits sont vérifiés par l’UL et offrent des niveaux de noir réels pour améliorer la luminosité et le contraste perçus, qu’il fasse clair ou sombre autour de vous.
*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour des Noirs parfaits mesurés selon la norme IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basée sur un environnement d'éclairage intérieur typique (200 lux à 500 lux).
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.
Des couleurs parfaites
Certifié 100 % volume de couleurs et 100 % fidélité des couleurs. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même en plein soleil ou dans des
environnements sombres.
*La fidélité des couleurs à 100 % et le volume des couleurs à 100 % selon la norme DCI-P3 s’appliquent aux OLED TV 2025.
*L’écran LG OLED a été vérifié par UL en ce qui concerne les couleurs parfaites mesurées conformément aux normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*Un volume de couleurs de 100 % est défini comme la performance de l’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3, tel que vérifié de manière indépendante par Intertek.
*L’affichage LG OLED est certifié par Intertek pour une fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
AI Picture Pro donne vie à chaque image
AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et
la clarté.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi une amélioration peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
AI Sound Pro ajuste finement votre son pour un impact optimal.
*Doit être activé par le biais du menu du mode barre de son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre son avec une LG TV et une barre de son LG
*La barre de son peut être achetée séparément.
**La commande du mode Barre de son peut varier en fonction du modèle.
*Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Une connexion réseau est requise pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines caractéristiques uniquement.
*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
Conception ultramince
Le cadre élégant de votre téléviseur redéfinit un look moderne et rend le visionnage plus immersif.
*La taille du cadre diffère selon la série et la taille.
*Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans.
*Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.
*Le contenu et les applications disponibles varient selon les pays, les produits et les régions.
Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et maintenant l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec le gamepad aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.
*L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.
Jeu supreme
Profitez d’un jeu optimal avec la compatibilité G-Sync, au VRR de 144Hz, au temps de réponse de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez sans décalage ni flou.
*144Hz fonctionne uniquement avec des jeux ou les entrées sur ordinateur qui prennent en charge 144Hz.
*HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR.
*L’assistance à HGiG varie d’un pays à l’autre.
*clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.
Meilleur OLED TV pour les films
Regardez les films prendre vie dans votre cinéma maison avec FILMMAKER MODE et compensation de lumière qui s’adapte à l’éclairage pour une qualité d’image selon les normes des grands réalisateurs.
Dolby VisionMD et FILMMAKER MODEMC
Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.
- 83 pouces LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
- Barre de son LG S90TR pour cinéma maison avec haut-parleurs arrière Dolby Atmos, 7.1.3 canaux
Caractéristique clé
IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage
4K OLED
IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement
120Hz (natif)
IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs
Couleur OLED
IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image
Processeurα8 IA 4K Gen2
IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
DolbyVision/HDR10/HLG
JEUX - Prise en charge de G-Sync (Nvidia)
Oui
JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)
Oui
AUDIO - Sortie audio
20W
AUDIO - Système de haut-parleurs
2.0canaux
AUDIO - DolbyAtmos
Oui
Toutes les spécifications
ACCESSIBILITÉ
Contraste élevé
Oui
Échelle de gris
Oui
Inversion des couleurs
Oui
ACCESSOIRES INCLUS
Câble d’alimentation
Oui (attaché)
Télécommande
Télécommande magique MR25
AUDIO
Certification WiSA
Oui (jusqu’à 2.1canaux)
Réglage acoustique IA
Oui
SonIA
SonIA Pro α8 (passage en 9.1.2virtuel)
Codec audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (voir le manuel)
Sortie audio
20W
Prise en charge de l’ambiophonie Bluetooth
Oui (lecture à deux voies)
Voix claires pro
Oui (niveau sonore automatique)
DolbyAtmos
Oui
Synchronisation sonore de LG
Oui
Sortie audio simultanée
Oui
Partage du mode sonore
Oui
Orientation des haut-parleurs
Rayonnement vers le bas
Système de haut-parleurs
2.0canaux
WOWOrchestra
Oui
INFORMATION DE BASE
Année de sortie
Definable Spec Only in LG.COM
RADIODIFFUSION
Réception de signaux analogiques
Oui
Réception de signaux numériques
ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)
CONNECTIVITÉ
Prise en charge Bluetooth
Oui (v 5.3)
Entrée Ethernet
1ch.
Canal de retour audio HDMI
eARC (HDMI3)
EntréeHDMI
4ch. (prise en charge de 4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS [4ports])
Entrée RF (antenne/câble)
1ch.
Simplink (HDMI CEC)
Oui
SPDIF (sortie audio numérique optique)
1ch.
EntréeUSB
2ch. (v2.0)
Wi-Fi
Oui (Wi-Fi6E)
JEUX
Prise en charge de FreeSync (AMD)
Oui
MAFL (mode automatique à faible latence)
Oui
DolbyVision pour le jeu (4K, 120Hz)
Oui
Optimiseur de jeu
Oui (tableau de bord de jeu)
Prise en charge de G-Sync (Nvidia)
Oui
Mode HGIG
Oui
Temps de réponse
Moins de 0,1ms
TRV (taux de rafraîchissement variable)
Oui
IMAGE (AFFICHAGE)
Résolution de l’affichage
ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)
Type d’affichage
4K OLED
Taux de rafraîchissement
120Hz (natif)
Grande gamme de couleurs
Couleur OLED
IMAGE (TRAITEMENT)
Processeur d’image
Processeurα8 IA 4K Gen2
Contrôle intelligent de la luminosité
Oui
Sélection du genreIA
Oui (SDR/HDR)
ImageIA Pro
Oui
Mise à l’échelle supérieure IA
Super optimisation de l’IA α84K
Calibration automatique
Oui
Technologie de gradation
Gradation des pixels
Reproduction tonale dynamique
Oui (reproduction tonale dynamique professionnelle)
MODE CINÉASTEMC
Oui
HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
DolbyVision/HDR10/HLG
HFR (fréquence d’images élevée)
4K 120ips (HDMI)
Motion
OLED Motion
Mode Image
10 modes
QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])
Oui
ALIMENTATION
Alimentation (tension, fréquence)
120Vc.a., 50/60Hz
Consommation d’énergie en veille
Moins de 0,5W
TÉLÉVISEUR INTELLIGENT
Agent conversationnel IA
Oui
Toujours prêt
Oui
Navigateur Web complet
Oui
Google Cast
Oui
Google Home / Hub
Oui
Maison intelligente
Oui
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
Télécommande Magic
Intégré
Vues multiples
Oui
Système d’exploitation
webOS 25
Application de téléphone intelligent à distance
Oui (LGThinQ)
Prise en charge des camérasUSB
Oui
Reconnaissance vocale (Voice ID)
Oui
Compatible avec Apple AirPlay
Oui
Compatible avec AppleHome
Oui
ACCESSOIRE
Câble HDMI
Oui
Télécommande
Oui
Support mural
Oui
Carte de Garantie
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Digital
Oui
AAC
Oui
AAC+
Oui
Dolby Atmos
Oui
DTS Digital Surround
Oui
DTS : X
Oui
CONNECTIVITÉ
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Oui
AirPlay 2
Oui
Version Bluetooth
5.1
Chromecast
Oui
Entrée HDMI
1
Sortie HDMI
1
Optique
1
Tidal Connect
Oui
USB
1
Compatible Enceintes Arrière
Oui
Wi-Fi
Oui
Compatible avec Alexa
Oui
Compatible avec Google Home
Oui
PRATICITÉ
Appli télécommande - iOS / Android OS
Oui
AI Room Calibration Pro (Appli)
Oui
Mode Contrôle de la Barre de Son
Oui
Mode partage du Son du TV
Oui
WOW Interface
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
1 250 x 63 x 135 mm
Enceintes Arrière
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Caisson de Graves
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
7.1.3
Nombre de Haut-Parleurs
13 EA
Puissance de Sortie
670 W
HDMI COMPATIBLE
Pass-through (4K) - Transmission HDMI sans perte
Oui
120Hz
Oui
ARC (Canal de Retour Audio)
Oui
e-ARC (Canal de Retour Audio +)
Oui
CEC (Simplink)
Oui
Dolby Vision
Oui
HDR 10
Oui
Pass-through - Transmission HDMI sans perte
Oui
VRR / ALLM (spécificités Gaming)
Oui
AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)
Échantillonnage
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie (Barre)
65 W
Consommation d'Énergie (Enceintes Arrière)
20 W
Consommation d'Énergie (Caisson de graves)
40 W
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie en veille (Enceintes Arrière)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)
0.5 W ↓
EFFET SONORE
Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)
Oui
AI Sound Pro
Oui
Cinéma
Oui
Voix Claires Pro
Oui
Jeu
Oui
Musique
Oui
Sports
Oui
Standard
Oui
POIDS
Poids Brut
25,3 kg
Principal
5,65 kg
Enceintes Arrière (2 unités)
2,34 kg
Caisson de Graves
10,0 kg
