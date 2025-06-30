Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Moniteur de télévision IPS à DEL pleine HD de 27 pouces

Moniteur de télévision IPS à DEL pleine HD de 27 pouces

Moniteur de télévision IPS à DEL pleine HD de 27 pouces

27LP600B-PU
principales caractéristiques

  • Écran IPS pleine HD (1 920 x 1 080)
  • Grand angle de visionnement
  • Haut-parleur stéréo 5 W x 2
  • Mode Cinéma
  • Installation murale
Plus
Imprimer

Toutes les spécifications

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100 à 240 V c.a., 50/60 Hz

  • Sortie c.c.

    19 V/1,7 A

  • Consommation d’énergie (C.C. éteint)

    0,4 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    1 W

  • Consommation d’énergie (typ.)

    28 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui

  • HDMI (fréquence H)

    30 kHz ~ 83 kHz

  • HDMI (fréquence V)

    56 Hz ~ 75 Hz

  • [Emplacement]

    Arrière

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    Oui

  • Pile (télécommande)

    Oui

  • Télécommande

    Noire

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P)

    692 x 160 x 439

  • Dimensions avec le socle (L x H x P)

    612 x 394,8 x 150

  • Dimensions sans le socle (L x H x P)

    612 x 368,5 x 73,9

  • Remplissage de palettes (20 pi/40 pi/40 pi, conteneur à grand volume)

    468 / 975 / 1 125

  • Poids à l’expédition

    5,2kg

  • Poids avec le socle

    3,55 kg

  • Poids sans le socle

    3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • Économie d’énergie

    Oui

  • Mode Confort visuel

    Oui

  • Protection des yeux

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

ÉCRAN

  • Taille (po)

    27

  • Taille (cm)

    68.57

  • Format d’image

    16:09

  • Type de rétroéclairage

    En bordure

  • Luminosité (typ.)

    250 (typ.), 160 (min.)

  • Couleur de bit

    8 bits

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 millions

  • Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC à 72 % (CIE1931)

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:01:00

  • Rapport de contraste avec DFC

    Méga

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel

    0,3114 x 0,3114

  • Résolution

    1 920 x 1 080

  • Temps de réponse

    14 ms

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178° (D/G), 178° (H/B)

RÉSOLUTION

  • HDMI (ordinateur)

    1 920 x 1 080

  • HDMI (Vidéo)

    1080p

AFFICHAGE À L’ÉCRAN

  • Pays

    Anglais, espagnol, français

  • Nombre de langues

    3 langues

NORME

  • Dolby Audio

    Oui

  • HDMI

    Oui

  • UL (cUL)

    Oui

SON

  • AVL (volume automatique)

    Oui

  • Haut-parleur

    Oui

  • Sortie haut-parleur (unité)

    5 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

  • Base amovible

    Oui

  • Couleur (couvercle arrière)

    Noir

  • Couleur (boîtier avant)

    Noir

  • Couleur (base du socle)

    Deux pieds, gris

  • Fixation murale

    Oui

SYNTONISEUR

  • Analogique

    NTSC

  • Numérique

    ATSC

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR

  • ARC-PC

    16:9, 4:3

  • ARC-Vidéo

    16:9 – ATV, TVN, HDMIJust Scan (numérisation simple) – HDMIRéglage par programme – ATV, TVN, HDMI4:3 – ATV, TVN, HDMIZoom – ATV, TVN, HDMIZoom Cinéma 1 – ATV, TVN, HDMI

  • Guidage audio

    Oui

  • Horloge automatique/manuelle

    Oui

  • Mise hors tension automatique/Mise en veille automatique

    Oui

  • Sous-titres

    Oui

  • Temps de marche/arrêt

    Oui

  • Mode Image

    Vif / Standard / APS / Cinéma / Jeux / Expert 1 / Expert 2

  • Télécommande

    Oui

  • Minuteur de mise en veille

    Oui

  • Moteur Triple XD

    Oui

FONCTIONNALITÉ GÉNÉRALE(MNT DU TÉLÉVISEUR)

  • HDCP

    Oui

  • Télécommande

    Oui

ESTHÉTIQUE DE LA BOÎTE

  • Type d’impression de la boîte

    Impression flexographique

  • Poignée

    Non (trou de préhension)

  • Matériel d’emballage

    PSE

  • Type d’empilage

    Face vers le bas

  • Type d’emballage du socle

    Base amovible

TOUCHE DE COMMANDE

  • Emplacement de la touche

    Bas (centre)

  • Numéro de touche (touche d’alimentation incluse)

    1 touche

  • Type de touche

    1 touche d’entrée tactile de type dôme

  • Couleur du voyant à DEL (mode Marche)

    ÉTEINT

  • Couleur du voyant à DEL (mode Économie d’énergie)

    AMBRE

  • Couleur du voyant à DEL (veille)

    ROUGE

