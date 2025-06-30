We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de télévision IPS à DEL pleine HD de 27 pouces
Toutes les spécifications
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Sortie c.c.
19 V/1,7 A
Consommation d’énergie (C.C. éteint)
0,4 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
1 W
Consommation d’énergie (typ.)
28 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui
HDMI (fréquence H)
30 kHz ~ 83 kHz
HDMI (fréquence V)
56 Hz ~ 75 Hz
[Emplacement]
Arrière
ACCESSOIRES
Adaptateur
Oui
Pile (télécommande)
Oui
Télécommande
Noire
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P)
748 x 160 x 447
Dimensions avec le socle (L x H x P)
612 x 423,1 x 152,5
Dimensions sans le socle (L x H x P)
612 x 368,5 x 73,9
Remplissage de palettes (20 pi/40 pi/40 pi, conteneur à grand volume)
468 / 975 / 1 125
Poids à l’expédition
5,6 kg
Poids avec le socle
3,75 kg
Poids sans le socle
3,5 kg
CARACTÉRISTIQUES
Économie d’énergie
Oui
Mode Confort visuel
Oui
Protection des yeux
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
ÉCRAN
Taille (po)
27
Taille (cm)
68.57
Format d’image
16:09
Type de rétroéclairage
En bordure
Luminosité (typ.)
250 (typ.), 160 (min.)
Couleur de bit
8 bits
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1,07 milliard
Gamme de couleurs (typ.)
NTSC à 72 % (CIE1931)
Rapport de contraste (typ.)
1000:01:00
Rapport de contraste avec DFC
Méga
Type de panneau
IPS
Pas de pixel
0,3114 x 0,3114
Résolution
1 920 x 1 080
Temps de réponse
14 ms
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178° (D/G), 178° (H/B)
RÉSOLUTION
Emplacement de la touche
Bas (centre)
Numéro de touche (touche d’alimentation incluse)
1 touche
Type de touche
1 touche d’entrée tactile de type dôme
Couleur du voyant à DEL (mode Marche)
ÉTEINT
Couleur du voyant à DEL (mode Économie d’énergie)
AMBRE
Couleur du voyant à DEL (veille)
ROUGE
AFFICHAGE À L’ÉCRAN
Pays
Anglais, espagnol, français
Nombre de langues
3 langues
NORME
Dolby Audio
Oui
HDMI
Oui
UL (cUL)
Oui
SON
AVL (volume automatique)
Oui
Haut-parleur
Oui
Sortie haut-parleur (unité)
5 W
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Base amovible
Oui
Couleur (couvercle arrière)
Noire
Couleur (boîtier avant)
Noire
Couleur (base du socle)
1 pied, noir
Fixation murale
Oui
SYNTONISEUR
Analogique
NTSC
Numérique
ATSC
CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR
ARC-PC
16:9, 4:3
ARC-Vidéo
16:9 – ATV, TVN, HDMIJust Scan (numérisation simple) – HDMIRéglage par programme – ATV, TVN, HDMI4:3 – ATV, TVN, HDMIZoom – ATV, TVN, HDMIZoom Cinéma 1 – ATV, TVN, HDMI
Guidage audio
Oui
Horloge automatique/manuelle
Oui
Mise hors tension automatique/Mise en veille automatique
Oui
Sous-titres
Oui
Temps de marche/arrêt
Oui
Mode Image
Vif / Standard / APS / Cinéma / Jeux / Expert 1 / Expert 2
Télécommande
Oui
Minuteur de mise en veille
Oui
Moteur Triple XD
Oui
FONCTIONNALITÉ GÉNÉRALE(MNT DU TÉLÉVISEUR)
HDCP
Oui
Télécommande
Oui
ESTHÉTIQUE DE LA BOÎTE
Type d’impression de la boîte
Impression flexographique
Poignée
Non (trou de préhension)
Matériel d’emballage
PSE
Type d’empilage
Face vers le bas
Type d’emballage du socle
Base amovible
