Téléviseur à DEL HD 720p – Catégorie des 28 po (diagonale de 27,5 po)

principales caractéristiques

  • Écran HD
  • Moteur Triple XD
  • HDMI
  • Rétroéclairage à DEL
Plus
Imprimer

Toutes les spécifications

AFFICHAGE

  • Résolution

    1366 x 768

  • Type de panneau

    ADS

  • Gamme de couleurs (CIE 1931)

    68 %

  • Couleurs (en bits)

    8 bits (6 bits plus FRC)

  • Intensité des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 M

  • Taille des pixels (mm)

    0,44475 x 0,44925

  • Luminosité (type)

    200 cd/m<sup>2</sup>

  • Taux de contraste (original)

    1000:01:00

  • Taux de contraste (DFC)

    5M:1

  • Temps de réponse_Type (gris à gris)

    8 ms

  • Angle de visionnement

    178° (horizontal)/178°(vertical)

  • Traitement de la surface

    Antireflet

ALIMENTATION

  • Type (W/Watts)

    Adaptateur (32 W)

  • Entrée

    100~240 V

  • Consommation normale en fonction (type)

    28 W

  • Mode Éco/Veille (max.)

    1 W

  • Mise hors tension (max.)

    0,5 W

ACCESSOIRES

  • Télécommande

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Avec socle (L x H x P)

    64,26 cm x 18,54 cm x 43,43 cm (25,3 po x 7,3 po x 17,1 po)

  • Sans socle (L x H x P)

    64,26 cm x 5,84 cm x 39,62 cm (25,3 po x 2,3 po x 15,6 po)

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P)

    78,74 cm x 10,92 cm x 43,69 cm (31 po x 4,3 po x 17,2 po)

  • Poids avec socle

    4,72 kg (10,4 lb)

  • Poids net sans socle

    4,49 kg (9,9 lb)

  • Poids (expédition)

    6,21 kg (13,7 lb)

HAUT-PARLEUR

  • Type

    Interne

  • Entrée

    5 W x 2

ENTRÉES/SORTIES

  • HDMI

    1 ch., HDMI 1.3

  • USB 2.0

    1 ch., USB 2.0

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

  • HDCP

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Sous-titres

    Oui

  • Protection contre le scintillement

    Oui

  • Mode Confort visuel

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Protection oculaire en cas de mouvement

    Oui

  • Horloge automatique/manuelle

    Oui

  • Activation/Désactivation de l’heure

    Oui

  • Minuteur de mise en veille

    Oui

  • Mise hors tension/Mise en veille automatique

    Oui

  • Mode Image

    éclatant, standard, APS, cinéma, sports, jeux, expert 1, expert 2

  • Moteur Triple XD

    Oui

  • ARC-PC

    16:9, 4:3

  • Vidéo ACR

    16:9 – DTV, ATV, HDMI / numérisation simple – DTV, HDMI (720p et plus) / Original – DTV, ATV, HDMI / Pleine largeur – DTV, ATV / 4:3 – DTV, ATV, HDMI / 14:9 – DTV, ATV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, HDMI / zoom cinéma – DTV, ATV, HDMI

GARANTIE/CUP

  • Garantie limitée

    1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

  • CUP

    719192608993

ENTRÉE DU SYNTONISEUR

  • Numérique

    ATSC

  • Analogique

    NTSC

SOMMAIRE

  • Catégorie de la diagonale

    28 po

  • Taille de la diagonale

    27,5 po

  • Résolution

    1366 x 768

  • Type d’affichage

    DEL

  • Format d'affichage

    HD 720p

  • Port(s) HDMI

    1

  • Système de haut-parleurs

    Système de haut-parleurs à 2 canaux

  • Autres fonctionnalités

    Moteur Triple XD, protection contre le scintillement, mode confort visuel, économie d’énergie intelligente, protection oculaire en cas de mouvement

FIXATION MURALE

  • VESA

    100 x 100

NORME

  • UL (cUL)

    Oui

  • FCC-B

    Oui

