We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Téléviseur à DEL HD 720p – Catégorie des 28 po (diagonale de 27,5 po)
Toutes les spécifications
AFFICHAGE
Résolution
1366 x 768
Type de panneau
ADS
Gamme de couleurs (CIE 1931)
68 %
Couleurs (en bits)
8 bits (6 bits plus FRC)
Intensité des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 M
Taille des pixels (mm)
0,44475 x 0,44925
Luminosité (type)
200 cd/m<sup>2</sup>
Taux de contraste (original)
1000:01:00
Taux de contraste (DFC)
5M:1
Temps de réponse_Type (gris à gris)
8 ms
Angle de visionnement
178° (horizontal)/178°(vertical)
Traitement de la surface
Antireflet
ALIMENTATION
Type (W/Watts)
Adaptateur (32 W)
Entrée
100~240 V
Consommation normale en fonction (type)
28 W
Mode Éco/Veille (max.)
1 W
Mise hors tension (max.)
0,5 W
ACCESSOIRES
Télécommande
Oui
DIMENSIONS/POIDS
Avec socle (L x H x P)
64,26 cm x 18,54 cm x 43,43 cm (25,3 po x 7,3 po x 17,1 po)
Sans socle (L x H x P)
64,26 cm x 5,84 cm x 39,62 cm (25,3 po x 2,3 po x 15,6 po)
Dimensions à l’expédition (L x H x P)
78,74 cm x 10,92 cm x 43,69 cm (31 po x 4,3 po x 17,2 po)
Poids avec socle
4,72 kg (10,4 lb)
Poids net sans socle
4,49 kg (9,9 lb)
Poids (expédition)
6,21 kg (13,7 lb)
HAUT-PARLEUR
Type
Interne
Entrée
5 W x 2
ENTRÉES/SORTIES
HDMI
1 ch., HDMI 1.3
USB 2.0
1 ch., USB 2.0
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
HDCP
Oui
Télécommande
Oui
Sous-titres
Oui
Protection contre le scintillement
Oui
Mode Confort visuel
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
Protection oculaire en cas de mouvement
Oui
Horloge automatique/manuelle
Oui
Activation/Désactivation de l’heure
Oui
Minuteur de mise en veille
Oui
Mise hors tension/Mise en veille automatique
Oui
Mode Image
éclatant, standard, APS, cinéma, sports, jeux, expert 1, expert 2
Moteur Triple XD
Oui
ARC-PC
16:9, 4:3
Vidéo ACR
16:9 – DTV, ATV, HDMI / numérisation simple – DTV, HDMI (720p et plus) / Original – DTV, ATV, HDMI / Pleine largeur – DTV, ATV / 4:3 – DTV, ATV, HDMI / 14:9 – DTV, ATV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, HDMI / zoom cinéma – DTV, ATV, HDMI
GARANTIE/CUP
Garantie limitée
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
CUP
719192608993
ENTRÉE DU SYNTONISEUR
Numérique
ATSC
Analogique
NTSC
SOMMAIRE
Catégorie de la diagonale
28 po
Taille de la diagonale
27,5 po
Résolution
1366 x 768
Type d’affichage
DEL
Format d'affichage
HD 720p
Port(s) HDMI
1
Système de haut-parleurs
Système de haut-parleurs à 2 canaux
Autres fonctionnalités
Moteur Triple XD, protection contre le scintillement, mode confort visuel, économie d’énergie intelligente, protection oculaire en cas de mouvement
FIXATION MURALE
VESA
100 x 100
NORME
UL (cUL)
Oui
FCC-B
Oui
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.