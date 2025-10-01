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43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026

43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026

43QNED75BUA
Vue avant de 43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026 43QNED75BUA
LG QNED AI QNED75 Mini LED shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 959 mm-wide screen, 563 mm screen height, 618 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 792 by 200 mm.
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
LG QNED AI QNED75 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED75 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED75 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED75 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED75 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED75 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED75 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED75 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Vue avant de 43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026 43QNED75BUA
LG QNED AI QNED75 Mini LED shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 959 mm-wide screen, 563 mm screen height, 618 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 792 by 200 mm.
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
43 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026
LG QNED AI QNED75 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED75 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED75 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED75 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED75 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED75 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED75 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED75 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.

principales caractéristiques

  • La technologie exclusive de grande gamme de couleurs de LG offre une palette de couleurs incroyablement riche grâce à la technologie de couleurs QNED dynamiques Pro.
  • Une clarté améliorée et un contraste exceptionnel grâce à la technologie Mini DEL
  • La conception fluide et linéaire se caractérise par une finition raffinée et solide qui s’harmonise à votre espace.
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • Le bouton IA permet d’accéder à la plateforme d’IA pour une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield.
Plus

Pourquoi choisir le téléviseur QNED evo Mini DEL de LG?

Le téléviseur IA QNED evo Mini DEL 4K QNED85 de LG offre une expérience sportive dynamique sur un écran d’une grande clarté, grâce à des panneaux alimentés par l’IA qui affichent des pronostics, des renseignements sur les joueurs et des données sur les ligues, tandis que le déroulement du match est analysé en temps réel.

Des sports dynamiques sur le téléviseur QNED evo de LG

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec la technologie Dynamic QNED Color remplit l’écran d’éclats vifs et fluides aux couleurs multiples, rappelant des mouvements de peinture, mettant en valeur une vibrance des couleurs améliorée certifiée à 100 % de volume colorimétrique.

Couleurs QNED dynamiques Pro

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED met en valeur la technologie Mini LED à travers une scène divisée de falaise côtière, comparant un téléviseur DEL conventionnel avec des noirs plus profonds et un contraste plus précis, révélant davantage de détails dans les textures rocheuses et l’océan, pour une clarté et une profondeur accrues.

Mini DEL

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec le système webOS Multi AI primé est présenté sur un fond sombre, mettant en vedette les logos de Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge de services liés à l’IA accessibles directement via l’interface du téléviseur.

WebOS à IA multiples primé

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre avec des icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS en matière de confidentialité, de sécurité des données et d’intégrité du système.

Protégé par LG Shield

Comment la technologie Mini DEL du téléviseur QNED evo de LG apporte-t-elle des couleurs dynamiques à chaque scène?

La technologie des couleurs QNED dynamiques Pro du téléviseur QNED evo de LG, certifiée pour un volume des couleurs de 100 %, s’associe à notre technologie Mini DEL pour offrir des couleurs et des détails d’une vivacité exceptionnelle. Profitez d’une expérience de visionnement immersive, du sport au cinéma et bien plus encore.

Couleurs QNED dynamiques Pro

La technologie de gamme de couleurs Nano de LG offre un volume des couleurs de 100 % sur votre téléviseur.

Découvrez des couleurs plus dynamiques et éclatantes grâce à la technologie Nano de LG, qui offre une gamme de couleurs accrue et remplace la technologie Quantum Dot, améliorant ainsi la reproduction des couleurs de votre téléviseur pour exprimer toute une palette d’ambiances grâce à la technologie des couleurs QNED dynamiques Pro.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec la technologie Dynamic QNED Color remplit l’écran d’éclats vifs et fluides aux couleurs multiples, rappelant des mouvements de peinture, offrant une expression des couleurs dynamique et un volume colorimétrique de 100 %.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec la technologie Dynamic QNED Color remplit l’écran d’éclats vifs et fluides aux couleurs multiples, rappelant des mouvements de peinture, offrant une expression des couleurs dynamique et un volume colorimétrique de 100 %.

Découvrez la certification du volume des couleurs de 100 % du téléviseur QNED evo de LG2)

Mini DEL

Une luminosité optimisée grâce à la précision extrême

Découvrez un contraste plus intense et des images éclatantes grâce à la technologie Mini DEL de LG, qui offre un contrôle précis de la lumière pour chaque scène.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED illustre comment sa technologie Mini LED révèle des textures rocheuses plus nettes et des détails océaniques plus clairs qu’un téléviseur DEL conventionnel dans une scène divisée de falaise côtière, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus précis pour une clarté et une profondeur accrues.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED illustre comment sa technologie Mini LED révèle des textures rocheuses plus nettes et des détails océaniques plus clairs qu’un téléviseur DEL conventionnel dans une scène divisée de falaise côtière, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus précis pour une clarté et une profondeur accrues.

* Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration seulement.

Processeur IA alpha 7 4K de neuvième génération

Mise à niveau pour un traitement plus intelligent et plus puissant

Grâce à la puissance accrue du processeur graphique et de l’unité centrale, le processeur IA alpha 7 optimise les images à l’échelle nanométrique pour offrir une clarté 4K avec un meilleur contraste et une profondeur tridimensionnelle.

Le processeur α7 IA 4K de neuvième génération du LG QNED AI QNED75 Mini LED brille au centre d’un circuit imprimé jaune, illustrant une puissance et une intelligence accrues qui optimisent le traitement IA pour améliorer la clarté des images 4K, avec un contraste et une profondeur rehaussés.

Le processeur α7 IA 4K de neuvième génération du LG QNED AI QNED75 Mini LED brille au centre d’un circuit imprimé jaune, illustrant une puissance et une intelligence accrues qui optimisent le traitement IA pour améliorer la clarté des images 4K, avec un contraste et une profondeur rehaussés.

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG
Le badge Lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture Multi‑IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge Lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture Multi‑IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

WebOS à IA multiples primé

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

Le badge Choix de la rédaction AVForums est présenté sur un fond sombre pour le LG webOS 25, élu Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge Choix de la rédaction AVForums est présenté sur un fond sombre pour le LG webOS 25, élu Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre avec des icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS en matière de confidentialité, de sécurité des données et d’intégrité du système. Le badge Lauréat des CES Innovation Awards 2026 est également affiché.

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre avec des icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS en matière de confidentialité, de sécurité des données et d’intégrité du système. Le badge Lauréat des CES Innovation Awards 2026 est également affiché.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement9)

Entrez dans un monde conçu pour la victoire

L’expérience de jeu par excellence

Jouez pour gagner avec des performances fluides

Profitez d’une expérience de jeu exceptionnelle grâce à un TRV allant jusqu’à 60 Hz. Grâce à la toute première manette dotée de la technologie Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL) associée à un taux de rafraîchissement rapide, chaque moment de jeu devient plus agréable.12)

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED pour une expérience de jeu ultime présente une scène de jeu d’action rapide avec un encart comparatif mettant en évidence une fluidité améliorée, tout en prenant en charge jusqu’à 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG et GeForce NOW.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec Bluetooth à très faible latence (Bluetooth Ultra Low Latency) affiche une manette de jeu sans fil libellée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée des manettes Bluetooth pour une expérience de jeu réactive.
Le LG QNED AI QNED75 Mini LED intègre le LG Gaming Portal avec une interface de hub de jeux, combinant contenus en vedette et tuiles de jeux dans une plateforme unifiée qui s’élargit pour offrir un accès à GeForce NOW et aux applications de jeux webOS.
Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec Game Dashboard et Optimizer présente des écrans de jeu côte à côte ainsi qu’un menu à l’écran permettant d’ajuster en temps réel les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels.
LG QNED AI QNED75 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED AI QNED75 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED AI QNED75 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.13)

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.14)

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED est présenté en studio, où un réalisateur travaille à une console de contrôle tout en montant un film affiché à l’écran. Les logos FILMMAKER MODE apparaissent dans le coin inférieur gauche.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED est présenté en studio, où un réalisateur travaille à une console de contrôle tout en montant un film affiché à l’écran. Les logos FILMMAKER MODE apparaissent dans le coin inférieur gauche.

FILMMAKER Ambient MODE (mode Cinéaste ambiant) 

Regardez des films tels qu’ils ont été conçus par le réalisateur

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce au FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur format d'origine.15)

Une conception pour rehausser votre espace

Conception fluide et linéaire

Une finition raffinée et solide qui s’harmonise à votre espace

Votre téléviseur est doté d’une finition métallique moderne et d’une conception linéaire impressionnante et de bon goût, conçue pour rehausser votre espace.16)

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec design Linear Flow est présenté sous plusieurs angles, avec un panneau arrière affiché en haut, une scène de salon avec installation murale épurée en bas à gauche, et un gros plan du dos en métal texturé en bas à droite

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.18)

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec LG Gallery+, BGM et Music Lounge affiche la scène « Forêt au crépuscule » à l’écran, avec un panneau d’interface Music Lounge visible permettant la lecture de musique d’ambiance, la diffusion Bluetooth et les commandes associées.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED affiche une grille de photos de famille provenant de Google Photos, tandis qu’un téléphone présente une liste d’albums avec l’album « Voyage en famille » activé.

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED affiche une grille de photos de famille provenant de Google Photos, tandis qu’un téléphone présente une liste d’albums avec l’album « Voyage en famille » activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.21)

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED est fixé au mur sur un fond vert au‑dessus d’un meuble rouge, affichant un tableau d’informations incluant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub. Provide your feedback on BizChat

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.27)

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.22)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.23)

LG Channels

Profitez de 200 chaînes gratuites avec un divertissement sans interruption

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.24)

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

WOW Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.26)

Le LG QNED AI QNED75 Mini LED avec WOW Orchestra montre des musiciens se produisant à l’écran, tandis que des ondes sonores superposées provenant du téléviseur et de la barre de son placée en dessous remplissent le salon, créant une expérience sonore ambiophonique synchronisée.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

2)*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

 

3)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

4)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

8)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

9)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

12)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

 

13)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

 

14)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

 

16)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

 

18)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

24)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

26)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

 

27)* La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.

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