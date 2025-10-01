85 inch LG QNED AI QNED75 Mini LED 4K Smart TV 2026

1)*La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

2)*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

3)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

4)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

8)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

9)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

12)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

13)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

14)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

15)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

16)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

18)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

24)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

26)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

27)* La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.