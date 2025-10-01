We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Haut-parleur M7 Sound Suite : Haut-parleur sans fil à 2.1.1 canal avec extension du son spatial et Dolby Atmos FlexConnect
Une performance polyvalente avec une capacité d’extension flexible – haut-parleur M7 du système Sound Suite de LG
Le modèle M7 est un haut-parleur haut de gamme de la famille Sound Suite de LG, qui combine les principaux atouts de la gamme, y compris l’optimisation du son dans l’espace grâce à la technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), la technologie Sound Follow ainsi qu’une souplesse de positionnement et d’extension. Alimenté par la technologie Son AI Pro, il s’adapte intelligemment à tous les espaces pour offrir un son Dolby Atmos riche et multidimensionnel, le tout dans une forme élégante et polyvalente conçue pour des environnements variés.
1) Le système Sound Suite de LG avec la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 2) Un haut-parleur du système Sound Suite de LG émet des ondes sonores dorées, illustrant la technologie Son IA Pro pour un système audio maison optimisé. 3) Les haut-parleurs du système Sound Suite de LG sont disposés près d’un téléviseur, soulignant l’utilisation polyvalente des systèmes audio maison.
*La prise en charge de la technologie Dolby Atmos FlexConnect par les haut-parleurs M7/M5 du système Sound Suite n'est disponible que lorsque ceux-ci sont connectés à un téléviseur compatible ou à la barre de son H7 du système Sound Suite.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Les images sont présentées à titre d'illustration seulement. Les câbles d'alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l'aspect réel du produit peut varier.
*La technologie Sound Follow peut uniquement être utilisée lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout
La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.
*La prise en charge de la technologie Dolby Atmos FlexConnect par les haut-parleurs M7/M5 du système Sound Suite n’est disponible que lorsque ceux-ci sont connectés à un téléviseur compatible ou à la barre de son H7 du système Sound Suite.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction puisse être activée.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être illustrés, et l’aspect réel du produit peut varier.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Expérience audio immersive alimentée par le legs de Peerless et la technologie Dolby Atmos
Enceintes Peerless
Audio spatial inspiré par le legs de Peerless, alimenté par un haut-parleur avant et un haut-parleur à rayonnement par le haut
Le son stéréo riche et cristallin provient du réseau de haut-parleurs avant, qui comprend des enceintes pleine portée de 1,5 po et un caisson de basses. Associé à un haut-parleur à rayonnement vers le haut qui réfléchit le son sur le plafond, il crée un son 3D immersif qui s’étend à toute la pièce grâce à un son qui est émis vers l’avant et le haut.
Haut-parleur M7 du système Sound Suite de LG avec son spatial et réseaux de haut-parleurs Peerless avant et à rayonnement vers le haut offrant un son 3D immersif dans toutes les directions
Dolby Atmos
Faites l’expérience de la technologie Dolby Atmos à grande échelle
Le haut-parleur M7 offre un son Dolby Atmos intégral de manière autonome, sans haut-parleurs supplémentaires. Faites l’expérience d’un son clair et multidimensionnel qui remplit votre espace, le tout à partir d’un seul appareil.
*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.
Son AI Pro
Reconnaissance des genres en temps réel pour des performances audio optimisées
La technologie Son AI Pro procède à une analyse avancée des signaux pour déterminer en temps réel si vous écoutez une discussion, de la musique ou un film. Elle ajuste ensuite la clarté, l’équilibre et la profondeur spatiale en fonction de profils propres à chaque genre, offrant ainsi un son qui s’adapte à chaque scène de façon intelligente.
Calibration de la pièce professionnelle pour un son adapté à votre espace
La puissance sonore est adaptée à votre pièce grâce à la mesure des caractéristiques acoustiques de l’espace. Vous obtenez ainsi un son clair et bien équilibré qui semble naturel dans toute la pièce.
Vue descendante d’un salon avec des ondes sonores circulaires qui se propagent uniformément entre le haut-parleur et la barre de son, illustrant la calibration de la pièce
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Utilisation polyvalente
Utilisez-le comme un haut-parleur autonome pour une écoute personnelle, connectez-le à votre téléviseur pour une installation cinéma maison immersive, ou associez-le à d’autres haut-parleurs pour obtenir un son ambiophonique riche – il s’agit d’un seul appareil offrant une utilisation véritablement polyvalente.
1) Haut-parleur M7 du système Sound Suite de LG utilisé comme haut-parleur autonome à côté d’un téléphone intelligent. 2) Deux haut-parleurs M7 du système Sound Suite de LG qui créent un haut-parleur stéréo, à côté d’un téléphone intelligent. 3) Haut-parleur M7 du système Sound Suite de LG associé à une barre de son H7 pour produire un son ambiophonique élargi. 4) Haut-parleurs M7 du système Sound Suite de LG connectés à un téléviseur afin d’améliorer le son immersif à la maison.
Diffusion en continu sans fil
Diffusion intelligente par le Wi-Fi, alimentée par Google Cast et Apple AirPlay 2
Diffusez votre contenu en continu par le Wi-Fi et obtenez un son cohérent de haute qualité que vous pouvez commander en toute facilité sur toutes les plateformes.
Haut-parleur du système Sound Suite de LG avec Apple AirPlay 2 et Google Cast pour une diffusion facile du contenu par le Wi-Fi.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
*Les modèles qui prennent en charge la technologie DAFC sont les téléviseurs OLED des séries C et G en 2025. La technologie sera intégrée à tous les téléviseurs OLED et QNED en 2026.
La liberté de se connecter directement au téléviseur
Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.
|Fonctionnalité
|Système Stereo Suite 7 Pro
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Stereo Suite 7 Pro
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Processeur AI
|X
|X
|X
|Expérience sonore
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Canaux et haut-parleurs
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
|Liste de produits
|M7 (2) + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
|Technologie Sound Follow
|X
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
'Les deux haut-parleurs et la barre de son du système Sound Suite placés avec un téléviseur qui créent un riche système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Système Immersive Suite 5 Pro
|Système Immersive Suite 7
|Système Immersive Suite 5
|Système Cinema Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 5 Pro
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Canaux et haut-parleurs
|13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs
|9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs
|7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs
|5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Technologie Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
