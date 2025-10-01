About Cookies on This Site

Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives

W7
principales caractéristiques

  • Positionnement flexible des haut-parleurs
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Basses ultraprofondes de 25,9 Hz
  • LG ThinQ
Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG avec une finition noire élégante, placé sur une surface noire pour des systèmes de son ambiophonique haut de gamme

Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG avec une finition noire élégante, placé sur une surface noire pour des systèmes de son ambiophonique haut de gamme

*Reçoit et émet un signal sonore appliqué à l’IA à partir d’un appareil connecté, mais n’a pas de processeur AI intégré.

Basses profondes de 25,9 Hz avec un positionnement flexible – caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG

Le modèle W7 est le caisson de basses de la gamme Sound Suite de LG doté d’un haut-parleur Peerless de 8 po qui offre des basses ambiophoniques très profondes pouvant aller jusqu’à 25,9 Hz. Sa conception polyvalente permet de le positionner à la verticale et à l’horizontal pour l’adapter à votre configuration et à votre espace.

En savoir plus

1) Le système Sound Suite de LG est placé dans un salon. On peut constater la flexibilité de positionnement des haut-parleurs pour obtenir un système audio maison immersif. 2) Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 3) Vue rapprochée du caisson de basses W7 du système de son Sound Suite de LG avec l’amplificateur montrant des performances de basses profondes atteignant 29,5 Hz.

Basses profondes allant jusqu’à 25,9 Hz

Tirant parti du legs centenaire de Peerless en matière d’innovation audio, le caisson de basses de 8 po dans son enceinte de 22 litres réglée avec précision offre des basses puissantes et à rendement élevé avec un contrôle remarquable et une distorsion minimale. Chaque note résonne de manière puissante et précise, créant une base immersive que vous pouvez sentir autant qu’entendre.

Caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG avec contrôle de précision des basses profondes pour les systèmes de son ambiophonique sans fil

*Le réglage du niveau et de la phase du caisson de basses est pris en charge lorsqu’il est connecté à un téléviseur.

Connectez votre caisson de basses W7 à votre téléviseur sans fil

Aucun appareil supplémentaire requis pour une configuration sans tracas. Élargissez facilement votre installation audio et remplissez votre espace d’un son immersif et cinématographique.

Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG est placé sous un téléviseur avec une barre de son pour montrer à quel point il est facile d’élargir le son sans fil pour obtenir un système audio stéréo maison immersif.

Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre espace

Qu’il soit placé de manière horizontale ou verticale, le caisson de basses W7 s’adapte sans effort à votre environnement. Sa capacité de positionnement flexible garantit une qualité sonore constante et une intégration parfaite dans votre espace intérieur, afin d’offrir une esthétique propre et moderne qui semble avoir été conçue pour votre maison.

Une personne tient un téléphone intelligent sur lequel l’application LG ThinQ est ouverte, montrant un contrôle facile du système Sound Suite de LG.

Une personne tient un téléphone intelligent sur lequel l’application LG ThinQ est ouverte, montrant un contrôle facile du système Sound Suite de LG.

LG ThinQ

Commande pratique grâce à l’application LG ThinQ

Téléchargez l’application LG ThinQ pour commander diverses fonctionnalités du système Sound Suite, comme le volume et la connectivité. Vous pouvez également configurer et gérer la technologie DAFC pour tous les produits du système Sound Suite à partir d’un seul endroit, directement dans l’application.

Une vidéo montre que le système Sound Suite peut être placé librement pour créer différentes combinaisons.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

Créez votre combinaison idéale

Choisissez entre les produits H7, M7, M5 et W7 pour créer une configuration

adaptée à votre style et à vos préférences. Quelle que soit la manière dont vous disposez

les haut-parleurs, le système Sound Suite optimise automatiquement le son pour vous.

Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.

La liberté de se connecter directement au téléviseur

Connectez vos haut-parleurs directement au téléviseur sans barre de son. Jumelez-les aux téléviseurs OLED et QNED compatibles avec la technologie DAFC pour vivre une expérience audio immersive qui remplit la pièce.

Table Caption
FeaturesSystème Stereo Suite 7 ProSystème Stereo Suite 7Système Stereo Suite 5
Deux haut-parleurs M7 avec un caisson de basses W7 du système IA Stereo Suite 7 Pro de LG
Système Stereo Suite 7 Pro
Deux haut-parleurs M7 du système IA Stereo Suite 7 de LG
Système Stereo Suite 7
Deux haut-parleurs M5 du système IA Stereo Suite 5 de LG
Système Stereo Suite 5
Processeur AIXXX
Expérience sonoreVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophonique
Canaux et haut-parleursJusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
Liste de produitsM7 (2) + W7M7 (2)M5 (2)
Taille du téléviseurPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 55 po
Dolby Atmos FlexConnectOffert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
Sound FollowXXX
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOO

' Deux haut-parleurs et une barre de son du système Sound Suite placés auprès d’un téléviseur pour créer un système de son ambiophonique pour le téléviseur, avec technologie Dolby Atmos complète.

Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.

Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs. 

Table Caption
FonctionnalitéSystème Immersive Quad Suite 7Système Immersive Suite 7 ProSystème Immersive Suite 5 ProSystème Immersive Suite 7Système Immersive Suite 5Système Cinema Suite 7
Système Immersive Quad Suite 7 de LG, un système audio stéréo pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite, de quatre haut-parleurs et d’un caisson de basses.
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7 Pro de LG, un système audio stéréo pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite, de deux haut-parleurs et d’un caisson de basses.
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 5 Pro de LG, un système audio stéréo pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite, de deux haut-parleurs et d’un caisson de basses.
Système Immersive Suite 5 Pro
Système Immersive Suite 7 de LG, un système audio stéréo pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite et de deux haut-parleurs.
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Suite 5 de LG, un système audio stéréo pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite et de deux haut-parleurs.
Système Immersive Quad Suite 5
Système Cinema Suite 7 de LG, un système audio stéréo classique pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite et d’un caisson de basses.
Suite Cinéma 7
Processeur AIProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième générationProcesseur AI alpha 11 de troisième génération
Expérience sonore3D intégral avec 4 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursImmersion profonde à 2 haut-parleursConfiguration d'immersion de base
Canaux et haut-parleurs13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs5.1.3 canaux avec 13 haut-parleurs
Liste de produitsH7 + M7 (4) + W7H7 + M7 (2) + W7H7 + M5 (2) + W7H7 + M7 (2)H7 + M5 (2)H7 + W7
Taille du téléviseurPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 po
Dolby Atmos FlexConnectOffertOffertOffertOffertOffertOffert
Sound FollowOOOOOO
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOOOOO

