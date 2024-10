April Promo 1: Buy an LG Residential HVAC System and get a Coupon Code to Save 10% on your next purchase on LG.ca

Du 25 avril 2024 au 15 mai 2024, si vous achetez un système CVCA résidentiel LG intérieur ou extérieur (voir les unités admissibles ci-après) d’un entrepreneur LG Dealer Pro, vous pouvez obtenir un code de rabais permettant d’économiser 10 % (avant taxes et frais) sur votre prochain achat sur LG.ca (le « rabais »). Suivez les directives ci-haut pour obtenir le code de rabais. L’enregistrement du produit sur LG.ca doit être complété avant le 5 juillet 2024 pour recevoir le code de rabais. Les codes de rabais sont valides jusqu’au 25 juillet 2024, après quoi ils deviennent nuls et sans effet. Un code de rabais doit être saisi à la page de paiement pour obtenir le rabais. Un code de rabais ne peut être saisi qu’une seule fois et ne sera pas réémis pour quelque raison que ce soit, notamment un retour partiel ou total et une annulation. Maximum d’un code de rabais par foyer. Le présent rabais ne peut pas être utilisé de pair avec tout autre bon ou code de rabais LG. Le présent rabais ne peut pas être utilisé pour des achats effectués dans la boutique LG VIP. Les ventes commerciales et de projet sont exclues. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Les conditions générales d’achat LG.ca s’appliquent (consultez https://www.lg.com/ca_fr/terms-and-conditons-of-purchase/ pour de plus amples détails).

Les systèmes CVCA résidentiels LG intérieurs et extérieurs admissibles débutent par les codes suivants : -

-Unités intérieures (IDU) : LAN***, LSN***, LQN***, LCN***, LDN***, LMN***, LMCN***, LMDN***, LHN***, LVN***, LGN***, LMQN***,

-Unités extérieures (ODU) : LAU***, LSU***, LUU***, LMU***