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Conçus pour durer Assortis d’une garantie supplémentaire

Recevez une garantie prolongée gratuite de 2 ans
à l’achat de produits encastrés admissibles
*Veuillez noter que la garantie prolongée n’est pas offerte en Colombie‑Britannique pour le moment.

Période d’admissibilité: du 2 avril 2026 au 30 septembre 2026
Date limite de soumission des réclamations: 31 décembre 2026 (23 h 59 HNE)

Modèles éligibles
LG Core: WCEP6423F, WCEP6427F, WSEP4723F, WSEP4727F, CBEW3013BE, CBEW3017BE, CBIH3013BE, CBIH3017BE, CBGJ3023S, CBGJ3027S
LG STUDIO:WCES6428F, WCES6428N, WSES4728F, CBIS3018BE, CBIS3618BE, LSCE305ST

Exigences d’admissibilité:
Étape 1. Les réclamations doivent être soumises en ligne d’ici le 31 décembre 2026 (23 h 59 HNE) avec une preuve d’achat et un numéro de série.
Le produit doit être livré avant le 31 décembre 2026
afin d’obtenir le numéro de série.
Étape 2. L’enregistrement du produit doit être complété au plus tard le
31 décembre 2026 sur la page
Enregistrement du produit – Soutien et aide | LG Canada


Exigences en matière de preuve d’achat :
Soumettez une image claire de votre reçu ou de votre facture indiquant :
1. le numéro de modèle du produit de LG,
2. les renseignements sur le détaillant, et
3. la date d’achat.

Numéro de série :
Trouvez le numéro de série sur l’étiquette apposée sur le produit livré.
En fournissant le numéro de série avec l’image, vous accélérerez le traitement de votre réclamation.

Reportez-vous aux modalités
pour obtenir la liste des appareils admissibles et des détaillants participants.

*Nous communiquerons avec les clients par courriel si leur documentation est incomplète.
Veuillez vérifier votre dossier de pourriels si vous ne voyez pas le message dans votre boîte de réception.

Inscription fermée

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