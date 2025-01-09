Découvrez un divertissement immersif avec la TV LG

(MD : Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable).

En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre s’applique aux achats effectués dans la boutique de partenaire LG. Ventes commerciales exclues. Retours : Si vous décidez de retourner le produit, la carte sera sujette à déchéance.

Une fois votre achat vérifié, vous recevrez par courriel de la société de services financiers, un code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer votre carte. Veuillez vérifier tous vos dossiers de courriels, y compris les pourriels ou les courriels indésirables. Vous devez suivre les étapes indiquées pour la réclamation et l’activation. Assurez-vous d'imprimer une copie de votre carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. Votre carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Vérifiez auprès du détaillant où vous avez l’intention d’utiliser votre carte. Votre carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant sa délivrance. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Assurez-vous d’utiliser votre solde avant la date d’expiration. Les achats effectués dans une devise étrangère seront soumis à une conversion de taux de change et à des frais supplémentaires.

L’offre ne peut pas être appliquée à des achats antécédents. L’offre ne s’applique qu’aux achats de produits neufs (et non pas remis à neuf, rénovés ou revendus). Maximum d’une carte par foyer (basé sur l’adresse domiciliaire). Le nombre de cartes pouvant être réclamées est limité; l’offre n’est valide que jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable.

Les détails concernant la présente promotion sont présentés ci-dessous.

MODALITÉS:

La présente offre ne s’applique qu’aux résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de majorité dans leur province de résidence et qui décident de participer (le « participant ») à la promotion et obtenez 500 $ de cartes prépayées VISA virtuelles (la « promotion »). En participant à la présente promotion, les participants conviennent d’accepter les présentes modalités (les « modalités de la promotion ») et de s’y conformer inconditionnellement; lesdites modalités de la promotion étant finales et exécutoires. Le fait qu'un participant reçoive son cadeau avec achat dépend du respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

DESCRIPTION DE LA PROMOTION :

LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») présente une offre promotionnelle de durée limitée liée à l’achat d’un électroménager LG neuf admissible (le « produit admissible ») décrit dans le tableau 1, directement de LG Canada (à LG.ca).

Sous réserve des présentes modalités de la promotion, tous les achats de produits admissibles doivent être faits au cours de la période de promotion citée dans le tableau 1 ci-après (la « période de promotion »). Pour lever tout ambiguïté, la date d’achat sera déterminée en fonction de la date imprimée sur la facture payée ou le bon de caisse.

Un nombre limité de cartes virtuelles VISAMD prépayées et non rechargeables pourra être réclamé comme cadeau avec achat (la « carte »). (MD : Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable). La présente promotion est offerte uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte.

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente promotion en tout temps, sans avis préalable. Si l’admissibilité d’un participant à une carte s’avère valide et qu’elle est réclamée conformément aux présentes modalités de la promotion, la carte sera transmise au participant. Une seule carte peut être réclamée une seule fois pour chaque produit admissible. Seules les achats validés feront l’objet d’une carte.

PROCESSUS DE RÉCLAMATION :

Une fois l’achat du participant validé, et après un délai de 15 jours suivant la date de livraison du produit admissible, Les nom, adresse électronique et adresse domiciliaire du participant seront partagés avec une société de services financiers afin d’assurer la délivrance de la carte par la Banque Équitable. Le participant recevra ensuite de la société de services financiers, un courriel contenant le code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer la carte. Veuillez vérifier toutes vos boîtes de courriel, y compris celles des pourriels et des courriels indésirables. Nous vous recommandons également d’ajouter notre adresse courriel à vos contacts afin d’éviter qu’elle soit classée comme pourriel. Le participant doit suivre les étapes de réclamation et d’activation fournies. Le participant devrait s'assurer d'imprimer une copie de la carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. La carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Le participant devrait vérifier auprès du détaillant où il a l’intention d’utiliser sa carte. La carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. La délivrance s’effectuera un peu avant que le participant reçoive son courriel d’activation. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Les participants devraient s’assurer d’utiliser tout solde avant l’échéance. Les participants peuvent vérifier le solde sur leur carte en s’inscrivant pour un compte et utilisant le portail de détendeur de carte ou en contactant le service aux détenteurs à help@mycardholdersupport.com ou en appelant le 1 888 401-8062. (Notez que chaque conversation avec un agent en personne fait l’objet de frais de 2 $ qui seront déduits du solde sur la carte.)

RESTRICTIONS CONCERNANT LA PROMOTION :

La présente promotion ne s’applique qu’aux produits neufs admissibles (listés dans le tableau 1) achetés sur LG.ca conformément aux présentes modalités et pendant la période de la promotion.