Découvrez un divertissement immersif avec la TV LG

Pour éviter tout ambiguïté, la présente promotion n’est pas valide pour un produit gratuit, en prime ou autrement offert à titre de gracieuseté, même si un tel produit pourrait autrement être considéré un produit admissible. (La présente promotion ne s’applique pas aux achats antécédents.)
Les participants à la promotion doivent être les personnes qui ont acheté des produits admissibles pour leur propre usage personnel. La présente promotion ne s’applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de carte par une entreprise, un groupe, une organisation ou autre tiers du genre ne sera honorée.
Aucun produit admissible acheté en rapport avec la réclamation de carte ne peut être retourné, sinon la carte sera passible d’une déchéance.
Si la réclamation de carte est valide, les participants recevront leur carte dès que possible sur le plan commercial, après validation.
Le participant réclamant est responsable de toute dépense supplémentaire encourue en rapport avec la réception ou l’utilisation d’une réclamation de carte. Une réclamation de carte ne peut pas être transférée, substituée ou encaissée contre espèces.
Pour un soutien concernant la promotion de LG Canada, transmettez un courriel à HA.Redemption@lgepartner.com ou appelez le 1 888 542-2623, entre 8 h et 18 h (HE) du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés publics canadiens.
Pour un soutien de la part de la société de services financiers, transmettez un courriel à help@mycardholdersupport.com. Les renseignements généraux de soutien aux détenteurs de carte se trouvent à https://help.mycardholdersupport.com/portal/fr-ca/kb/https-help-mycardholdersupport-com-portal-fr-ca-kb-cs.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :
En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, aux modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute question concernant les renseignements personnels retenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.
En outre, en participant à la présente promotion, chaque participant accepte que LG Canada partage leurs nom, adresse électronique et adresse domiciliaire avec une société de services financiers et la Banque Équitable dans le but de faciliter les communications entre le participant et la société concernant la réclamation, l’activation et l’utilisation de la carte, et la délivrance de la carte par la Banque Équitable. (Les renseignements personnels pourraient être transférés hors du Québec.)
MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION :
LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.
LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa discrétion seule.
INDEMNISATION :
En soumettant une réclamation de carte dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blesures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’une carte, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée à la carte. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liée à la présente promotion et ce, sans limite aucune.
LIMITE DE RESPONSABILITÉ :
LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de carte dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion. LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de carte. LG Canada ne peut être tenu responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de traffic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion.
LG Canada n'assume aucune responsabilité pour quelque blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web.
Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.
LANGUE :
Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.