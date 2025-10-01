Avis de non-responsabilité:







*Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique aux accessoires ni aux gros électroménagers LG STUDIO. À partir du 7 janvier 2026 (à 23 h 59 HE), vous pouvez économiser 300 $ à l’achat d’un four mural admissible et d’une surface de cuisson admissible ou deux fours mural admissible. L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un des articles achetés dans le cadre de la présente offre, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, déduction faite de l’escompte de 300 $.