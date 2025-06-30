Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

L'amour de la lessive

Recevez une carte VISA virtuelle prépayée de 250 $
à l’achat d’une WashTowerMD ou d’un WashComboMC admissible.

Période d’achat admissible : du 28 août au 1er octobre 2025
Date limite de soumission des réclamations : 23 novembre 2025 à 23 h 59 (HNE)


Exigences en matière de soumission des réclamations :
Les réclamations doivent être soumises en ligne avant le 23 novembre 2025 à 23 h 59 (HNE) avec une preuve d’achat et un numéro de série.
Le produit doit être livré avant le 23 novembre pour obtenir le numéro de série.

Exigences en matière de preuve d’achat :
Soumettez une image claire de votre reçu ou de votre facture indiquant :
le numéro de modèle du produit de LG, les renseignements sur le détaillant, la date d’achat.

Numéro de série :
Trouvez le numéro de série sur l’étiquette du produit qui se trouve sur le produit livré.
En fournissant le numéro de série avec l’image, vous accélérerez le traitement de votre réclamation.

Consultez les modalités
pour obtenir la liste des appareils pour la lessive admissibles et des détaillants participants.

*Nous communiquerons par courriel avec les clients si leur documentation est incomplète.
Veuillez également vérifier votre dossier de courrier indésirable si vous ne voyez pas le message dans votre boîte de réception.

Inscription fermée

Date de promotion :