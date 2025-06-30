PROCESSUS DE RÉCLAMATION :



Le processus de réclamation doit être complété en ligne, en suivant les étapes ci-après. Une fois l’achat d’un produit admissible effectué (chez un détaillant canadien autorisé) pendant la période de promotion, les participants doivent visiter la page de réclamation de produit de LG Canada afin de fournir les renseignements demandés pour valider leur achat et réclamer leur carte (la « réclamation de carte »). On pourra demander aux participants de fournir les renseignements suivants au cours du processus de réclamation de la carte : nom, adresse domiciliaire, adresse électronique, le produit admissible, le numéro de série du produit admissible et certains détails concernant l’achat du produit admissible (notamment, le nom du détaillant canadien autorisé où le produit admissible a été acheté, la date de l’achat et une image lisible de la preuve d’achat).

Vérifiez votre boîte de réception ainsi que votre boîte à pourriels pour vous assurer de la réception d’avis.

Si l’un des renseignements requis pour compléter le processus de réclamation de carte est manquant, cela pourrait retarder ou arrêter le traitement de la réclamation de carte du participant et, possiblement, rendre le participant inadmissible à une carte.







Les participants qui reçoivent un courriel indiquant que des renseignements supplémentaires sont requis pour compléter le processus de réclamation de carte, doivent fournir lesdits renseignements dans les sept (7) jours de la réception d’un tel courriel. Un manque à fournir lesdits renseignements conformément aux directives fournies dans le courriel reçu et dans les délais cités ci-haut pourrait, à la discrétion seule de LG Canada, se solder par le rejet de la réclamation du carte et aucune carte ne sera remise au participant.

Les participants ont jusqu’au 23 novembre 2025 (à 23 h 59, HE), ou jusqu’à épuisement des stocks de cartes, selon la première éventualité, pour visiter la page de réclamation de carte et demander leur carte (la « période de réclamation »). Les cartes seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi, déterminé par la soumission d’une demande de réclamation complète. Un participant ne recevra pas de carte si le nombre limité de cartes offertes est distribué avant qu’un participant fournisse les renseignements requis pour compléter sa demande.

Une fois l’achat du participant validé, LG Canada transmettra un courriel au participant l’avisant du fait.

Les nom, adresse électronique et adresse domiciliaire du participant seront partagés avec une société de services financiers afin d’assurer la délivrance de la carte par la Banque Équitable. Le participant recevra ensuite de la société de services financiers, un courriel contenant le code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer la carte. Le participant doit suivre les étapes de réclamation et d’activation fournies. Le participant devrait s'assurer d'imprimer une copie de la carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. La carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Le participant devrait vérifier auprès du détaillant où il a l’intention d’utiliser sa carte. La carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. La délivrance s’effectuera un peu avant que le participant reçoive son courriel d’activation. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Les participants devraient s’assurer d’utiliser tout solde avant l’échéance. Les participants peuvent vérifier le solde sur leur carte en s’inscrivant pour un compte et utilisant le portail de détendeur de carte ou en contactant le service aux détenteurs à help@mycardholdersupport.com ou en appelant le 1 888 401-8062. (Notez que chaque conversation en direct avec un agent fait l'objet de frais de 2 $ qui seront déduits du solde sur la carte.)

RESTRICTIONS CONCERNANT LA PROMOTION :

La présente promotion ne s’applique qu’aux produits neufs admissibles (listés dans le tableau 1) achetés d’un détaillant canadien autorisé (listé dans le tableau 1) conformément aux présentes modalités et pendant la période de la promotion. Les achats en ligne depuis des sites d’enchères en ligne ou les achats d’articles avec boîte ouverte, revendus, remis à neuf ou rénovés et / ou d’unités d’étalage ne sont pas admissibles à la présente promotion.

Pour lever tout ambiguïté, cela exclut aussi les achats sur eBay, le marché Amazon, le marché Best Buy ou tout autre marché de tiers semblables. En outre, la présente promotion n’est pas valide pour un produit gratuit, en prime ou autrement offert à titre de gracieuseté, même si un tel produit pourrait autrement être considéré produit admissible. (La présente promotion ne s’applique pas aux achats antécédents.)

Les participants à la promotion doivent être les personnes qui ont acheté des produits admissibles pour leur propre usage personnel. La présente promotion ne s’applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de carte par une entreprise, un groupe, une organisation ou autre tiers du genre ne sera honorée.

Aucun produit admissible acheté en rapport avec la réclamation de carte ne peut être retourné, sinon la carte sera passible d’une déchéance.

Les soumissions en double de réclamations de carte utilisant les mêmes produits admissibles ou des doubles de preuves d’achat seront refusées et toutes les réclamations de cadeau connexes seront considérées nulles et sans effet.

Si la réclamation de carte est valide, les participants recevront leur carte dès que possible sur le plan commercial, après validation. Les preuves d’achat illisibles, modifiées ou reproduites par moyen mécanique / électronique sont inadmissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre de la réclamation de carte. Toutes les réclamations de carte deviennent la propriété unique de LG Canada. Les réclamations multiples de carte par une même personne pourraient rendre la personne et les réclamations connexes inadmissibles à la promotion et possiblement à des promotions futures. Les réclamations de carte seront considérées non valides si elles sont tardives, illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, altérées, endommagées, falsifiées ou contrefaites. Les réclamations en masse ou les réclamations de carte générées par script, macro, moyen mécanique ou électronique, automatisées ou par un service ou dispositif automatisé de participation aux promotions, ou altérées de quelque façon que ce soit, seront inadmissibles et signalées aux autorités compétentes.

Le participant réclamant est responsable de toute dépense supplémentaire encourue en rapport avec la réception ou l’utilisation d’une réclamation de carte. Une réclamation de carte ne peut pas être transférée, substituée ou encaissée contre espèces.

Pour un soutien concernant la promotion de LG Canada, transmettez un courriel à HA.Redemption@lgepartner.com ou appelez le 1 888 542-2623, entre 8 h et 18 h (HE) du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés publics canadiens.

Pour un soutien de la part de la société de services financiers, transmettez un courriel à help@mycardholdersupport.com. Les renseignements généraux de soutien aux détenteurs de carte se trouvent à

https://help.mycardholdersupport.com/portal/fr-ca/kb/https-help-mycardholdersupport-com-portal-fr-ca-kb-cs.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, des modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute demande concernant les renseignements personnels détenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.

En outre, en participant à la présente promotion, chaque participant accepte que LG Canada partage leurs nom, adresse électronique et adresse domiciliaire avec une société de services financiers et la Banque Équitable dans le but de faciliter les communications entre le participant et la société concernant la réclamation, l’activation et l’utilisation de la carte, et la délivrance de la carte par la Banque Équitable. (Les renseignements personnels pourraient être transférés hors du Québec.)

MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION :

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.

LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa seule discrétion.

INDEMNISATION :

En soumettant une réclamation de carte dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blesures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’une carte, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée à la carte. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liée à la présente promotion et ce, sans limite aucune.

‎LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

‎LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de carte dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion. LG Canada n’assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de carte. LG Canada ne peut être tenue responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de traffic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion.

LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web.

Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.

LANGUE :

Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.