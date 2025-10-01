Disclaimer:







Disponible du 13 au 26 février 2026 (jusqu’à 23 h 59 HE), recevez un kit d’accueil gratuit à l’achat de certains ordinateurs portables LG neufs sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks. Le kit d’accueil comprend un ensemble Hustle Hub (t-shirt et housse pour ordinateur portable) ainsi qu’une souris LG gram (MSA2.BBRU1). Les tailles de t-shirts sont attribuées au hasard selon la disponibilité et ne peuvent pas être choisies. Le cadeau sera expédié séparément après la période de réflexion et la validation de l’achat. Il devra être inclus dans tout retour pour obtenir un remboursement intégral. Cette offre peut être modifiée sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre promotion. En raison de la forte demande et des retards liés à l’approvisionnement mondial, les délais de livraison ne peuvent être garantis. Les ventes commerciales sont exclues. D’autres conditions peuvent s’appliquer.