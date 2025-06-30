LG gram sélectionnés + Trousse de mi-session

Avis de non-responsabilité:

*Offre valable du 31 octobre au 13 novembre 2025 (jusqu’à 23 h 59, HE).

Recevez une trousse de bienvenue gratuite à l’achat de certains nouveaux ordinateurs portables LG sur LG.ca, jusqu’à épuisement des stocks.

La trousse de bienvenue comprend un ensemble Hustle Hub (t-shirt + pochette pour ordinateur portable) ainsi qu’une souris LG gram (MSA2.BBRU1). Les tailles de t-shirt sont distribuées au hasard, selon la disponibilité, et ne peuvent pas être choisies.

Le cadeau avec achat sera expédié séparément après la période de rétractation et la validation, et devra être retourné avec le produit pour obtenir un remboursement complet.

Offre sujette à modification sans préavis et non cumulable avec toute autre offre (sauf le coupon de bienvenue LG de 50 $). Aucun bon différé ne sera émis.

En raison de la forte demande et des retards d’approvisionnement mondiaux, les dates de livraison ne peuvent être garanties.

Les ventes commerciales sont exclues. D’autres conditions s’appliquent.